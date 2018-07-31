2018-07-31T16:49:44+03:00
Спорт

Австралийские волейболисты о Новосибирске: «Все любят друг друга! Это самое лучшее путешествие в моей жизни!»

Иностранцы, участвующие в Кубке наций, покидают Новосибирск в легком шоке и со слезами на глазах. Им рассказывали совсем про другую Россию… [фото, видео]
Виктор ВРОНСКИЙ
Поделиться:
Яркий момент спортивного поединка. Фото предоставлено Алексеем Беленьким, президентом Береговой Волейбольной Лиги.Яркий момент спортивного поединка. Фото предоставлено Алексеем Беленьким, президентом Береговой Волейбольной Лиги.
Изменить размер текста:

Череда различных статусных соревнований началась в Новосибирске с открытием летнего сезона. Май стал точкой отсчета, стартом для спортсменов и экзаменом для принимающей стороны. Мы уже рассказывали на сайте kp.ru об уникальном Кубке наций - международных соревнованиях по смешанному волейболу, столицей которых стал Новосибирск. В начале лета мы справедливо опасались: дай бог, чтобы спортивные достижения не омрачились выяснением отношений и откровенным недоверием к принимающей стороне. Вспомните то информационное окружение, в котором оказалась наша страна. Как бы помягче сказать?.. «Россия - один сплошной допинг», «Все нечестно, некрасиво, куплено и продано!» Если зарубежный зритель и слушатель ежедневно воспринимал подобные рассказы за чистую монету, разве можно было ему представить, что в нашей «дикой» стране люди улыбаются и не носят камня за пазухой?

Мы тоже понимали, на каком фоне будет проходить стартовавший Кубок наций, где собрались сразиться 30 команд, приехавшие со всего мира. Кстати, самой далекой оказалась Австралия - представляете, сколько перелетов совершили спортсмены, чтобы добраться до конечной цели - столицы Сибири? Опять-таки, заметьте, команды были любительские - оплачивали перелет и поездку самостоятельно. Разочароваться и съездить впустую - в каком-то смысле означало поставить крест и на будущем этих престижных соревнований. Вот что перед началом состязаний рассказывал kp.ru идеолог Кубка наций президент Береговой волейбольной лиги Алексей Беленький:

- Я не сомневаюсь, соревнования пройдут успешно. Более того, они станут продолжением диалога, который называется народной дипломатией. В Кубке наций по смешанному волейболу большие деньги не играют определяющей роли. География турнира по сравнению с прошлым годом значительно расширилась. То есть спортсменам интересна Россия и Сибирь, они приедут получить эмоции и общение. И я хочу отметить, это стало причиной того, что команды задолго до приезда в Новосибирск списались, расспросили о Новосибирске тех, кто раньше был в нашем городе, и, только получив своего рода одобрение, стали готовиться к турниру и к встрече с Сибирью. Безусловно, в этом состояла и новизна: никто никому ничем не был обязан, а следовательно, впечатления от турнира должны были быть самыми чистыми.

Японские волейболисты старались из всех сил вырвать победу в спорткомплексе "Север". Фото предоставлено Алексеем Беленьким, президентом Береговой Волейбольной Лиги.

Японские волейболисты старались из всех сил вырвать победу в спорткомплексе "Север". Фото предоставлено Алексеем Беленьким, президентом Береговой Волейбольной Лиги.

И, похоже, Беленький как в воду глядел. Сейчас лето уже перевалило за свой экватор, впечатления от поездки в Новосибирск большого круга волейболистов остыли, эмоции сгладились, и можно увидеть сухой остаток... не проявляя излишние деликатность и такт. И вот соцсети участников майского турнира, паблики, страницы запестрели воспоминаниями.

Ясон Кристофер ЛАФФЕР, Австралия:

- Я потрясен увиденным! А уж какое у нас было место для соревнований! Прекрасный зал, волейбольные команды показали класс - нам есть к чему стремиться! И мы говорим: «Обязательно до новых встреч!»

Джонатан ЯВ, Австралия:

- Все было невероятно хорошо! Что меня удивило - то, насколько все дружелюбны. Организация мероприятий на высоком уровне. Это самое лучшее путешествие в моей жизни! Все любят друг друга, и, несмотря на то, что на поле мы играли друг против друга, вне поединка мы чувствовали, что мы большая семья.

Флорент ЛЕЛЮБЕЗ, Франция:

- Мы были на турнире в Новосибирске в прошлом году. В этом году все было еще лучше - мы побывали на лучшем спортивном празднике! Так считаю не только я, но вся команда моей страны.

Анна Марта НЬЮМАНН, Польша:

- Мы встретили много разных отличных людей. Атмосфера великолепная, нам все очень понравилось!

Анжей МЫСАК, Польша:

- У нас есть одно желание: приехать в Новосибирск вновь, показать свою более хорошую игру!

Сборная Новосибирской области показала превосходный результат. Фото предоставлено Алексеем Беленьким, президентом Береговой Волейбольной Лиги.

Сборная Новосибирской области показала превосходный результат. Фото предоставлено Алексеем Беленьким, президентом Береговой Волейбольной Лиги.

