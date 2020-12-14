В Сибири создадут первый в России технопарк связи

Масштабный проект IT-парка «Герцен» реализует томская компания СТК – «Системы.Технологии.Коммуникации».

Первый в России технопарк, специализирующийся на технологиях беспроводной связи, создадут в Сибири к концу 2021 года. IT-парк «Герцен» разместят в Томске на средства частного инвестора.

В технопарке создадут полигон для тестирования разработок, производственные мощности для создания прототипов и «шоурум» готовых решений. При техническом оснащении в первую очередь используют оборудование мировых гигантов в сфере телеком-решений Motorola Solutions, Cisco и InfiNET, которые стали партнерами нового IT-парка. Также партнером проекта стал Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Его сотрудники разрабатывают новые технологии связи, которые разрешат для использования в продуктах резидентов технопарка.

Андрей Савин, идеолог проекта и генеральный директор компании СТК.

- Наша идея заключается в том, чтобы предложить IT-сообществу нашего города и, главное, молодым специалистам, современную, продвинутую площадку для работы, на базе которой можно тестировать идеи, взаимодействовать рабочими группами, создавать и выращивать «стартапы». Мы хотим предложить молодежи участвовать в развитии сквозных технологий, быть ближе к реальным потребностям рынка, задействовать научный потенциал в реализации прикладных задач, - рассказал автор проекта IT-парка «Герцен» и гендиректор компании «Системы.Технологии.Коммуникации» Андрей Савин.