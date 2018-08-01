Вкусно, удобно и рядом с домом!

1 Авг. 12:10 2018-08-01T12:16:50+03:00

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Улица Титова – уютное место на левом берегу Новосибирска: много зелени, ухоженные дворики, но только вот крупного магазина, где можно было бы купить все необходимое для семьи, долгое время не было. Обходились киосками, рыночками – долго, и уж точно неудобно делать покупки. Но теперь все это – в прошлом: для новосибирцев на улице Титова, 236 открыл свои двери магазин «Пятерочка».

«Лучшие продукты - от местных производителей»

Магазин на Титова стал уже 71-ой «Пятерочкой в Новосибирске. Только представьте себе: 466 квадратных метров торговой площади, оборудованной современными витринами и морозильными камерами, более 5,6 тысяч различных товаров – все это теперь стало доступно для жителей левобережья.

- Моей дочке Полине четыре года, и мы очень рады, что наконец-то рядом с нами есть большой хороший магазин, и нам не надо никуда далеко ходить, - радуется Анастасия Нестерова, и с удовольствием говорит о плюсах новой торговой точки. – Раньше я в «Пятерочках» не закупалась, поэтому могу сравнить с другими магазинами. И скажу точно – «Пятерочка» лучше: здесь большая площадь, есть, что выбрать! А еще очень уютно, красиво – все, что нужно для покупок с моей дочкой здесь точно есть!

Еще один принципиально важный для покупателей момент: – все товары на прилавках – только свежие и прошедшие тщательную проверку!

- Мы заботимся о качестве наших товаров, поэтому уделяем особое внимание местным производителям: четверть нашего ассортимента – это именно местная продукция, - подчеркивают в сети магазинов «Пятерочка». – Нашими поставщиками являются «Сибирская продовольственная компания», хлебокомбинат «Инской», «Торговая площадь», «Сибирский гурман», племзавод «Ирмень».

Сибиряки, конечно, такой подход сети магазинов оценили:

- У меня растет внучка, и мне важно, чтобы продукты, из которых я готовлю, были качественными. И когда я подхожу к прилавкам, то смотрю, чтобы все продукты были свежие. И к «Пятерочке» у меня никаких нареканий нет, - рассказывает пенсионерка Алена Игоревна Тополева. – А больше всего нравится, что здесь можно купить свежие овощи и фрукты!

И последний штрих: в магазине работают пять касс и 14 продавцов, а это значит, что очередей практически не будет, и сотрудники «Пятерочки» всегда помогут вам определиться с выбором!

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Авто – в подарок

И хотя, конечно, на новоселье принято дарить подарки виновникам торжества, сеть магазинов «Пятерочка» cовместно с одним из федеральных производителей круп приготовили для сибиряков замечательный презент:

- Сеть «Пятерочка» (а это - более 12 тысяч универсамов по всей России!) часто проводит акции совместно с поставщиками,- рассказывают в сети магазинов «Пятерочка». – И оглашение имени победителя одной из них мы специально приурочили к открытию магазина: Слушаш Найманбаева получила в подарок автомобиль!

36-летняя сибирячка пришла на открытие с шестилетним сыном и мужем, и до конца не верила, что новенький Hyundai Solaris, который стоял прямо у входа в магазин, достался ее семье.

- Сын первый за руль сел, ему понравилось - смеется Слушаш. – У нас, конечно, был свой автомобиль – небольшая иномарка: хотя я сама не вожу, у мужа права есть! Так что он и будет всю нашу семью возить.

Кстати, Найманбаевы уже придумали, куда поедут в первую очендь на новеньком авто:

- У мен отпуск скоро, поэтому собираемся побывать на моей родине – в Омске, - поделилась Слушаш.

А в «Пятерочке» уверяют: замечательные акции с отличными призами будут продолжаться! И в Новосибирской области появятся еще новые магазины.

- Мы планируем, что до конца года в регионе откроем еще 20 точек, - рассказывают о дальшейших планах в сети магазиноы «Пятерочка».

Так что сибирякам еще проще будет найти качественные и свежие товары рядом с домом! И подождать осталось совсем недолго!

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Кстати

«Выручай – карта» - в помощь!

Сеть магазинов «Пятерочка» ценит своих покупателей, и предлагает им самые комфортные условия для покупок. Одни из приятных бонусов – это «Выручай – карта», которой пользуются пользуются уже 25 миллионов человек по всей стране!. Действует она предельно просто: баллы начисляются за покупку всех товаров, включая промо-предложения (но не могут быть начислены за оплату продукции по минимальной розничной стоимости, алкогольной продукции и табака), и потом могут быть зачтены при оплате следующих покупок.

Важно

С заботой о пожилых людях!

В «Пятерочке» с особым вниманием относятся к пожилым покупателям, и предлагают им удобную систему скидок. В будние дни скидки действуют с 09.00 до 13.00 и распространяется на все товары, кроме табачных изделий и других товаров, продаваемых по минимальной розничной цене, а также участвующих в промо-акциях. По понедельникам она составляет 10%, во все остальные дни (в том числе и выходные) действует 5%-ная скидка для пенсионеров.