Стоматологическая поклиника Abend: Чем имплантация зубов лучше протезирования

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-03T11:00:15+03:00

Вы потеряли зуб и теперь стесняетесь своей улыбки, а прием пищи приносит дискомфорт? Знаете ли вы, что отсутствие зуба может стать причиной деформации всего зубного ряда и проблем с костью челюсти? Не стоит откладывать лечение!

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Стоматологическая поликлиника Abend объясняет на практике, чем имплантация зубов лучше протезирования и с чего стоит начать восстановление зуба.

Своевременная имплантация зубов: почему для вас это важно

Потеря зуба в первую очередь влияет на остальные зубы, которые начнут смещаться, стремясь заполнить образовавшуюся пустоту. Это способно привести к возникновению щелей между зубами и даже к асимметрии овала лица. Кость же на месте утраченного зуба начинает истончаться, может образоваться ямка.

Устранение этих проблем потребует больших затрат сил, денег и времени, необходимо будет обратиться к ортодонту для установки брекетов и к хирургу для восстановления кости.

Своевременная имплантация зубов (зуба) позволит избежать этой проблемы.

Зубные импланты или протезирование?

В стоматологии применяются два основных способа восстановления зубов: протезирование и зубные импланты.

Протезирование зубов более доступно по цене, но не останавливает истончение кости и ограничено сроком службы протеза.

Зубной имплант представляет собой искусственный корень из сплава металлов в виде штифта, устанавливаемого в челюсть. Позже на нем закрепляется коронка, восстанавливающая утраченный зуб.

За счет этого останавливается истончение кости, сохраняется красивая десна, а сам имплант при правильном уходе прослужит вам всю жизнь.

Предварительная подготовка: консультируемся у нескольких специалистов

Совместная консультация стоматолога-имплантолога и стоматолога-ортопеда позволит составить согласованный план лечения, принять взвешенное решение о том, каким способом лучше восстановить улыбку и получить предсказуемый результат.

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Процедура имплантации зубов: как проходит лечение

1. Диагностика. Восстановление зубов, как и любое лечение, невозможно без этого этапа. Для диагностирования нужно сделать снимок КЛКТ (конусно-лучевая компьютерная томография). В нашей поликлинике для этого есть все необходимое.

2. Составление плана лечения. Этот план формируется на основании клинико-рентгенологических данных и пожеланий пациента. С помощью 3D-снимка КЛКТ имплантолог и ортопед выберут наиболее подходящий метод протезирования, решат, какие дополнительные манипуляции необходимы. Наличие плана поможет определить стоимость лечения и его продолжительность.

3. Установка зубного импланта. Наши врачи делают около 1000 операций по имплантации в год, поэтому вы можете быть уверены в надежности и профессионализме докторов. Обязательно будет применена анестезия, поэтому все пройдет абсолютно безболезненно. Операция составит по продолжительности около 20 минут. Для того чтобы все зажило, а сам имплант прижился, потребуется несколько месяцев.

4. Установка формирователя десневого края. Он позволит десне красиво прилегать к коронке после ее установки и выглядеть естественно. В нашей клинике используются имплантационные системы, в которых формирователь почти всегда сразу устанавливается на имплантат, что существенно сокращает сроки протезирования и уменьшает количество манипуляций.

5. Установка коронки. Коронка изготавливается из металлокерамики или безметалловой керамики в лаборатории по заранее изготовленным слепкам. За счет этого она выглядит как настоящий зуб.

Благодаря совместной консультации стоматолога-имплантолога и стоматолога-ортопеда вы получите грамотно разработанное комплексное лечение и вернете красоту вашей улыбке надолго.

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Почему стоит выбрать стоматологическую поликлинику Abend?

1. Наши врачи-стоматологи - специалисты с огромным опытом и применяют в работе современные подходы к лечению, чтобы оказанная вам помощь была наиболее эффективной.

2. У нас используются новейшие оборудование, материалы и медикаменты, которые отлично зарекомендовали себя на практике и отвечают всем требованиям медицины наших дней.

3. Мы гарантируем качество оказанных услуг. На все услуги клиники есть гарантия, в том числе на имплантацию зубов и протезирование.

Записаться на совместную консультацию и узнать стоимость услуг можно по телефону (383) 209-93-50.

Приходите к нам, и мы создадим вам улыбку, о которой вы мечтаете!