Стартапы Новосибирска приглашают во второй набор MTS StartUp Hub

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-03T12:45:02+03:00

Компания МТС объявляет о запуске второго набора в программу MTS StartUp Hub, в рамках которого технологические стартапы смогут интегрировать свои решения и продукты в бизнес-корпорации

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Программа дает возможность реализовать оплачиваемый пилотный проект на инфраструктуре МТС и экспертную поддержку для развития продуктов. В перспективе участники смогут масштабировать свой бизнес, став долгосрочными партнерами МТС.

Ежегодный бюджет на программу MTS StartUp Hub с учетом всех этапов работы со стартапами составляет 50 миллионов рублей. Эта сумма может увеличиваться в зависимости от потребностей программы.

Проект MTS StartUp Hub ориентирован на компании, которые уже имеют свой продукт и первых клиентов. Наиболее зрелые проекты, которые в заочном туре докажут востребованность своих продуктов, получат возможность сразу перейти к разработке пилотного проекта в партнерстве с МТС, пропустив очную часть программы. Очная часть представляет собой двухмесячную акселерационную программу, в рамках которой приглашенные участники проведут индивидуальную работу с бизнес-заказчиком, пройдут практические мастер-классы и получат обратную связь по своим продуктам и решениям от отраслевых экспертов рынка.

Второй набор открыт по четырем бизнес-направлениям: кибербезопасность, решения для E-Commerce, B2B-продукты и IoT/M2M. Также в рамках набора MTS StartUp Hub запускает «Открытое окно инноваций» для команд, которые имеют продукты или решения в других технологических сферах. Эксперты МТС готовы рассмотреть все заявки и подобрать бизнес-заказчика с подходящей задачей для возможного проведения «пилота».

В марте МТС запустила программу MTS StartUp Hub, куда было подано более 250 заявок по шести направлениями: облачные технологии, финансовые сервисы, искусственный интеллект, цифровая медицина, онлайн-образование, автоматизация закупок и логистики. По результатам заочного этапа и после консультаций с бизнес-заказчиками в МТС к защите были допущены 30 проектов, из которых специалисты МТС уже определили 22 самые перспективные команды. МТС планирует в ближайшее время запустить несколько «пилотов» с лучшими проектами.

- МТС - технологическая компания с крупнейшей клиентской базой, инфраструктурой и каналами продаж. За счет ресурсов корпорации стартапы могут протестировать жизнеспособность своего продукта. Стратегическая задача программы MTS StartUp Hub - совместная проверка продуктовых гипотез и решение задач с помощью новых технологий. Это позволит добиваться максимальной синергии со стартапами за счет внедрения работающего продукта в нашу клиентскую базу, что потенциально создает дополнительную стоимость для того или иного направления бизнеса МТС, - прокомментировал руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

В дальнейшем МТС планирует предлагать решения российских команд зарубежным партнерам. В частности, компания ведет переговоры с крупнейшими европейскими операторами связи, с инновационными экосистемами Европы, Израиля и США.

Заявки на участие в MTS StartUp Hub принимаются до 15 сентября включительно. Все подробности о правилах участия и требованиях к участникам - на startup.mts.ru