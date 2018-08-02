Избиратели будут месяц ходить с черными пальцами: депутат Госдумы рассказала, как голосуют за границей

2 Авг. 18:48 2018-08-03T11:00:15+03:00

Вера Ганзя, депутат от Новосибирской области, летала в Камбоджу, чтобы посмотреть на заморские выборы. Они очень экзотичные [фото, аудио]

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Проголосовал – давай сюда палец. Такие правила действуют в Камбодже. После пометки в бюллетене все подвергаются необычной процедуре – красят себе перста. Нет, не лаком для ногтей. Специальными чернилами, которые так просто не смоешь.

Электорат краски не боится – идет голосовать с фантастической по российским меркам явкой.

В Камбодже бюллетени разлетаются, как горячие пирожки. А вот горячих пирожков там нет. Фото: Вера ГАНЗЯ

- На каждом участке стоят пузырьки с чернилами. Там стандартная процедура, когда избиратель входит в кабинку и ставит значок напротив партии. А на выходе стоит человек из комиссии и баночка с чернилами, и каждый камбоджиец окунает в баночку палец. Эти чернила не смываются очень долго. Они сначала светленькие, а потом темнеют, и палец становится черным, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Вера Ганзя.

Вера Анатольевна – депутат Госдумы от Новосибирской области. Этим летом с делегацией была на выборах в Камбодже. Нет, сама там не выдвигалась – смотрела, как все организовано в далекой стране. Даже сфотографировала ритуал с пальцами. Сама, правда, с чернилами связываться не стала.

- Я не рискнула окунать собственный палец, а некоторые наблюдатели – они были из разных стран - это сделали, и у них пальцы почернели. И эти чернила не будут смываться в течение месяца, - поделилась наблюдатель.

В эфире радиостанции Вера Ганзя сравнила выборы в России и в Камбодже.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Теперь в Камбодже легко можно узнать, у кого – какой уровень гражданской ответственности. Если встречаешь человека белорукого – значит, выборы игнорировал. А если палец черный – стало быть, голосовал.

Вот почти все взрослые камбоджийцы и ходят с черными перстами. Явка там – ого-го! Российский депутат говорит, пришло 82%!

Какими ж плюшками там людей заманивают? В России, понимаешь, и пирожки на участках продают, и концерты проводят… А в Азии, может, кокосы раздают?

Вера Ганзя от такой темы даже несколько возмущается:

«Дети, которые вытанцовывают перед избирателями – это нонсенс» - депутат Госдумы сравнила выборы в России и в Камбодже. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Выборы - это обязанность каждого гражданина. Ни в одной стране, где я была, не видела таких прецедентов, чтобы избирателей чем-то заманивали на избирательные участки. Это – нонсенс! Считаю, что обременять бедные несчастные школы, учителей и детей, которые должны вытанцовывать перед избирателями – это еще больший нонсенс!

Есть и другие различия на участках в России и в Камбодже. Там, например, нет видеонаблюдения. Зато есть фотографии избирателей. Только представьте: у нас заходишь – на тебя смотрят кандидаты. А ступаешь на порог участка в Камбодже – видишь свой снимок, фотки соседей.

Что там, у азиатов, еще интересного?

- Двадцать партий принимало участие в этих выборах. В школах, как и у нас, эти выборы проходят. Но там в каждом классе есть избирательный участок, и на нем - не более трехсот избирателей. Не две тысячи, как у нас, - сравнивает Вера Ганзя. - КОИБов нет. Нет бюрократической системы – праймериз и муниципальных фильтров. Все - очень просто и понятно…