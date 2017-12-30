Блефаропластика в Новосибирске: цены, клиники, отзывы

В Новосибирске набирает популярность блефаропластика – пластическая операция на веках.

Суровый сибирский климат не щадит красоту, но современная эстетическая медицина с помощью новейших методик способна вернуть утраченную молодость. В Новосибирске набирает популярность блефаропластика – пластическая операция на веках.

- За блефаропластикой чаще всего обращаются женщины. Из них большая часть – дамы около сорока лет и старше. Они приходят, когда уже появилось достаточное количество выраженных морщин на нижнем веке или верхнее веко опустилось, и, как говорится, лежит уже на ресницах, - рассказал главный врач Академии пластической хирургии и косметологии, пластический хирург Виктор Редькин. – Реже приходят молодые женщины, у которых генетически обусловленные грыжевые выпячивания на веках.

Также за помощью к пластическим хирургам обращаются не просто за молодостью и устранением проблем, но и в погоне за эталоном красоты.

- Есть отдельная категория пациенток – азиатки, которые обращаются с просьбой придать глазам европейский вид. У нас в Сибири таких меньше, но в мире это довольно распространенное обращение. В данном случае это абсолютно эстетическая операция, - подчеркнул врач.

Обращаются в клиники и мужчины.

- Для мужчин это одна из немногих достаточно приемлемых для мужского менталитета операций, особенно если есть грыжевые выпячивания – мешки под глазами. Другим способом от них не избавиться, только операцией, - отметил специалист.

Блефаропластику в Новосибирске проводят несколькими способами.

- Чаще всего - это обычный подресничный доступ, реже конъюктивальный, но второй делают все же в офтальмологических клиниках. Пластический хирург, как правило, действует через кожу. И методы можно разделить на два вида. Первый - инвазивным путем удаляется кожный лоскут скальпелем или лазером. Второй малоинвазивный – лазерная блефаропластика, - объяснил специалист. - Если есть грыжевое выпячивание, то можно использовать лишь первый метод, а именно удалять кожный лоскут и жир, который и образует выпячивание.

Малоинвазивный способ не оставит таких следов, каких полноценный хирургический.

- Лазером выжигаются тонкие столбики в сто микрон в коже, и они стимулируют ее сокращение и выработку нового коллагена. Кожа обновляется. В течение шести месяцев достигается сто процентный эффект. Подобная блефаропластика не настолько результативна как хирургическая, но она малоинвазивна. И ее можно и два и три раза проводить и добиться хорошего эффекта, - рассказал Виктор Редькин. – Блефаропластика для глаз абсолютно безопасна, ведь глазное яблоко никак не задействовано. Но перед операцией вам потребуется заключение офтальмолога.

В любом случае выбор метода осуществляется на консультации врачом и пациентом.

- Из осложнений может быть только выворот нижнего века. Крайне редко, но бывает. Это происходит, если иссекли слишком много кожи. Но все это корректируется, - отметил врач.

БДИ

Перед тем, как прийти на консультацию к специалисту, будет не лишним почитать отзывы о медицинском учреждении. В Новосибирске пациенты часто делятся своими впечатлениями на сервисе «Фламп». О докторах можно почитать на сайте с отзывами «ПроДокторов».

КОНКРЕТНО

Стоимость блефаропластики в Новосибирске может варьироваться из-за сезонных скидок и праздничных акций. В среднем за операцию на верхних веках придется отдать около 20 тысяч рублей, на нижних около 25 тысяч рублей, за круговую около 35 тысяч рублей. В Новосибирске десятки клиник, которые готовы провести подобное вмешательство. Мы приводим некоторые из них:

Академия пластической хирургии и косметологии

Адрес: пр-т Дзержинского, 1/1.

Тел. (383) 209-30-03

Сибирский институт красоты

Адрес: ул. Новая Заря, 17а.

Тел. (383) 291-09-46

Клиника «Елена»

Адрес: ул. М. Горького, 77.

Тел. (383) 347-00-00

Клиника пластической хирургии «Шарм»

Адрес: ул. Сибревкома, 3.

Тел. (383) 223-12-46