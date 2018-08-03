Интерьеры со вкусом: новосибирским дизайнерам предложили «продегустировать» ткани

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-03T09:44:17+03:00

Новосибирские дизайнеры достаточно хорошо знакомы с интерьерными тканями и портьерными полотнами международной компании ANKA - это проверенный временем бренд. В первую очередь ANKA означает хороший вкус, богатый ассортимент и превосходное качество. На этой неделе столицу Сибири посетила ведущий дизайнер торговой марки Юлия Фирсова. Ее встреча с дизайнерами стала достаточно необычным событием для города. Участникам мастер-класса не просто рассказали о хитах лучших коллекций компании, но и раскрыли палитру интерьерных возможностей тканей с помощью других органов чувств. Но обо всем по порядку…

Юлия Фирсова - ведущий дизайнер ТМ АNKAФото: Екатерина КОМЯКОВА

Юлия Фирсова кроме дизайнерской работы в компании АNKA является доцентом кафедры «Спецкомпозиция» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина и преподает свой предмет студентам. Фирсова - кандидат технических наук и член международной ассоциации «Союз дизайнеров». Попасть на встречу с ней - большая удача для специалиста. В Новосибирске зал проведения мастер-класса был полон.

Это метафорическое путешествие, позволяющее по-новому взглянуть на уже знакомые и любимые тканиФото: Екатерина КОМЯКОВА

Формат мероприятия был выбран оригинальный. Это не просто представление и описание тканей - был использован творческий подход. Автор мастер-класса задействует четыре органа чувств из пяти для полного восприятия коллекции. Зрение, слух, тактильные ощущения и даже вкусовые.

Каждый участник смог найти новое прочтение интерьерных тканей через вкус, звук, тактильные ощущенияФото: Екатерина КОМЯКОВА

Главной темой встречи стала коллекция Forever - основная коллекция бренда ANKA и самая популярная тема в оформлении интерьера, которая позволяет создать полноценный образ, используя только цвет и фактуру ткани. «Главные герои» коллекции поделены на основные темы, каждая из которых ассоциируется с разными провинциями Франции.

В качестве вкусового акцента использованы шампанское и крепленые вина ФранцииФото: Екатерина КОМЯКОВА

Для яркого восприятия на мастер-классе проводилась дегустация вин разных французских провинций. Также каждая тема сопровождалась аудиорядом. Различные мотивы подчеркивали легкость, игристость,или, наоборот, основательность тканей.

ТМ ANKA - всемирный признанный бренд, он представлен более чем в 40 странах мираФото: Екатерина КОМЯКОВА

Особое место в мастер-классе заняла первая группа тканей - органза, «Голд Трейд» и вуаль. Легкость, праздничность, воздушность, ломкая структура органзы - все это передает шампанское «Вдова Клико». Известный во всем мире напиток производят в провинции Шампань. Юлия Фирсова рассказала гостям триумфальную историю французской предпринимательницы мадам Клико. Это история успеха, завязанная на серьезных решениях, быстроте реакции, смелости и одновременно покорности судьбе. Успех француженки оказался поистине триумфальным, а созданный ею напиток сам по себе стал праздником. Такое же настроение передают ткани.

Участники мастер-класса продегустировали известное во всем мире шампанское «Мадам Клико»Фото: Екатерина КОМЯКОВА

После презентации участники мастер-класса попробовали то самое шампанское «Мадам Клико» и прочувствовали создаваемое им настроение с помощью музыки. Все ткани можно было потрогать, ощутить их структуру и качество.

Участники мастер-класса оценили необычный подход к организации мероприятияФото: Екатерина КОМЯКОВА

Другая группа тканей явно ассоциируется с Провансом.

- Географическое положение делает Прованс чудесным местом на планете. Города Ницца, Марсель, Канны создают свое особенное настроение. В первую очередь Прованс - это спокойствие, умиротворение и уют французской деревни, - мягко говорит Юлия Фирсова, создавая соответствующее настроение.

Самые интересные моменты презентаций сразу же отправляются в СетьФото: Екатерина КОМЯКОВА

Прованс - это бескрайние лавандовые поля, запах жареного миндаля, оливкового масла. Дизайнер говорит и о звуках Прованса - бесконечное жужжание пчел и шмелей над бескрайними лугами. Мощенные камнем улицы, черепичные крыши - все это вызывает ассоциации с тканями текстурными. В подтверждение ведущий достает из неотесанного деревянного сундука известную многим дизайнерам ткань Grace. Вкусовым компаньоном полотна становится розовое сухое вино с нотами прованских трав.

Живое обсуждение коллекцииФото: Екатерина КОМЯКОВА

Следующая история, за которой следуют сибирские дизайнеры, - это город Шамбери провинции Савойя. Он несет в себе цветовые контрасты холодных и теплых оттенков в любое время суток. Неподалеку от города расположено знаменитое озеро Бурже, окаймленное горами. На фоне величественной природы мачты яхт кажутся хрупкими. Именно из-за ярко выраженной контрастности Шамбери с этим городом в первую очередь ассоциируется ткань DoubleFace, имеющая две лицевые стороны.

Международная компания ANKA успешно работает на текстильном рынке России с 1993 годаФото: Екатерина КОМЯКОВА

Настроение и шарм этого французского городка передает аперитив «Лилле». Он несет оттенок сладости и горечи одновременно. Все участники мастер-класса прочувствовали настроение и Франции, и напитков.

ANKA - это более 10 850 наименований образцов тканей по ценам от производителяФото: Екатерина КОМЯКОВА

Общение в такой обстановке с самой первой минуты стало дружественным и непринужденным. Главное настроение - легкости, утонченности, неповторимого французского шарма - удалось создать в Новосибирске.

Компания производит ткани всех направлений - классика, прованс, винтаж, лофт, авангард, восток, кантри, этно, модерн, эко-стиль и многие другие. За это дизайнеры и любят производителя ANKA.

Подобный формат дизайнеры встретили с большим воодушевлением и интересом.

Такое мероприятие не мог пропустить любой уважающий себя дизайнерФото: Екатерина КОМЯКОВА

Компания ANKA подошла к проведению мастер-класса с особой ответственностью и творческим настроением. Впрочем, такой подход практикуется в компании во всех сферах. А пригласить к себе дизайнера БЕСПЛАТНО можно, перейдя по ссылке: www.ankasib.ru