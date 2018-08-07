«Пошел дым, все заискрилось»: школьница рассказала, как смартфон взорвался у нее в руках

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-07T16:56:43+03:00

ЧП случилось в многодетной новосибирской семье. Детей пришлось выгонять из квартиры, чтобы не надышались дымом [фото]

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Взорвавшийся смартфон заставил многодетную семью покинуть квартиру. Трубка ZTE перепугала людей и закоптила помещение.

16-летняя девочка Наташа рассказала об этом Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».

«Все заискрилось, батарейка начала вздуваться», - школьница рассказала Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM), как взорвался смартфон 00:00 00:00

- Я была в своей комнате и просто переписывалась с подругой в соцсети «ВКонтакте». Потом экран потух. Я думала: батарейка села, хотя смартфон было заряжен на 80%. Начала открывать крышку, а оттуда пошел дым. Там все заискрилось, батарейка начала вздуваться. Я телефон на стол положила - и тут крышка от телефона просто отлетела, по комнате пошел дым, - описала ЧП Наталья.

Мобильник испачкал стол сажей. Фото: предоставлено отцом девочки.

Весь этот бунт техники - от дыма до рванувшей батареи - длился всего с минуту. Но он изрядно перепугал семью. Квартира была полна ребятишек.

- По квартире пошел дым, дети начали орать. Никто ничего не может понять, стол уже в саже, - продолжает Наталья.

Ее отец - новосибирский общественник Андрей Андреев - поспешил эвакуировать семью.

- Дома находились все мои семеро детей. Пришлось их всех из квартиры выгонять, пока запах выветривался. А дочь, когда сдергивала крышку, получила ожоги пальцев рук, - возмущается отец.

Когда дети успокоились, а дым развеялся, семья осмотрела место происшествия. Разорванная батарея словно бы раскроилась на две части. Из-за чего это произошло - непонятно.

Батарею смартфона внезапно разорвало. Фото: предоставлено отцом девочки.

Андреев вызвал домой полицию, чтобы засвидетельствовать инцидент. Общественник намерен писать претензию в «Евросеть» - именно в этом салоне он купил мобильник.

Кстати, смартфон был довольно новым. Глава семейства говорит, что брали его в ноябре прошлого года - в подарок Наташе на 16-летие. И телефон, кстати, не из самых дешевых - стоил 9800 рублей.

«Евросеть» уже извинилась за это ЧП и объявила о внутренней проверки телефонов ZTE. На предприятии говорят, что готовы выплатить компенсацию за это инцидент.

- Мы уже связались с клиентом, разбираемся и выясняем все обстоятельства данной ситуации. Приносим свои искренние извинения нашим клиентам, хорошо, что никто не пострадал. Сейчас оперативно решаем вопрос о возврате денежных средств за смартфон и компенсации, - прокомментировали представители компании.

Размер компенсации в сети еще не определили, но пообещали назвать ее Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», когда назначат сумму.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Батарея может взорваться из-за поддельных аксессуаров»

Мы позвонили в новосибирский салон, который занимается ремонтом мобильных телефонов. Вот что нам рассказал сотрудник First Service Александр:

-В нашей практике бывали случаи, когда телефон не взрывался в руках, но аккумуляторная батарея у телефона очень сильно вздувалась и соответственно деформировала корпус. Это связано с тем, что в батарее происходят различные химические процессы, в результате которых вырабатывается газ, который служит катализатором того, что аккумулятор выходит из строя. Визуально он увеличивается, и соответственно, деформируется корпус. Это происходит зачастую в связи с использованием неоригинальных блоков питания. То есть, поддельные аксессуары. Такую проблему имеют, в сущности, все модели телефонов. На сегодняшний день никто от этого не застрахован, если используются зарядные устройства низкого качества. Для правильной эксплуатации устройства, нужно следовать инструкциям от производителя и использовать оригинальные зарядные устройства и не допускать попадания жидкости на устройство.

Записала Алена КУЛЕШОВА