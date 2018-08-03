Летом в Сибири с «Ростелекомом» безопасно

СЕГОДНЯ 06:05 2018-08-06T06:05:21+03:00

Компания предлагает новым абонентам подключить «Домашний интернет» и «Антивирус» в одном пакете. Предложение специально разработано для желающих подключить широкополосный интернет и при этом обезопасить свой компьютер от вредоносных вирусов и программ.

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Благодаря «Безопасному лету» доступ во Всемирную сеть на скорости до 100 Мбит/с вместе с «Антивирусом» обойдется всего в 489 рублей в месяц.

При выборе комплексного тарифного плана абоненты могут подобрать для себя необходимый «Антивирус» в зависимости от количества домашних компьютеров: Kaspersky Anti-virus (1 устройство), Kaspersky Internet Security (2 устройства) и ESET NOD32 Smart Security Family (3 устройства). Перед использованием «Антивируса» его нужно активировать в Едином личном кабинете оператора.

- Эта акция будет интересна семьям с детьми, которые во время каникул часто остаются один на один с компьютером. Предоставляя пользователям доступ в интернет на высоких скоростях, мы стремимся сделать домашний интернет комфортным и наиболее безопасным. Установка антивирусной программы на домашний компьютер позволяет избежать множества проблем, связанных с заражением персонального устройства опасными вирусами, - отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

По акции отдельно платить за подключение интернета не нужно - это входит в абонентскую плату. После того как период участия в акции закончится, у абонента будет возможность продолжать пользоваться услугой по специальным тарифным планам или перейти на иной тарифный план для услуги «Домашний интернет».

Заявки на участие в акции «Безопасное лето» принимаются по 30 сентября 2018 года. Чтобы стать участником, можно оставить заявку на сайте www.rt.ru, позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13 миллионов, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10 миллионов пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 6 месяцев 2018 года составила 153,6 миллиарда рублей, OIBDA достигла 46,9 миллиарда рублей (30,5% от выручки), чистая прибыль - 7 миллиардов рублей.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне BBB-, агентства Standard&Poor’s на уровне BB+, а также агентства АКРА на уровне AA(RU).

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» был создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов - Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.