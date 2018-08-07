Август – еще не осень

6 Авг. 08:00 2018-08-06T08:00:20+03:00

За окном медленно, но верно завершается июль, на этой неделе вступает в свои права август. И можно было бы запричитать, как лето снова быстро пролетело. Не станем поддаваться общему унынию соцсетей и расскажем о том, как лучше всего провести его остаток

Изменить размер текста: A A

Загородный отдых – это всегда хорошо. Можно расположиться во дворе и загорать. Можно посидеть на бережке с удочкой; или отправиться на пикник. Кто сказал, что в августе нужно вести себя так, будто вот-вот пойдут осенние дожди? Если беспокоиться о будущем – не получится насладиться настоящим. Не важно, что вы будете делать. Важно, что заряжаетесь натуральным солнцем, а не тухнете в квартире с искусственным освещением.

На отдыхе расположиться хочется с комфортом. Например, взять с собой раскладной стул. Но не простой! Под разный вид отдыха подходит своя «раскладушка». У разной мебели разные технические свойства: прочность, количество функций ,материал изделия.

.

Чтобы понять, какой стул вам нужен, ответьте себе на вопрос: «Зачем мне нужен стул?». И если ответ отличается от «один раз съездить и оставить там», тогда стоит обратить внимание на несколько нюансов.

• Во-первых – металл, который использовался в производстве. Модели эконом-класса сделаны из стали. Из преимуществ этой мебели можно выделить разве что низкую цену. Но качество – соответствующее, впечатления от использования – тоже. Если же нужна прочность, то тут стоит подыскать мебель из авиационного алюминия.

• Более того, человеку всегда нужно больше. И это совершенно нормальное желание. С одной стороны, вроде бы хочется просто сесть и отдохнуть. Но с другой, и спинку надо бы регулируемую, и подставку под банку с напитком, и кармашек для всякой всячины.

• А если грунт не очень твердый, значит, еще и какая-нибудь хитрость, чтобы стул в землю не проваливался.

Словом, запросов, полно, а мебели, которая им отвечает, не так уж и много. Из брендов, которые первыми приходят на память, можно выделить, пожалуй, CampingWorld. Мебель, создающаяся не на один сезон. У них есть не только стулья, но и складные кресла – для большего удобства.

К слову, о напитках. Сохранить их прохладными можно несколькими способами. Замораживание губки с водой, обматывание бутылки мокрыми полотенцами или с помощью изотермики. Кстати, изотермические контейнеры и сумки в последнее время приобретают все большую популярность. Положил туда продукты, закинул пару аккумуляторов холода IceBlock и можно за свежесть не переживать.

.

Те же, кто любит ездить налегке, вместо изотермики берут термосы. Они намного меньше и легче сумок с контейнерами. И на рынке такое многообразие – глаза разбегаются. Разные объемы, цвета, сроки сохранения температуры и, разумеется, стоимость. Понятное дело, что львиная доля продукции производится в стране восходящего Солнца. Однако, Китай Китаю – рознь. Дело в подходе к производству. Что самое важное в термосе? Вакуум между стенками. Чем меньше кислорода, тем дольше сохраняется тепло. Когда производитель гонится за дешевизной, он просто выжигает кислород и запаивает стенки. А на заводах, например, Tiger термосы собираются в специальных вакуумных помещениях. Поэтому они и держат температуру дольше всех.

.

И, наверное, последний фактор, который может помешать насладиться ленной расслабленностью. Это братья наши пискливые – комары. Для человека непосвященного может показаться, что сейчас средств от комаров на рынке больше, чем самих комаров. Однако, это только на первый взгляд. Дело в том, что при покупке защиты от маленьких кровососов очень важно обратить внимание на целый ряд нюансов.

• Во-первых, стоит внимательно ознакомиться с составом. Хваленая ДЭТА – это вредный пестицид. При нанесении на кожу он через поры попадает в кровь и направляется прямиком к печени.

• Во-вторых, время действия лосьонов, кремов и спреев ограничено – наша кожа самоочищается. Так что их наносить нужно каждые полчаса. И третий существенный момент.

• Если нужно от комаров защитить не одного человека, а небольшую компанию, в таком случае лучше всего прибегнуть к помощи фумигаторов. Но с фумигаторами тоже не все так просто – их поле деятельности ограничено электрической розеткой.

.

Так что после всего вышеперечисленного вариантов остается не так уж и много. Американцы вот Thermacell придумали. Свою эффективность устройство доказывает уже больше двадцати лет. Оценили все, кто не привык экономить на своем комфорте.

Одним словом, рано лить прощальные слезы по уходящему лету. Наоборот, есть еще множество способов провести его с пользой!

Со всей представленной продукцией вы сможете ознакомиться в розничной сети магазинов Бадис!