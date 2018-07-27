2018-07-28T13:30:01+03:00
Общество

Новосибирцы прогуляются по Марсу

Путешествие на другую планету – лишь небольшая часть научных развлечений, с которыми встретятся посетители семейного парка
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Космической станции на «красной планете» грозит опасность, спасти ее можете только вы! Необычное испытание для юных исследователей космоса ждет всех, кто посетит космический парк приключений для всей семьи «Космодрайв» в ТРЦ «Малинка».

"Космодрайв" - выставка-приключение в Новосибирске! 0+.Билеты со скидкой на официальном сайте! Успейте купить прямо сейчас - космодрайв.рф Интерактивная выставка-путешествие для всей семьи "Космодрайв" пройдет в Новосибирске с 27 июля по 2 сентября. Успей посетить первыми, ведь это самая необычная выставка о космосе в нашей стране Каждый час проходят экскурсии, чтобы ни один посетитель не пропустил что-то интересное! Наши консультанты с радостью раскроют вам все тайны космоса.

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Путешествие на другую планету – лишь небольшая часть научных развлечений, с которыми встретятся посетители семейного парка.

Гостей «Космодрайва» ждет знакомство с прошлым и будущем космонавтики, испытание на тренажерах настоящих астронавтов, квесты на другие планеты Солнечной системы.

Только здесь взрослые и дети смогут ощутить гравитацию далекого Юпитера. Для этого достаточно обуть специальные ботинки и прогуляться по поверхности гиганта.

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Посетителей всех возрастов ждут и острые ощущения. На «Комодрайве» они пройдут предполетную подготовку на истребителе, проверят вестибулярный аппарат на космических тренажерах и прикоснуться к необычному прибору – генератору Ван де Граафа.

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В прошлом веке эта установка использовалась для исследования ядерных реакций. Сейчас с помощью генератора моделируют процессы, происходящие при ударе молнии.

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Прикоснувшись к серебристому шару, гости выставки ощутят легкое покалывание, а их волосы встанут дыбом. Генератор Ван де Граафа совершенно безопасен для испытателей любого возраста.

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Любителей необычных фактов и ощущений наверняка заинтересует космическая зона, где можно просчитать свой венерианский, марсианский и юпитерианский вес и возраст. На этих планетах действует иная сила тяжести и по-другому протекает календарный год, поэтому результаты могут вас удивить.

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Организаторы проекта выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания познавательной части. На информационных стендах рядом со всеми экспонатами висит краткое описание, интересные факты и история их создания. Каждый час идет бесплатная экскурсия.

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Торопитесь в семейный центр подготовки космонавтов «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только до 2 сентября в ТРЦ «Малинка». Дети до 3 лет включительно проходят на «Космодрайв» бесплатно.

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Внимание! Ограниченное предложениевы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности по ссылке - https://vk.com/topic-158739154_38608784

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Сайт: https://космодрайв.рф/novosibirsk

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Телефон: +7 (983) 318-94-17

Телеканал «Наука» приглашает друзей и посетителей «Космодрайва» стать участниками конкурса научных видео «Снимай Науку» https://naukatv.ru/video/film-science

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