...И ни одного негативного отзыва. Главная мысль: «Спасибо, что вы нам открыли неизвестную Сибирь». Расставались со слезами на глазах, но все как один обещали приехать вновь. Это говорили взрослые, вполне состоявшееся люди… Но Новосибирск принимал еще и детские команды со всего мира. Кто-то уже успел пошутить: «Мы готовимся к чемпионату мира среди юношеских команд задолго до его начала». Что ж, пусть так и будет! Итак, повторимся, спортивное лето в нашем городе оказалось насыщенным. Уже в июне у нас в гостях побывала детская сборная по художественной гимнастике из Японии (Хоккайдо), а месяц спустя из Страны восходящего солнца приехала команда, которая сразилась с нашими представителями в различных видах боевых единоборствах. Причем, что интересно, представители сборной по художественной гимнастике все время, пока шли соревнования, жили в домах сибиряков, то есть могли собственными глазами наблюдать наш быт. И конечно же, почувствовать ту атмосферу, в которой мы живем.

- Я бы не стал говорить, что данное обстоятельство стало для нас новостью, - рассказывает kp.ru директор Муниципального культурного центра «Сибирь - Хоккайдо» Александр Спиридонов. - Наш центр - уникальное в России учреждение. Мы существуем не первый год, и подобная практика применяется уже давно и успешно. Что касается нынешних событий, то очень важно помнить, что 2018 год - особенный, Год Японии в России. 26 мая в Москве, в Большом театре, был дан старт этой кампании. Премьер-министр Японии, Президент России дали высокую оценку двухсторонним отношениям и по сути объявили о начале кампании. Важно, что сибиряки играют в этом не последнюю роль, то есть мы получили возможность для прямого общения, контактов. А значит, мы становимся друг другу ближе и понятнее. Зачастую эффект от народной дипломатии гораздо больше, чем от долгих переговоров политиков.

Вообще интересен сам феномен детской сборной по художественной гимнастике Хоккайдо. Боевые искусства - понятно, вопросов нет. Но как в Японии развивалась художественная гимнастика и почему в июне спортсмены приехали именно к нам?

- Знаете, это очень интересная история,- продолжает Александр Викторович. - У меня когда-то работала талантливая сотрудница, позже она уехала в Японию. У нее дочка занималась гимнастикой. Вообще надо понимать, что в нашей стране очень сильная спортивная школа художественной гимнастики, а в Японии она только встает на ноги. И вот благодаря нашим связям появилась возможность проводить подобные соревнования. Сначала мы туда съездили, а в этом году 16 девочек в возрасте от 10 до 14 лет вместе с тренерами приехали к нам, чтобы принять участие в Международном кубке мэра, посвященном 125-летию Новосибирска.

NATIONS CUP 2018. How was it....

Соревнования, к слову сказать, были статусными: 250 участников со всех уголков СНГ, Сибири. И не просто так приехали, что-то там посмотрели и уехали, Были часовые мастер-классы, возможность себя показать и других посмотреть. Японской делегации все было интересно: и принципы тренировок, и сочетание работы и отдыха. А потом трогательные до слез сцены…

- Да, плакали все, - делится Александр Спиридонов, - японцы очень эмоциональные. Когда они видят щедрость, доброту, то быстро проникаются этим, и, я бы сказал, у них моментально образуется привязанность. Я считаю, такое не сыграешь. И даже если не знаешь язык, искреннее отношение все равно почувствуешь. И они это увидели - в семьях, где их принимали, в спортивном комплексе, где проходили тренировки и наставники вместе с ними разучивали сложные элементы…. Поэтому, если хотите, у нас был свой «мундиаль»...

Как бы раньше сказали, победила дружба! Но хочется конкретизировать: вместо недоверия появилась возможность открыть диалог и посмотреть на чужую реальность собственными глазами. А это дорогого стоит и претендует на эксклюзив!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
Новости 24
Воровка со шваброй: на новосибирском вокзале уборщица украла телефон у спящего пассажира
«Чудом успел отскочить»: в Новосибирске на прохожих в переходе метро посыпались камни
«Ломали в спешке»: депутат просит полицию разобраться в варварском сносе первого звукового кинотеатра Новосибирска
В Новосибирске десантник на грейдере и с монтировкой напал на автомобилиста
Летом в Сибири с «Ростелекомом» безопасно
Шум стоит такой, что окна дрожат: Над Новосибирском кружат истребители
Лук высокого риска: сибиряки остался без 60 тонн овоща
Ничего святого: пьяные десантники подрались на Монументе Славы
Отметили день ВДВ: десантник украл арбузы и ударил женщину
Решил обогнать: в Новосибирске водитель BMW врезался в остановку
Пес бросился в колодец, чтобы спасти козу: вызволять животных пришлось новосибирским спасателям
В Новосибирске машина врезалась в Октябрьский мост и вспыхнула
Две машины столкнулись лоб в лоб под Новосибирском
Новосибирск в тумане: фотографии окутанного белой дымкой города заполонили соцсети