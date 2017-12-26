Увеличение груди в Новосибирске: цены, клиники, отзывы о специалистах

В Новосибирске спрос на увеличение груди не только не уменьшается, а стабильно растет, уверяют пластические хирурги. На рынке появляются новые виды имплантатов, отличающиеся от прежних как по качеству, так и по форме, оттачиваются и техники самой операции.

- Как правило, наши пациентки просто хотят выглядеть более женственными. Молодежь приходит в основном именно за эстетическим эффектом - это первая группа женщин. Вторая - те, кто уже рожал: грудь истощилась и обвисла, и женщине хочется вернуть былой вид. Третья - женщины, у которых есть дефекты, например, после каких-либо вмешательств или онкозаболеваний, - рассказал, главный врач Академии пластической хирургии и косметологии пластический хирург Виктор Редькин.- Чаще всего никто не просит сделать сразу пятый размер. Для этого элементарно кожи не хватит - натянуть на имплантат, если, например, девушка приходит с нулевым размером. Поэтому увеличить грудь больше чем на два размера редко когда возможно. Хотя если грудь перерастянута, например, после родов, то реально и сразу пятый размер поставить.

Но перед тем как сделать операцию по увеличению груди, женщина должна прийти на несколько консультаций, причем не только к хирургу, а также сдать анализы.

- У подобной операции есть несколько противопоказаний: мастопатии, непрооперированные заболевания молочных желез. Все остальные - из разряда общих: системные заболевания, сахарный диабет, онкология и другие, - перечислил специалист. - Поэтому обязательно нужно сдать кровь и мочу на анализы, сделать УЗИ молочных желез, сделать флюорографию и получить заключение терапевта.

Затем на консультации с пластическим хирургом выбирается способ увеличения груди.

- Существуют три варианта установки: подмышечный, по складке под железой и через ареолы. Последний способ не рекомендуется женщинам, которые в будущем планируют рожать, так как при такой операции возможно повреждение молочных протоков, - предупреждает врач. - Первые же два метода позволяют спокойно кормить ребенка грудью.

Пациент и доктор также совместно выбирают и имплантаты.

- Сейчас все производители дают пожизненную гарантию. Материалы интактны, но в очень редких случаях бывают осложнения: инфицирование кармана, куда вставляется имплантат, гематомы или перетяжки кожи, - отмечает специалист.

Виды и размеры имплантатов: как правильно выбрать «новую грудь»?

На вид и размер имплантатов влияет множество факторов. Пропорции грудной клетки, ее форма и ширина, а также рост и вес очень важны при коррекции формы и размеров женской груди.

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Евгений Савельев, практикующий врач в центре эстетической медицины UMG, объясняет, насколько важно учитывать пропорции тела при выборе размера грудного имплантата.

Фото: Центр эстетической медицины UMG

— Мы учитываем все анатомические особенности пациентки и подробно рассказываем, как после операции по увеличению груди изменится их форма, а что изменить невозможно. Если ареолы груди смотрят в стороны, то и после операции их положение останется таким же. Их можно сделать чуть ближе к центру или подтянуть, но кардинально изменить местоположение невозможно. Стоит также обратить внимание и на межгрудное расстояние. Если грудные мышцы расположены далеко друг от друга, то после операции расстояние может сократиться, но не сильно.

Например, имплантаты груди объемом 330 мл при росте 165 см будут выглядеть как большая грудь. А девушке с такой же фигурой, но ростом выше 170 см для подобного эффекта потребуется 350 мл и больше. То же касается и формы грудных имплантатов — для каждой девушки подбирается индивидуальный вариант.

Важно учесть

Отдельно обращаем внимание на асимметрию, на которую влияют: строение ребер, наличие сколиоза и другие особенности грудной клетки. Во время операции по увеличению груди никаких манипуляций с костями не происходит, поэтому асимметрию частично можно компенсировать, но надеяться на чудо не стоит.

Самое важное в любой операции по коррекции внешности — это восстановление гармонии. Приятно смотреть, когда пациенты после операции получают удовольствие от своего тела и своей жизни.

Повредить имплантаты после установки сложно, но возможно.

- Бывали такие случаи. Два года назад моя пациентка упала на лед. У нее были большие имплантаты, и один из них от сильного удара лопнул. Его пришлось менять. Был и еще один случай в моей практике, но уже на грани какого-то безумия. Женщина решила проверить, насколько прочен имплантат, - острой иглой проткнула кожу, подкожную клетчатку, а затем и имплантат, - вспоминает Виктор Редькин.

Так что особо переживать за сохранность новой груди не нужно, уверяет специалист. После операции, правда, придется носить специальное белье, но спустя месяц-два можно будет уже надевать красивые платья и не стесняться глубоких вырезов.

НА ЗАМЕТКУ

Увеличение груди не дешевое удовольствие, поэтому хочется, чтобы не возникло никаких непредвиденных обстоятельств, которые потребуют дополнительных вложений. Именно поэтому стоит обратить внимание на три аспекта: репутацию клиники, опыт доктора и цену. Чтобы составить представление о клинике, можно ознакомиться с отзывами ее клиентов на сервисе «Фламп», а о лучших специалистах - узнать на сайте «ПроДокторов». И конечно, качественная работа и имплантаты не могут стоить дешево. Стоимость имплантатов в Новосибирске начинается в среднем от 60 тысяч рублей, а непосредственно за саму операцию придется выложить около 70 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

В Новосибирске множество клиник готовы предоставить услуги по увеличению груди. Мы перечислим некоторые из медучреждений с указанием их рейтинга на сервисе «Фламп».

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Академия пластической хирургии и косметологии

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