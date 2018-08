26 Июль 17:46 2018-07-27T19:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодой англичанин Генри Тернер поехал в Россию, чтобы поближе познакомиться с этой удивительной для иностранцев страной. Понравилось. Генри обустроился, женился на красавице-сибирячке.

Преподает здесь английский язык, а сам уже неплохо освоил русский. Так что в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» мы встретились без переводчика.

- Генри, в России люди часто ругают наши законы, наши цены. Говорят, мол, у нас плохо, а за границей хорошо…

- У нас есть фраза: «трава всегда зеленее на другой стороне забора» - The grass is always greener on the other side of the fence. Мы живем в своей стране и видим только наши проблемы.

- Но вот у вас зарплаты, например, выше чем в России.

- Но я чувствую, что вы можете купить в России. Ваши электроэнергия, вода, газ…

Почему в Новосибирске - лучше, чем в Лондоне: англичанин поделился впечатлениями на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Дешевые?

- Очень дешевые! Я показал мой папа квитанцию. И он - просто шок! В нашем доме, когда я жил с моими родителями, если холодно просто говорили: «надевай свитер». Потому что это так дорого - сделать газ на весь дом. Моя жена, когда мы были в Англии вместе – был очень большой шок. Она просто лежала в кровати весь день, потому что очень холодно.

- Вас что-нибудь шокирует в России?

- Очереди. В Англии мы встаем в линию, и все! Невозможно место хранить, просто должен встать. А в России мой первый раз на почте - очень большой шок. Возможно хранить место и не вставать там.

- С грубостью не сталкивались?

- Была женщина, которая назвала меня «козел».

- Как это произошло?

- Я гулял на улице, и женщина спросила меня: «молодой человек, есть сигаретка». Я, вдруг, ответил по-английски, потому что думал в это время по-английски. Сказал: «Oh, sorry, no...». Она говорит: «Ты че?» Я думаю: если заговорю сейчас по-русски, она подумает что я - русский и сделал грубую шутку. И поэтому я решил, что должен ответить по-английски: Iamsorry, Idon`tunderstandyou– я не понимаю вас. А она ответила: «Козел! Это слово ты понимаешь?».

- Общественный транспорт...

- Здесь лучше!

- Чем?

- Чем в Лондоне… Я жил в пригороде. Это было - 30 минут в Лондон на поезде. Это стоило мне 1200 рублей – туда и обратно. А на метро одна остановка будет 200 рублей.

В общем, местная подземка и цены на коммуналку для англичанина – просто счастье. Хаотичные очереди – наваждение. И еще пугают некоторые слова. Самые сложные, по мнению Генри – «здравствуйте» и «достопримечательности». Попробуй-ка, выговори…