10 миллионов вложили в искусство: музыкальную школу в Пашино ждет новоселье

СЕГОДНЯ 15:44 2018-08-08T15:50:02+03:00

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Зона военного городка в Пашино - очень замкнутое пространство. И любые муниципальные учреждения для развития ребятишек здесь на вес золота. Но в прошлом году Детская школа искусств № 13 оказалась в тяжелом положении - здание признали аварийным, учащимся пришлось заниматься где придется. Но мэрия Новосибирска своих подопечных на произвол судьбы не бросила, а мэр Анатолий Локоть поручил найти новые помещения и отремонтировать. Выделили и средства - около 10 миллионов рублей. Как они расходуются и исполняется ли поручение, глава города решил проверить лично.

БОЛЬШЕ КАБИНЕТОВ И ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ

Развитие социальной инфраструктуры - это один из приоритетов, заявленных мэром Анатолием Локтем на ближайшие годы. И когда Детская школа искусств № 13 фактически осталась без крыши над головой, глава города стал решать эту проблему.

- В тяжелом состоянии оказалась муниципальная школа искусств. Помещение, в котором она находилась, стало аварийным. Мы подыскали новую площадку, которая ранее использовалась воинской частью, и я дал поручение ее отремонтировать, - рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как это выполняется, глава города решил проверить лично. На втором этаже дома № 65в по улице Солидарности работа кипела даже во время визита мэра, не останавливаясь ни на минуту. В воздухе пахло известкой и строительной пылью, в коридоре из блоков вырастали новые стены, а с потолка свисали новые провода. Через полтора месяца здесь должна зазвучать музыка и детский смех.

- Если сравнивать это помещение с тем, в котором школа находилась раньше, здесь, конечно, просто замечательно. Здание и удобнее, и соответствует всем нормам. Кабинетов будет больше почти на десяток, а также актовый зал приблизительно на 60 мест, - говорит директор Детской школы искусств № 13 Ирина Шейн.

Сейчас в школе 352 учащихся, которые занимаются по трем направлениям - музыкальное искусство, изобразительное искусство и общеэстетическое отделение, на котором обучаются дошкольники 5 - 6 лет. Новое здание сможет принять больше ребят!

ОТКРЫТИЕ - ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ

Мэр обошел все здание - от подвала до крыши. К сожалению, с отоплением здания ситуация оказалась тяжелее, чем предполагали.

- Ход работ в целом удовлетворительный, графику отвечает, простоя нет, - подчеркнул Анатолий Локоть. - Но проблем хватает. Выяснилось, что система отопления не просто в неудовлетворительном состоянии, а в аварийном. И положение настолько тяжелое, что пришлось отключить горячую воду.

А ведь в здании работают врачи.

- Сейчас срочно примем все меры для того, чтобы восстановить подачу горячей воды в самые короткие сроки, - отметил глава города. - На первом этаже работает госпиталь, который здесь и останется, и недопустимо, чтобы лечебное учреждение оставалось без горячей воды.

Проблемы возникают и с благоустройством территории, но решить их будет легче, нужно только время.

- Нам нужно привести в порядок и заасфальтировать дорогу, сделать освещение. Но трудность в том, что затянулся процесс передачи земель от Министерства обороны в муниципалитет. А закон жестко ограничивает полномочия муниципалитета, - объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Несмотря на все трудности, школа искусств в этом году уже примет ребят: она должна открыться до конца сентября.