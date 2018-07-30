Бикини вместо офисных костюмов: купаемся в джакузи на крыше и идем в открытые бассейны в Новосибирске

30 Июль 01:00 2018-07-30T11:18:42+03:00

Понежиться на шезлонге можно прямо в центре города. Фото: https://www.instagram.com/wave_club_sibir/

Не хотите ехать на пляж? Тогда отличные открытые бассейны в Новосибирске - о них в нашей подборке

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Впереди еще целый месяц лета, а это значит, что надо успевать ловить теплые деньки. И если до пляжа добираться далековато, то вполне подойдут и открытые бассейны в Новосибирске!

Wave Club Sibir

Где находится: ул. Стартовая, 43/1, тел. 8-923-709-59-91

Как работает: ежедневно с 10.00 до 19.00

Сколько стоит: в будни - 300 руб./день/чел.; в сб., вс. - 400 руб./день/чел.

Что есть: два бассейна. Также можно перекусить: шашлык стоит 200 руб., лимонад - 150 руб. Никаких дополнительных справок не требуется: единственное - возьмите с собой сменную обувь и все необходимое для плавания.

Аквапарк «Лидер-Лэнд»

Где находится: ул. Республиканская, 12/2, тел.: 8-913-989-44-66, (383) 271-44-00, 271-00-55

Как работает: ежедневно с 10.00 до 21.00

Сколько стоит:

- в будни: с 10.00 до 12.00 - 220 руб./час/чел., с 12.00 до 21.00 - 250 руб./час/чел.;

- в сб, вс.: с 10.00 до 12.00 - 250 руб./час/чел.; с 12.00 до 21.00 - 300 руб./час/чел.

Для детей до 6 лет вход свободный.

Что есть: водные горки, песчаная зона, комфортные лежаки, летнее кафе, играет музыка. Никаких дополнительных справок не требуется.

Оздоровительный комплекс «Локомотив»

Где находится: территория Заельцовского парка, 1, корп. 2, тел. (383) 229-57-99

Как работает: ежедневно с 10.00 до 21.00

Сколько стоит: 250 руб./час

Что есть: мероприятия не проводятся, комплекс базируется в здании проката велосипедов и роликов. Качество воды проверяется регулярно санэпидемстанцией. Справка не нужна, единственное требование - с собой иметь паспорт или права (работает залоговая система).

Территория отдыха Lucky Lake

Где находится: ул. Южная, 1а, тел. 8-913-910-63-00

Как работает: ежедневно с 10.00 до 20.00

Сколько стоит: 300 руб./час

Что есть: два бассейна с подогревом, 4 беседки с мангалом, бар, баня с видом на озеро, шезлонги, детская площадка. Вода обрабатывается хлором, справка не требуется, так как это общественный бассейн.

Отель «Абникум»

Где находится: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56/3, тел.: 8-913-202-00-09, (383) 328-44-55

Как работает: ежедневно с 9.00 до 20.30 (если в банкетном зале проводятся мероприятия, время может меняться)

Сколько стоит:

для взрослых: в пн. - чт. 400 руб./день; в пт. - вс. - 500 руб./день

для детей: до 3 лет - вход свободный, с 3 до 7 лет - 200 руб./день

Что есть: прямо на крыше отеля расположены два надувных джакузи, там же есть шезлонги, пуфики и барная стойка.