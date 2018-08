Австралийские волейболисты о Новосибирске: «Все любят друг друга! Это самое лучшее путешествие в моей жизни!»

Череда различных статусных соревнований началась в Новосибирске с открытием летнего сезона. Май стал точкой отсчета, стартом для спортсменов и экзаменом для принимающей стороны. Мы уже рассказывали на сайте kp.ru об уникальном Кубке наций - международных соревнованиях по смешанному волейболу, столицей которых стал Новосибирск. В начале лета мы справедливо опасались: дай бог, чтобы спортивные достижения не омрачились выяснением отношений и откровенным недоверием к принимающей стороне. Вспомните то информационное окружение, в котором оказалась наша страна. Как бы помягче сказать?.. «Россия - один сплошной допинг», «Все нечестно, некрасиво, куплено и продано!» Если зарубежный зритель и слушатель ежедневно воспринимал подобные рассказы за чистую монету, разве можно было ему представить, что в нашей «дикой» стране люди улыбаются и не носят камня за пазухой?

Мы тоже понимали, на каком фоне будет проходить стартовавший Кубок наций, где собрались сразиться 30 команд, приехавшие со всего мира. Кстати, самой далекой оказалась Австралия - представляете, сколько перелетов совершили спортсмены, чтобы добраться до конечной цели - столицы Сибири? Опять-таки, заметьте, команды были любительские - оплачивали перелет и поездку самостоятельно. Разочароваться и съездить впустую - в каком-то смысле означало поставить крест и на будущем этих престижных соревнований. Вот что перед началом состязаний рассказывал kp.ru идеолог Кубка наций президент Береговой волейбольной лиги Алексей Беленький:

- Я не сомневаюсь, соревнования пройдут успешно. Более того, они станут продолжением диалога, который называется народной дипломатией. В Кубке наций по смешанному волейболу большие деньги не играют определяющей роли. География турнира по сравнению с прошлым годом значительно расширилась. То есть спортсменам интересна Россия и Сибирь, они приедут получить эмоции и общение. И я хочу отметить, это стало причиной того, что команды задолго до приезда в Новосибирск списались, расспросили о Новосибирске тех, кто раньше был в нашем городе, и, только получив своего рода одобрение, стали готовиться к турниру и к встрече с Сибирью. Безусловно, в этом состояла и новизна: никто никому ничем не был обязан, а следовательно, впечатления от турнира должны были быть самыми чистыми.

И, похоже, Беленький как в воду глядел. Сейчас лето уже перевалило за свой экватор, впечатления от поездки в Новосибирск большого круга волейболистов остыли, эмоции сгладились, и можно увидеть сухой остаток... не проявляя излишние деликатность и такт. И вот соцсети участников майского турнира, паблики, страницы запестрели воспоминаниями.

Ясон Кристофер ЛАФФЕР, Австралия:

- Я потрясен увиденным! А уж какое у нас было место для соревнований! Прекрасный зал, волейбольные команды показали класс - нам есть к чему стремиться! И мы говорим: «Обязательно до новых встреч!»

Джонатан ЯВ, Австралия:

- Все было невероятно хорошо! Что меня удивило - то, насколько все дружелюбны. Организация мероприятий на высоком уровне. Это самое лучшее путешествие в моей жизни! Все любят друг друга, и, несмотря на то, что на поле мы играли друг против друга, вне поединка мы чувствовали, что мы большая семья.

Флорент ЛЕЛЮБЕЗ, Франция:

- Мы были на турнире в Новосибирске в прошлом году. В этом году все было еще лучше - мы побывали на лучшем спортивном празднике! Так считаю не только я, но вся команда моей страны.

Анна Марта НЬЮМАНН, Польша:

- Мы встретили много разных отличных людей. Атмосфера великолепная, нам все очень понравилось!

Анжей МЫСАК, Польша:

- У нас есть одно желание: приехать в Новосибирск вновь, показать свою более хорошую игру!

...И ни одного негативного отзыва. Главная мысль: «Спасибо, что вы нам открыли неизвестную Сибирь». Расставались со слезами на глазах, но все как один обещали приехать вновь. Это говорили взрослые, вполне состоявшееся люди… Но Новосибирск принимал еще и детские команды со всего мира. Кто-то уже успел пошутить: «Мы готовимся к чемпионату мира среди юношеских команд задолго до его начала». Что ж, пусть так и будет! Итак, повторимся, спортивное лето в нашем городе оказалось насыщенным. Уже в июне у нас в гостях побывала детская сборная по художественной гимнастике из Японии (Хоккайдо), а месяц спустя из Страны восходящего солнца приехала команда, которая сразилась с нашими представителями в различных видах боевых единоборствах. Причем, что интересно, представители сборной по художественной гимнастике все время, пока шли соревнования, жили в домах сибиряков, то есть могли собственными глазами наблюдать наш быт. И конечно же, почувствовать ту атмосферу, в которой мы живем.

- Я бы не стал говорить, что данное обстоятельство стало для нас новостью, - рассказывает kp.ru директор Муниципального культурного центра «Сибирь - Хоккайдо» Александр Спиридонов. - Наш центр - уникальное в России учреждение. Мы существуем не первый год, и подобная практика применяется уже давно и успешно. Что касается нынешних событий, то очень важно помнить, что 2018 год - особенный, Год Японии в России. 26 мая в Москве, в Большом театре, был дан старт этой кампании. Премьер-министр Японии, Президент России дали высокую оценку двухсторонним отношениям и по сути объявили о начале кампании. Важно, что сибиряки играют в этом не последнюю роль, то есть мы получили возможность для прямого общения, контактов. А значит, мы становимся друг другу ближе и понятнее. Зачастую эффект от народной дипломатии гораздо больше, чем от долгих переговоров политиков.

Вообще интересен сам феномен детской сборной по художественной гимнастике Хоккайдо. Боевые искусства - понятно, вопросов нет. Но как в Японии развивалась художественная гимнастика и почему в июне спортсмены приехали именно к нам?

- Знаете, это очень интересная история,- продолжает Александр Викторович. - У меня когда-то работала талантливая сотрудница, позже она уехала в Японию. У нее дочка занималась гимнастикой. Вообще надо понимать, что в нашей стране очень сильная спортивная школа художественной гимнастики, а в Японии она только встает на ноги. И вот благодаря нашим связям появилась возможность проводить подобные соревнования. Сначала мы туда съездили, а в этом году 16 девочек в возрасте от 10 до 14 лет вместе с тренерами приехали к нам, чтобы принять участие в Международном кубке мэра, посвященном 125-летию Новосибирска.

