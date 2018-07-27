2018-07-27T14:57:45+03:00
Общество

А у нас PRаздник сегодня

В Комсомольской правде решили ломать стереотипы, собрали Pr-специалистов разных компаний и даже агентств накануне их профессионального праздника, и заставили отдохнуть [фото]
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У нас сегодня и люди все собрались хорошие, и напитки приятные, и торт.У нас сегодня и люди все собрались хорошие, и напитки приятные, и торт.

Когда в коллективе все работают, Pr-щик тоже работает. Когда все отдыхают, Pr-щик тоже работает. В Комсомольской правде решили ломать стереотипы, собрали Pr-специалистов разных компаний и даже агентств накануне их профессионального праздника, и заставили отдохнуть.

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Где и когда отдыхает Pr-щик, спросите вы. У нас и сегодня, ответим мы, в редакции новосибирского филиала издательского дома «Комсомольская правда». Потому что у нас сегодня и люди все собрались хорошие, и напитки приятные, и торт.

А так как Pr-щик работает даже когда отдыхает, то вот вам наглядное пособие, как лучшие новосибирские Pr-щики совмещают приятное с полезным. Общаются, выступают на радио, смотрят презентации, и все это не отрываясь от тарелочки с тортом. Милота.

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Нам и им понравилось. Мы пообещали приглашать их еще, прям каждый год. Они пообещали к нам приходить, хоть каждый день. А когда Pr-щик сам приходит в редакцию, это ж праздник.

Вот так из маленького семечка вырастает большой подсолнух.

С праздником!

Всех, всех, всех, кто хоть однажды делал PR. Или просто, думал, что делал.

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