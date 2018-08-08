Никакой спешки: бюджет Новосибирской области на 2019 год подготовят в ноябре

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-08T15:40:14+03:00

Об этом на встрече с журналистами заявил глава региона Андрей Травников

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На календаре - август, а это значит, что власти Новосибирской области уже готовятся представить на обсуждение бюджет на 2019 год. На встрече с журналистами Андрей Травников заявил: ситуаций, когда бюджет Новосибирской области принимали в конце декабря, больше не повторится. И такой подход - тщательное планирование бюджета, причем заранее - сейчас в приоритете и у федеральной власти.

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко провел заседание правительственной комиссии по региональному развитию, - рассказал Андрей Александрович. - Была отмечена одна из позитивных тенденций последних 3 - 4 лет: регионы все раньше получают информацию о параметрах федерального бюджета, о размерах различных субсидий. Это позволяет без спешки, без излишних корректировок в плановом порядке подойти к формированию регионального бюджета.

Для Новосибирской области это важный вопрос, потому что были случаи, когда региональные власти получали финансирование из федерального бюджета слишком поздно.

- Бывали ситуации, когда федеральное министерство или федеральный бюджет доводили до региона субсидии в ноябре с условием до конца года ввести в эксплуатацию детский сад или школу, - говорит глава региона.

Но есть у Новосибирской области и хороший опыт: в 2017 году бюджет принимался уже без ненужной суеты, и необходимые средства из федерального бюджета сибиряки получили в срок.

- Пример этого года: финансовую поддержку наши аграрии получили до начала посевной кампании, - отмечает Андрей Травников. - На конец мая им было выделено почти на 2 миллиарда рублей больше, чем на тот же период в 2017 году.

Благодаря такому тщательному финансированию аграриям было проще справиться с неприятностями, которые принесла в этом году весной капризная сибирская погода. И на уже достигнутых успехах правительство Новосибирской области останавливаться не собирается.

- В этом году сроки формирования федерального бюджета вновь будут сокращены. Есть установка - окончательно сдать бюджет на рассмотрение депутатам Государственной думы РФ к 1 ноября 2018 года, - подчеркнул Андрей Александрович. - На эти сроки будет ориентироваться и Новосибирская область.

Сейчас специалисты правительства Новосибирской области анализируют, как скорректировать график подготовки и обсуждения регионального бюджета. Причем сделать все в плановом порядке, без спешки.

- Это значит, что бюджет будет принят после серьезных обсуждений, но уже без «пожарных» внеплановых мер, - уверен глава региона.

Ориентировочно бюджет Новосибирской области будет готов уже в ноябре, а это значит, что будет время внести все важные корректировки. И что самое главное, всю полагающуюся поддержку из федерального бюджета сибиряки получат в срок.