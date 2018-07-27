Новосибирцы прогуляются по Марсу

27 Июль 13:20 2018-07-28T13:30:01+03:00

Путешествие на другую планету – лишь небольшая часть научных развлечений, с которыми встретятся посетители семейного парка

Космической станции на «красной планете» грозит опасность, спасти ее можете только вы! Необычное испытание для юных исследователей космоса ждет всех, кто посетит космический парк приключений для всей семьи «Космодрайв» в ТРЦ «Малинка».

"Космодрайв" - выставка-приключение в Новосибирске! 0+.Билеты со скидкой на официальном сайте! Успейте купить прямо сейчас - космодрайв.рф Интерактивная выставка-путешествие для всей семьи "Космодрайв" пройдет в Новосибирске с 27 июля по 2 сентября. Успей посетить первыми, ведь это самая необычная выставка о космосе в нашей стране Каждый час проходят экскурсии, чтобы ни один посетитель не пропустил что-то интересное! Наши консультанты с радостью раскроют вам все тайны космоса.

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Путешествие на другую планету – лишь небольшая часть научных развлечений, с которыми встретятся посетители семейного парка.

Гостей «Космодрайва» ждет знакомство с прошлым и будущем космонавтики, испытание на тренажерах настоящих астронавтов, квесты на другие планеты Солнечной системы.

Только здесь взрослые и дети смогут ощутить гравитацию далекого Юпитера. Для этого достаточно обуть специальные ботинки и прогуляться по поверхности гиганта.

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Посетителей всех возрастов ждут и острые ощущения. На «Комодрайве» они пройдут предполетную подготовку на истребителе, проверят вестибулярный аппарат на космических тренажерах и прикоснуться к необычному прибору – генератору Ван де Граафа.

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В прошлом веке эта установка использовалась для исследования ядерных реакций. Сейчас с помощью генератора моделируют процессы, происходящие при ударе молнии.

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Прикоснувшись к серебристому шару, гости выставки ощутят легкое покалывание, а их волосы встанут дыбом. Генератор Ван де Граафа совершенно безопасен для испытателей любого возраста.

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Любителей необычных фактов и ощущений наверняка заинтересует космическая зона, где можно просчитать свой венерианский, марсианский и юпитерианский вес и возраст. На этих планетах действует иная сила тяжести и по-другому протекает календарный год, поэтому результаты могут вас удивить.

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Организаторы проекта выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания познавательной части. На информационных стендах рядом со всеми экспонатами висит краткое описание, интересные факты и история их создания. Каждый час идет бесплатная экскурсия.

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Торопитесь в семейный центр подготовки космонавтов «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только до 2 сентября в ТРЦ «Малинка». Дети до 3 лет включительно проходят на «Космодрайв» бесплатно.

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Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности по ссылке - https://vk.com/topic-158739154_38608784

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Сайт: https://космодрайв.рф/novosibirsk

VK: https://vk.com/kosmodrive_nsk

Телефон: +7 (983) 318-94-17

Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай Науку» https://naukatv.ru/video/film-science

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