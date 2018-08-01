Андрей Травников: Темпы газификации необходимо наращивать

1 Авг. 01:00 2018-07-31T16:21:56+03:00

Глава Новосибирской области открыл газораспределительную станцию на станции Мочище и рассказал о дальнейших планах по прокладке сетей в регионе

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Газ - это уют, тепло, надежность и комфорт. Он есть там, где есть жизнь и будущее. И вот это будущее пришло на станцию Мочище Новосибирского района. Именно здесь открыта очередная газораспределительная станция. Понятно, что это лишь один из примеров работы региональных властей по обеспечению жителей сел природным газом. Программа утверждена в апреле 2016 года. Часть ее финансируется за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО «Сибирьгазсервис» и ООО «Газпром газораспределение Томск».

ТРУБА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ

Станция Мочище впервые получила возможность использовать газ в быту, до этого централизованное газоснабжение здесь отсутствовало. Запуск объекта стал настоящим праздником для жителей населенного пункта. Поздравить людей и рассказать им о ближайших планах приехал глава региона Андрей Травников.

- Для станции Мочище и поселений, которые входят в станционный сельсовет, это другой уровень жизни в частных домах, другая экономика для сферы ЖКХ, - отметил руководитель области Андрей Травников. - Конечно, объект на станции Мочище - это один из небольших этапов программы. Уровень газификации в регионе достаточно низкий, нам следует увеличивать объемы и темпы.

Андрей Травников также обозначил приоритеты региональной программы - в первую очередь необходимо проводить более полную газификацию. Газ должен появляться там, где магистральная труба уже есть, это более справедливо в социальном плане и с точки зрения экономических параметров - существующая инфраструктура должна работать.

Еще один приоритет - наличие перспективных производственных объектов. Газ нужен там, где он станет фактором развития территории.

- Для районов вопрос номер один - это создание рабочих мест. Поэтому мы будем оказывать содействие любым инвесторам, проектам, которые направлены на создание производств, увеличение количества рабочих мест. И если для этого потребуется газ, мы будем эти направления включать в программу, - четко обозначил свою позицию глава региона Андрей Травников.

ТАРИФ РЕГЛАМЕНТИРОВАН

Глава Новосибирского района Александр Соболевский рассказал о темпах газификации вверенной ему территории.

- Станция Мочище - это 36-й населенный пункт из 80, куда пришел природный газ. Всего в районе более 19 тысяч жителей пользуются природным газом. Ежегодный прирост - 1,5 тысячи потребителей. За последние годы на нашей территории построено 487 километров газораспределительных сетей высокого и низкого давления.

Открытие газораспределительной станции на станции Мочище позволит перевести четыре котельных с угля на газ. В этом году газ получат 50 домов, в следующем подключат еще 150 семей, и это только первый этап.

После официальной части мероприятия Андрей Травников провел встречу с жителями станции. Среди важных вопросов - сколько будет стоить подключение. Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров ответил, что плата за технологическое подсоединение домовладения с потреблением 5 кубов в час жестко регламентирована. Она составляет 35 тысяч 829 рублей с учетом НДС. Важно отметить, что в эту цену не входит стоимость оборудования. Тех, кто столкнулся с завышением цен, просят напрямую обращаться в департамент по тарифам.

НА ЗАМЕТКУ

Обращайтесь по вопросам о тарифах при подключении газа в департамент по тарифам Новосибирской области по тел.: (383) 224-44-04, 201-64-89.

КОНКРЕТНО

На обеспечение газовым топливом жителей Новосибирской области в 2018 году направлено более 133 миллионов рублей из областного бюджета.