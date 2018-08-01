Глава Новосибирской области прочитал 3,5 тысячи советов, как улучшить жизнь в регионе

1 Авг. 01:00 2018-07-31T16:26:44+03:00

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Диванные критики привыкли наблюдать за действиями властей свысока, легко рассуждают и критикуют, полагая, что от них самих ничего не зависит. Эта картинка практически карикатура на современного человека. Но жители Новосибирской области не вписываются в подобный образ. Как оказалось, сибиряки готовы принять активное участие в развитии региона. Свою позицию они проявили в ходе подготовки стратегии «Сибирское лидерство».

АВТОРОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

Стратегия разрабатывается по инициативе главы региона Андрея Травникова. Главная задача - сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей, проработать решения проблемных зон и улучшить качество жизни людей.

К разработке программы привлечена общественность, представители научного и бизнес-сообщества Новосибирской области, ведущие эксперты федерального уровня. Люди подтвердили: они готовы участвовать в развитии региона словом и делом. С коллективными предложениями выходили сотрудники предприятий и организаций. Одни направляли лишь свои пожелания и указывали на приоритетные направления для развития региона, другие присылали уже готовые и оформленные проекты.

Люди присылают свои идеи через электронную форму, заполняют бланки в отделениях МФЦ, крупных торговых центрах, приносят письма в районные администрации и приходят на личные приемы. Всего с начала сбора идей в стратегию «Сибирское лидерство» поступило 3603 предложения. Что для некоторых оказалось большой неожиданностью. Желание высказаться у людей появилось тогда, когда они поняли: их голос будет услышан. Причем эти идеи не просто примут к сведению - самые интересные и конструктивные предложения будут вписаны в программный документ развития региона на ближайшие 12 лет.

Сбор предложений еще не окончен: те, кто готов поделиться своими идеями, могут еще успеть и направить свое предложение в правительство Новосибирской области. Однако первые итоги региональные власти уже начали подводить, ведь массив писем огромен, их надо структурировать и взять в работу.

Глава региона Андрей Травников держит вопросы по формированию стратегии на личном контроле. Он провел первую встречу с авторами интересных предложений.

- Мы постараемся учесть все интересные предложения. В качестве первого итога отмечу высокую активность жителей. Мы получили более 3,5 тысячи предложений. Хотел бы поблагодарить всех участников за активную позицию, за четкие формулировки. Призываю поучаствовать в работе в дальнейшем, внести какие-то критические замечания и корректировки, - обратился руководитель Новосибирской области к участникам встречи.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Сразу несколько человек, внесших предложения на тему сельского хозяйства, получили приглашение на встречу с главой региона. У жительницы Искитима Светланы Тюрбеевой готов целый план по выведению агропромышленного комплекса региона на новый уровень.

- Необходимо обеспечить грамотное взаимодействие в цепи «сельхозтоваропроизводитель - переработчик - торговля - потребитель», - раскрывает свою идею Светлана Тюрбеева и тут же вносит конструктивные предложения: опереться на опыт соседних регионов и ограничить объем сторонней продукции в торговых сетях, дать зеленый свет местным производителям. Также Светлана предлагает вспомнить незаслуженно забытую систему плановой экономики в сельском хозяйстве, только поднять ее на новый уровень, как и систему сельхозкооперации.

Глава региона Андрей Травников тут же отреагировал на предложение. Понятно, что не все нюансы можно реализовать именно в таком виде. Но общее направление заслуживает внимания.

Ветеринар из Бердска Алексей Иовенко предлагает сделать акцент на повышении молочной продуктивности крупнорогатого скота, увеличить поголовье молодняка. Показатели можно быстро поднять на новый уровень, если фермерские хозяйства будут активнее сотрудничать со специалистами, понимать, что помощь ветеринаров - обследование, корректировка кормления - напрямую скажется на производительности.

О программе «Сибирское лидерство» Алексей узнал из местной газеты, понял, что его проект вписывается в программу развития региона, написал письмо и получил приглашение.

Молодой фермер Лидия Дудка приехала на встречу с Андреем Травниковым из села Ускюль Татарского района. Девушка выступает с предложением создать единую информационную площадку для фермеров Новосибирской области, где можно было бы черпать актуальную и проверенную информацию юридического плана и по участию в грантовых конкурсах. Аналогов нет, а запрос огромен.

- Я думаю, ваше предложение - это сигнал моим коллегам: нужно пересмотреть наш сайт и сделать его более ориентированным на пользователей. Вопрос по консультациям, думаю, можно решить, мы подумаем, как это сделать, с ассоциацией КФХ, - молодой фермер тут же получает обратную реакцию от главы региона.

На встрече были затронуты предложения по созданию базы по трудоустройству для тех, кому за 40, созданию производственных кластеров на территории конкретных районов и другие. Все эти предложения заслуживают внимания со стороны властей и уже взяты в работу.

В течение августа в Новосибирской области будут организованы общественные чтения по стратегии «Сибирское лидерство», в конце месяца в рамках форума «Технопром» пройдет публичное обсуждение документа.