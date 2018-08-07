2018-08-07T13:44:43+03:00
Общество

Картину новосибирского школьника выставят в Третьяковке

МТС и Государственная Третьяковская галерея определили победителей конкурса «Авангардист» всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М», одним из которых стал юный новосибирский художник Даниил Габриелян.
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Восход солнца, бумага, пастельВосход солнца, бумага, пастель
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В качестве награды школьник получил возможность выставить свою работу «Восход солнца», выполненную в редкой технике лучизма, в Третьяковской галерее в Москве.

На протяжении года онлайн-состязание юных художников проходило на сайте проекта pokolenie.mts.ru. Чтобы побороться за главный приз, участникам 11 - 18 лет необходимо было усвоить серию уникальных видеоуроков от ведущих педагогов Третьяковской галереи и создать собственную картину в стиле лучизма - одного из ранних направлений абстрактной (беспредметной) живописи в истории мирового художественного авангарда. Изобретенный художником Михаилом Ларионовым в 1912 году лучизм создал фундамент для появления абстрактной живописи в России.

Даниил - ученик пятого класса Новосибирской гимназии № 1, постоянный участник проекта «Поколение М». Занимается в изостудии «Зазеркалье» при Новосибирском Государственном художественном музее. Даниил уже не в первый раз становится призером «Поколения М»: его работы дважды становились лучшими в художественных конкурсах проекта. В активе Даниила также второе место в конкурсе фотографии проекта «Поколение М». Юный художник признается, что в рисунках воплощает свои мечты о добре и красоте и признателен проекту прежде всего за возможность помогать сверстникам.

Восход солнца, бумага, пастель

Восход солнца, бумага, пастель

Картина Даниила «Восход солнца» будет выставлена в экспозиции победителей конкурсной программы, которая откроется осенью 2018 года одновременно со стартом выставки произведений Михаила Ларионова в Третьяковской галерее на Крымском Валу. В экспозиции помимо работы Даниила будут представлены произведения еще 19 ребят из 12 российских регионов.

- Проект «Поколение М» продолжает раскрывать и развивать таланты ребят нашего региона с помощью современных технологий. Мы гордимся тем, что уже более 30 новосибирских ребят стали призерами проекта и получили признание их таланта и трамплин для его развития. Неоднократный призер «Поколения М» Даниил Габриелян будет одним из авторов в экспозиции в легендарной Третьяковке - такую редкую возможность проект готов открыть каждому, кто творит и хочет помогать другим, - отмечает директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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