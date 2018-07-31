Кандидаты, на старт: в Новосибирске официально зарегистировали претендентов в губернаторы

31 Июль 16:00 2018-07-31T16:05:39+03:00

Андрей Травников прошел процедуру регистрации в облизбиркоме и стал полноправным участником предстоящих губернаторских выборов

Изменить размер текста: A A

9 сентября жители Новосибирской области должны будут выбрать, кто станет главой региона. Из кого же будем выбирать?

Все претенденты проходят официальную процедуру - подтверждают свои намерения стать полноправными кандидатами: отчитываются о банковских счетах, тратах из избирательного фонда и собранных депутатских голосах.

Часть кандидатов уже зарегистрированы, некоторые прошли процедуру 30 июля. В этот день кандидатами стали Георгий Михайлов, выдвинутый региональным отделением партии «Народный альянс», а также Анатолий Кубанов от «Справедливой России» и Дмитрий Савельев от ЛДПР. Савельев на официальную процедуру не пришел - действовал через доверенного. Выдвинутый экологической партией «Зеленые» Владимир Кириллов свою кандидатуру снял. Последней рассматривалась кандидатура нынешнего главы региона Андрея Травникова.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо подтвердила, что документы поданы в срок и в полном комплекте:

- 23 июня 2018 года Андреем Александровичем Травниковым были представлены все необходимые документы для выдвижения кандидата на должность губернатора Новосибирской области. 24 июля кандидатом были представлены следующие документы для регистрации: листы поддержки кандидата - 283 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований Новосибирской области и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Новосибирской области.

Избирательная комиссия внимательно изучила все документы, нарушений не обнаружено. Порядок выдвижения кандидата соответствует всем требованиям. Кандидатура Андрея Травникова одобрена, ему вручили удостоверение зарегистрированного кандидата.