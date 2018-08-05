Фото с авиашоу в Мочище 2018: летчики, вернувшиеся из Сирии, пролетели над Новосибирском

5 Авг. 15:12 2018-08-05T18:15:25+03:00

Авиашоу в Мочище 2018 запомнилось пролетом американского «Дугласа» и трюками от «Соколов России», фотографии с авиашоу смотрите в нашей подборке

КП – Новосибирск публикует фото с авиашоу в Мочище 2018. В этом году праздник собрал 50 тысяч зрителей, некоторые приезжали занимать места заранее. Так, уже за сутки до авиашоу на поле можно было увидеть припаркованные машины, палатки и мангалы.

В этом году к участию в авиационном празднике были приглашены более 400 авиаторов из семи регионов России.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Среди выступающих в небе оказались действующие военные, награжденные орденами. Об этом рассказал представитель Центрального военного округа.

- Военные вертолеты Ми-8 АМТШ-В «Терминатор» пролетели парой над аэродромом. В состав групп входят летчики первого и второго класса, принимавшие участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирии, - говорит Николай Беркалов, начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО.

Среди редких экспонатов - ретросамолёт 40-х годов прошлого века, который прилетел в Новосибирск из Сургута.Фото: Андрей КОПАЛОВ

«Терминаторы», которые участвовали в шоу, предназначены для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. Но в этот раз их использовали в самых мирных целях: для развлечения детей, которых было в этом году особенно много на шоу.

Авиационная пилотажная эскадрилья – группа «Русь» из города Вязьма Смоленской области.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Авиационный праздник назывался «Где мы – там победа» и был посвящен 100-летию Российской армии и 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Такого количество авиаторов Новосибирск еще не видел: более 400 участников, около 80 воздушных судов, более 70 парашютистов.

В шоу участвовало более 70 парашютистов.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Мы гордимся новосибирцами, увлеченными своим делом, порою не только с риском для своего бизнеса, своих денег, но и с риском для жизни, - выступил перед журналистами глава региона Андрей Травников, который также приехал посмотреть авиашоу.

Праздник был был посвящен 100-летию Российской армии и 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Особенность нашего региона – это люди, талантливые, открытые, сплочённые. Яркий результат труда этих людей – ежегодный грандиозный авиационный праздник, проходящий на аэродроме в Мочище, - сказал Травников. - Главная организационная сила здесь – не административный ресурс, не деньги, а мощное любительское движение, энтузиазм. Это авиадвижение у нас в регионе – не остановить!

Авиашоу ведет свою историю с 2001 года, и за время своего существования стало традиционным, проводится каждый год в Мочище.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирцы могли увидеть выступления легендарной авиационной группы «Соколы России» на истребителях Су-35С и полет истребителя-бомбардировщика Су-34, который, казалось, пронесся почти по головам замерших от рева турбин зрителей.

Пролет истребителя над зрителями.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Здесь, на аэродроме Мочище, мы можем в полной мере оценить профессионализм наших летчиков, с кажущейся легкостью выполняющих сложнейшие фигуры высшего пилотажа, – сказал полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который также посетил праздник.

В этом году было рекордное количество зрителей у авиашоу - 50 тысяч человек.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Изюминкой шоу стал пролет легендарного американского самолета DC-3 «Дуглас», который прилетел в Новосибирск специально из Сургута. Уникальность машины в том, как она сохранилась, не смотря на время – «Дуглас» был выпущен в 40-х годах прошлого века. Это один из трех таких самолетов в России такой марки и единственный, кто способен еще подниматься в небо.

Полет «Дугласа».Фото: Андрей КОПАЛОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Авиашоу в Мочище» - уже, наверное, бренд. Каждый год летом авиаторы устраивают для людей показательные выступления. Авиапраздник ведет свою историю с 2001 года. С каждым годом зрителей в Мочище все больше, если в 2016 году это были около 30 тысяч человек, то в этом году – это около полусотни тысяч людей, которые специально приехали посмотреть на авиатрюки.

В Новосибирск съехались любители высоты из семи регионов России.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Ежегодно в программе авиашоу показательные выступления самолетов и вертолетов ЦВО, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации, парашютные прыжки, в 2016 году к парашютистам неожиданно примкнул мэр Новосибирска – Анатолий Локоть. Чтобы все желающие могли добраться до Мочище, в этот раз в Новосибирске запустили дополнительные электрички.

ФОТОРЕПОРТАЖ С АВИАШОУ ЧАСТЬ 1

ФОТОРЕПОРТАЖ С АВИАШОУ ЧАСТЬ 2

ФОТОРЕПОРТАЖ С АВИАШОУ ЧАСТЬ 3