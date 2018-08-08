Фонд президентских грантов выбрал идеальное место для представительства - Новосибирск

СЕГОДНЯ 15:32 2018-08-08T15:35:11+03:00

Теперь общественники со всей Сибири и Дальнего Востока будут работать с менеджерами из Новосибирской области

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Идея об открытии представительства Фонда президентских грантов в нашем регионе была озвучена еще на Форуме социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, прошедшем в мае в нашем регионе. Правительство Новосибирской области и глава региона Андрей Травников сразу вызвались помочь с организацией представительства. Прошло всего два с половиной месяцев, и отделение, которое позволит обеспечивать тесные коммуникации с фондом, уже начало работать в нашем регионе.

Скорость впечатляет, хотя не удивляет. Ведь подобный проект крайне важен для Новосибирской области, которая особое внимание уделяет развитию гражданского общества и поддержанию социальных инициатив.

Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди социальных некоммерческих организаций с 2017 года, за это время было поддержано почти 5 тысяч проектов из 85 регионов страны. Сопровождать такое количество инициатив из Москвы достаточно сложно, поэтому было принято решение об открытии представительства Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку. С точки зрения логистики место выбрано идеальное - Новосибирская область.

Глава региона Андрей Травников и генеральный директор фонда Илья Чукалин обсудили дальнейшую совместную работу.

- Нужны более тесные коммуникации с проектами в Сибири и на Дальнем Востоке. Трудности были связаны в том числе с разницей во времени, были проблемы с возможностями живого общения, постоянного выезда сотрудников в регионы. Мы приняли решение о том, что 2/3 сотрудников фонда будут находиться в Москве, но 1/3 будут находиться за Уралом. Правительство Новосибирской области сразу вызвалось помочь нам, - рассказал Илья Чукалин о том, как принималось решение о выборе места дислокации.

Красная ленточка перерезана, на своих местах операторы и менеджеры фонда - они проводят мониторинг поступающих заявок на конкурс, отвечают на вопросы участников. Кстати, жители Новосибирской области являются активными участниками конкурса: регион показывает высокий уровень реализации общественных инициатив. Государственная программа Новосибирской области по поддержке некоммерческих организаций (НКО) зарекомендовала себя на федеральном уровне. На протяжении семи лет регион входит в тройку лидеров в рейтинге Министерства экономического развития России по показателям объема государственной поддержки именно в сфере НКО. Это особо отметил глава региона Андрей Травников:

- Наш регион - лидер в совершенствовании гражданского общества, в развитии поддержки некоммерческих организаций, общественных проектов. В прошлом году более 60 наших проектов прошли конкурсный отбор Фонда президентских грантов. Начало конкурсной программы в этом году показывает, что нынешние участники не менее успешны.

Всего за время участия в конкурсах фонда поддержку на общую сумму 212 миллионов рублей получили 100 новосибирских организаций.

Для фонда важно, чтобы каждый поддержанный проект был реализован, важно вникнуть в проблемы участников, помочь им, сопроводить начинающих. Но исключительно из Москвы вести такую работу сложно: и в силу географической удаленности, и из-за разницы во времени.

Разница во времени играет большую роль. Если временной промежуток между Москвой и Новосибирском - четыре часа, то с Дальним Востоком - уже семь. Общественникам же важно, чтобы работники фонда отвечали оперативно. Наличие представительства - это как раз возможность не только получения оперативного ответа, но и личной встречи с представителем фонда.

Из Москвы не налетаешься, а столица нашего региона - Новосибирск - идеальный с точки зрения логистики центр, куда можно быстро добраться из любого региона Сибири и Дальнего востока.

СПАРВКА «КП»

Фонд президентских грантов охватывает 13 направлений. Участником конкурса может стать любая некоммерческая организация и сообщество в нашей стране. Подробности о том, как подать заявку, можно найти на официальном сайте фонда - президентскиегранты.рф. Новосибирское представительство находится по адресу: ул. Нижегородская, 6а, 5-й этаж.