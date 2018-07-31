Чтобы газ не погас

31 Июль 07:31 2018-07-31T07:31:27+03:00

Как не остаться без газа, зачем впускать контролера, кого выпустят за границу и другая полезная информация для потребителей природного газа

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1. Своевременно оплачивайте газ

Чтобы не остаться без газа и избежать лишних расходов, оплачивайте его ежемесячно до 10-го числа. При задержке платежа на срок от 31 до 90 дней ежедневно будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а от 91 дня и более - уже 1/130 ставки.

После двух месяцев неуплаты либо неполной уплаты должник автоматически попадает в списки на отключение, а для возобновления подачи газа придется уплатить не только задолженность и пени, но и работы по отключению и подключению газового оборудования.

Кроме того, поставщик газа - ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» - может взыскать долг в судебном порядке. Если не исполнить решение суда, то приставы могут ограничить выезд за границу, наложить арест на имущество и принудительно его реализовать. Средства будут удерживаться с зарплаты, пенсии или иного дохода должника.

Более того, просроченная задолженность за газ будет отражаться в кредитной истории 10 лет. У должника могут возникнуть трудности с получением кредита и с использованием кредитной карты.

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2. Оплачивайте газ по правильной цене

С 1 июля для населения Новосибирской области кубометр природного газа стоит 5,026 руб., если он используется для отопления жилья. Если у вас нет котла, а газ используется для приготовления пищи и (или) нагрева воды, кубометр стоит 5,835 руб.

3. Регулярно передавайте показания счетчика

Если не передавать показания счетчика, то первые 3 месяца вам начислят объемы потребленного газа по среднемесячному потреблению, а потом - по нормативам. Проще всего передавать показания в квитанции об уплате, в Личном кабинете на сайте www.nrg.org.ru, в SMS-сообщении на номер 8-913-926-36-37 или в электронном письме по адресу gaz@nrg.org.ru (написать: Лицевой счет#Показание счетчика).

4. Заключайте договор о ТО ВДГО

Если у вас нет договора о техническом обслуживании внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, то газовики в соответствии с требованиями безопасности обязаны приостановить вам газоснабжение, даже если у вас нет долгов за газ. Регулярно заключайте договор о ТО ВДГО со специализированной организацией - это гарантия безопасности, вашей, ваших близких и соседей.

5. Не препятствуйте контролеру

Всегда впускайте контролера, так как поставщик вправе отключить газ, если вы не допускаете контролера к своему газовому оборудованию и счетчику. Но остерегайтесь мошенников! Настоящие контролеры имеют удостоверение сотрудника ООО«Газпром межрегионгаз Новосибирск», могут сообщить о задолженности, но ничего не продают и денег не берут.

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6. Следите за исправностью счетчика

Незамедлительно сообщайте поставщику газа о неисправности счетчика, чтобы не получить счет на уплату по нормативу за предшествующие 6 месяцев. Ни в коем случае не допускайте вмешательства в работу счетчика, повреждений корпуса и пломб, иначе придется оплачивать газ, исходя из мощности оборудования за 3 месяца его круглосуточной работы.

7. Не пропустите срок поверки

Программа автоматически перестает принимать показания счетчика и переходит на начисление по нормативам сразу по истечении межповерочного интервала счетчика. Не пропустите этот срок, сделайте вовремя поверку или вовсе замените счетчик.

Справка «КП»

В 2017 году в Новосибирской области от газоснабжения были отключены 874 злостных неплательщика. В текущем году отключили газ уже более 550 неплательщикам, вынесено 147 судебных решений о взыскании с должников более 2,7 миллиона рублей, более 1 миллиона рублей задолженности уже взыскано.