Почти Волочкова: новосибирец учит бабушек садиться на шпагат

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-08T15:09:25+03:00

Уже 14 лет в Новосибирске в Первомайском сквере проходят занятия по оздоровительной гимнастике, которые проводит специалист по профилактической медицине Владимир Ефремов.

- Я являюсь автором оздоровительной парковой гимнастики в России, - рассказывает он. - Так 14 лет назад родилась такая идея проводить занятия в парках города Новосибирска. Поначалу приходило мало народу, но с каждым годом все больше и больше. Но в целом, это зависит от сезона, от погоды.

Владимир Ефремов со своими подопечными.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Большинство участников утренних зарядок – бабушки и дедушки. Наблюдать за этим очень интересно: шутя и переговариваясь, они делают упражнения. Поднимают гантели, стоят в планке и, как они говорят, «присаживаются» на шпагат. Но одним из любимых упражнений является «сон» - это когда лежишь на спине с закрытыми глазами.

Любимое упражнение. Фото: Алена КУЛЕШОВА

- В основном ко мне приходят люди в возрасте 50-70 лет. Есть те, кто ходит регулярно. Мы занимаемся в парках летом и зимой, каждую среду в 9:30 утра, в Первомайском сквере, абсолютно бесплатно, – рассказывает Ефремов.

Каждое утро пенсионеры приходят в Первомайский сквер, чтобы размять косточки.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Многие участники зарядки посещают ее регулярно, уже успели сдружиться друг с другом и «заразить» тягой к спорту своих знакомых. Своими впечатлениями поделилась постоянная посетительница занятий Клавдия Андреевна:

- Мне об этих занятиях рассказала подруга, которая уже ходила сюда. В основном я постоянно хожу на эту гимнастику. Бывает, конечно, уезжаю или самочувствие подводит, но стараюсь не пропускать. Все-таки, без утренней зарядки день уже не такой насыщенный, – считает пенсионерка.

Привычная картина: в центре города пенсионеры занимаются бесплатным фитнесом. Фото: Алена КУЛЕШОВА

- Эффект, конечно, чувствуется. День, который начат с зарядки - лучше проходит. Появляется бодрость и активность, меньше ощущаешь усталость, несмотря на возраст (Клавдии Андреевне 70 лет – Прим. авт.). Мы ходим сюда «своей компанией», с друзьями, соседями. Внучка выросла и переехала в другой город, а моя «половина» совершенно не спортивная! (смеется). Сейчас, конечно, лето, многие на дачах, а вот зимние занятия мы вообще не пропускаем.

Зимой посетителей у парковой зарядки больше.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Такая утренняя зарядка помогает людям в возрасте не только вести здоровый образ жизни, но и общаться друг с другом, интересно проводить свое время.

- После зарядки, бывает, заходим еще выпить кофе или если у кого-нибудь день рождения, обязательно все идем, – говорит Клавдия.