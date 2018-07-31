2018-07-31T07:33:52+03:00
Общество

Новосибирцы могут безлимитно смотреть ТВ

МТС и крупнейший в мире видеосервис для русскоязычной аудитории MEGOGO запустили для пользователей мобильного ТВ новую контентную модель, которая позволит смотреть фильмы, сериалы и 130 телеканалов в высоком качестве, по сниженной вдвое стоимости и с безл
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Новая контентная модель МТС ТВ и MEGOGO включает в себя телеканалы, популярные фильмы и сериалы по единой подписке. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств: смартфон, планшет, ноутбук, персональный компьютер и SmartTV. Стоимость — 20 рублей в сутки, интернет-трафик при просмотре контента не тарифицируется.

«Сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и продвижение легального контента – важная часть стратегии развития мобильного ТВ. Пользователи больше не хотят выбирать между телеканалами и фильмами, им удобнее получать полноценный качественный контент по единой подписке и не переплачивать. Мы рады обеспечить такую возможность вместе с нашими партнерами», — говорит директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

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«Партнерство MEGOGO и МТС — это совместная работа, цель которой дать зрителю максимально удобный способ смотреть ТВ и кино в единой подписке. В прошлом году абоненты МТС ТВ получили возможность оценить каталог фильмов MEGOGO. Но мы не стоим на месте и наше новое предложение позволит значительно расширить аудиторию обоих сервисов, дав нашим клиентам большой выбор отличного видео и ТВ контента по хорошей цене с возможностью посуточной оплаты», — говорит генеральный директор MEGOGO в России Виктор Чеканов.

Пользователи приложения МТС ТВ теперь могут смотреть любой из восьми тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов в HD-качестве, а также 130 российских и зарубежных телеканалов, среди которых Eurosport, Disney, National Geographic и другие. Смотреть любимые сериалы и телепередачи можно на смартфоне и планшете – не оплачивая интернет-трафик, а также на компьютере и Smart TV.

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