В загс из больничной палаты: сибирячка нашла жениха в клинике после операции

31 Май 19:10 2018-06-05T08:08:06+03:00

Катя и Дима и не думали, что в больнице вместо пилюль найдут свое счастье. Фото: личный архив.

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У 24-летней Кати Харитоновой, регистратора в новосибирской поликлинике, история знакомства с мужем Димой в самом прямом смысле «больничная». Вот только тогда - в августе 2011 года - Катя была не в белом халате, а в роли самой обычной пациентки…

«СТЕСНЯЛИСЬ ПОДОЙТИ ОБА!»

- Я жила в селе Ракиты Михайловского района (это в Алтайском крае. - Прим. авт.) и только поступила на первый курс Роднинского медицинского колледжа, - начинает рассказ девушка.

Перед началом учебного года сибирячке предстояла операция: у нее с детства был хронический тонзиллит, постоянно воспалялись миндалины, и врачи рекомендовали их удалить. Так Катя оказалась в больнице в Рубцовске.А на следующий день туда же загремел и дембель Дима: он только вернулся в Рубцовск после службы в армии и умудрился ввязаться в драку.

- Он с друзьями был, когда к ним какая-то компания привязалась. Началась драка: Димка заступился за друга, и ему сломали нос, - описывает злоключения мужа Катя.

В общем, на следующий день после операции в больничном коридоре девушка увидела высокого светловолосого парня… с повязкой на носу.

- Димка улыбнулся мне, и его повязка меня ничуть не смутила: парень как парень, симпатичный, хоть и временно «без носа», - признается Катя. - Наоборот, я тогда подумала: зачем я ему такая нужна, хрипящая, как сломанный телефон?

А вот Дима в тот момент думал с точностью до наоборот:

- Вот как к красивой девушке подойти, когда на пол-лица - бинт и лейкопластырь? - смеется Дима. - Стеснялся, думал, что она меня отошьет …

ПОМОГЛИ СОСЕДКИ ПО ПАЛАТЕ

Пока Катя неделю лежала в больнице, Дима так и не решился с ней заговорить. И когда она выписалась, то ни адреса, ни телефона симпатичной пациентки у парня, конечно, не осталось…

- До меня только в тот момент дошло, что если я сейчас что-то не сделаю, то больше вообще ее не увижу, - вспоминает Дима.

И парень решил действовать. Пошел в палату, где лежала Катя, благо что ее соседок к тому моменту еще не выписали. Дима уговорил их дать ему телефон Кати и в тот же день позвонил ей.

- Я и не думала, что он мне позвонит, - говорит Катя. - Проговорили весь вечер: выяснили, что живем далеко друг от друга: он - в Рубцовске, а я - в Михайловском районе…

Так что следующие два месяца парочка переписывалась и созванивалась, а потом Дима приехал к Кате в гости.

- Я сначала не верила, что у нас на расстоянии сложатся отношения, но Димка постоянно ко мне приезжал, - улыбается Катя. - А в Новый год предложение мне сделал - подарил кольцо и сказал: «Надеюсь, что мое новогоднее желание исполнится!».

Желание исполнилось: влюбленные поженились и переехали в Новосибирск. Парень устроился работать сварщиком, а Катя продолжила «больничную историю» - стала работать в регистратуре. И никакой любовной пилюли им не потребовалось!