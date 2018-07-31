На новосибирского главврача, которого уволили после скандала со связанным ребенком, посыпались уголовные дела

31 Июль 11:28 2018-07-31T11:36:57+03:00

Наталья Никифорова решила вернуться в больницу, но на нее посыпались уголовные дела. Фото: предоставлено Детской городской клинической больницей № 3

Женщину обвиняют в крупной афере на 10 миллионов рублей, а также получении взятки в 800 тысяч

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В Новосибирске против бывшего главврача детской больницы №3 Натальи Никифировой возбуждено еще одно уголовное дело. Напомним, женщина находится под домашним арестом по обвинению в крупном мошенничестве. И вот последовало новое обвинение.

- Возбуждено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки, совершенной с вымогательством в крупном размере», - сообщает Михаил Третьяков, представитель СКР по Новосибирской области.

Речь идет о получении 800 тысяч рублей. Эти деньги, по версии СК, Никифирова требовала с поставщика лекарств.

- Главный врач получила от директора коммерческой организации, занимающейся поставкой лекарств, взятку за способствование в прохождении аукционов в условиях, исключающих конкуренцию, - официально заявляют в СКР по Новосибирской области.

Напомним, имя Натальи Никифировой стало известно новосибирцам после громкого скандала в январе 2017 году. Родители мальчика, который лежал в ее больнице, заявили, что с ребенком жестоко обращались.

Родители этого мальчика утверждают, что отбежали на два часа, а когда вернулись, у сына были поранены руки. Фото: предоставлено Александром Дурницким

- Когда я вернулся за сыном, увидел, что вокруг его запястий - красные кольца. Медсестры сначала изворачивались: «Он руки в машинку засунул, еле вытащили!» А потом все-таки признались: сына привязала к кровати волонтер из благотворительного фонда, которая дежурила в больнице, - рассказал сайту kp.ru отец мальчика Александр Дурицкий.

В интервью «КП» Наталья Никифирова заявляла, что после этого случая ее попросили написать заявление об увольнении, закрыли глаза на то, что она заслуженный врач России, отличник здравоохранения и врач высшей категории. В поддержку Никифировой тогда высказались коллеги и подчиненные, на возвращении в больницу настаивала и она сама. Но вскоре попала под уголовное дело.

- С лета 2015 года по конец ноября 2016 года она путем обмана, под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию, похитила деньги больницы от пациентов, поступавшие в счет оплаты услуг по пребыванию в платных палатах. Сумма ущерба не менее 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером, - заявляют в СКР.