2018-08-03T17:54:31+03:00
Общество

«Женщина, куда ты полезла в День ВДВ»: десантник ударил сибирячку, поймавшую его на воровстве

Феруза Банникова утверждает: в полиции отказывались принимать ее заявление. В МВД же считают, что бывшая сотрудница таким образом им мстит [фото]
Татьяна СОЛОВОВА
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Тот самый десантник, который, по словам девушки, напал на нее.Тот самый десантник, который, по словам девушки, напал на нее.Фото: СОЦСЕТИ
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30-летняя Феруза Банникова к «голубым беретам» никакого отношения не имеет: когда-то служила в полиции, сейчас замужем, воспитывает семилетнюю дочку. В день ВДВ в 11 часов утра сибирячка занималась привычными домашними хлопотами: пошла к овощному киоску на пересечении улиц Троллейной и Широкой, чтобы купить картошку и приготовить обед.

- Я уже рассчитывалась с продавцом, собиралась уходить, - вспоминает Феруза. – Тут четверо десантников и одна женщина подъехали к киоску на белой «Хонде» без номеров, открыли багажник и начали прямо туда загружать с прилавка арбузы. Продавец им сказал: «Вы что делаете? Вы хотя бы берите один!».

В ответ один из десантников толкнул мужчину на землю, а Феруза решила за продавца вступиться:

- Я говорю: «Вы что делаете?», а он резко ко мне поворачивается, хватает за грудь и бросает на землю, - описывает поведение вэдэвэшника сибирячка. – Я в таком шоке была! Увидела, что у них дверь машины открыта, побежала к ней и забрала ключи из замка зажигания, чтобы они никуда не уехали с места происшествия!

Когда десантники увидели это, то втроем заломали сибирячке руки. Феруза признается: было больно и она сильно кричала. Свидетелем этой сцены стал участковый, который был не на службе и просто проезжал мимо.

Феруза решила вступиться за продавца, у которого воровали арбузы. И поплатилась за это. Фото: СОЦСЕТИ

Феруза решила вступиться за продавца, у которого воровали арбузы. И поплатилась за это.Фото: СОЦСЕТИ

«ОНИ НЕНОРМАЛЬНЫЕ, ТВОРЯТ, ЧТО ХОТЯТ!»

- Полицейский посадил этого десантника к себе в машину, а через несколько минут вэдэвэшник вышел из полицейской машины и сказал вслух: «Ребята, всё нормально, я всё решил», - вспоминает Феруза.

А вот сибирячку, наоборот, посадили в машину и сказали, что нужно ехать в ближайшее отделение полиции и писать заявление. Как девушку заверил полицейский, компания десантников должна была на своей машине поехать за ними. Но на очередном перекрестке десантники просто уехали в другую сторону. Ищит теперь эту машину без госномеров!

- Я говорю полицейскому: «Вы у них хоть какие-то данные взяли?», а он говорит, что нет, - передает диалог Феруза. – Потом он привез меня в отделение и оставил там.

Девушка надеялась, что уехавших десантников попробуют найти, но бывшие коллеги только смеялись над ней.

- Говорили: «Куда ты полезла? Ты понимаешь, что ты женщина? В День ВДВ никто даже из сотрудников к ним не лезет: они ненормальные, творят, что хотят»! – возмущена Феруза. – Когда я написала заявление, то они читали, смеялись, убеждали меня, что десантникам все равно ничего не будет, на произошедшее закроют глаза и, мол, лучше написать отказную. Они меня прямо заставляли писать. В итоге я согласилась, потому что была в таком шоке... И просто уже хотела домой.

«ОНА САМА ОТКАЗАЛАСЬ ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ!»

На следующий день Феруза выложила эту историю в соцсети: ее пост собрал более 400 возмущенных комментариев.

- Позорище!

- Нормальных вэдэвэшников по пальцам пересчитать...

- За что береты получили?

После такого ажиотажа полиция дала свой официальный комментарий, который на корню перечеркивал слова Ферузы:

- Женщину спросили, хочет ли она писать заявление, чтобы виновные были наказаны, она сама сказала, что нет. Есть ее письменный отказ, - заявили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

3 августа Ферузе выдали талон о том, что ее заявление приняли.

3 августа Ферузе выдали талон о том, что ее заявление приняли.

А неофициально правоохранители говорят, что якобы Феруза обижена на полицию: ушла она со службы не по-доброму, ее то ли уволили, то ли сократили. И она решила таким образом отомстить.

Как бы то ни было, проверка по этому делу уже началась: тех самых десантников полицейские уже нашли, заявление у Ферузы все-таки приняли. Еще девушке дали направление на медосвидетельствование.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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