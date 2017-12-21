Ринопластика носа в Новосибирске: цены, клиники, лучшие специалисты

Современная медицина может не только спасать жизни, но и делать их лучше. Для человека крайне важно быть довольным своим внешним видом, поэтому пластическая хирургия развивается семимильными шагами. И очень часто сибиряки обращаются к врачам с просьбой откорректировать нос.

- Ринопластика - это восстановление формы носа. Деформации носа бывают врожденными или приобретенными, - рассказывает врач-оториноларинголог Дорожной клинической больницы Нина Мосунова. - Иногда пациент просто не доволен своей внешностью. Но в таких случаях нужно прибегать к консультации психоневролога.

Однако чаще главная причина похода к врачу - травма.

- В основном обращаются мужчины с посттравматической деформацией, - отмечает специалист. - Много пациентов с врожденными деформациями: горбинками, слишком широким носом или приплюснутым кончиком.

Перед любым вмешательством, конечно, нужно пройти обследования.

- Назначаются общие анализы крови, мочи, биохимия крови, снимки пазух носа, ЭКГ, флюорография и другие обследования, - перечисляет врач. - К тому же мы обязательно фотографируем человека анфас и в профиль, чтобы он мог сравнить внешний вид до и после операции.

Ринопластика имеет свои противопоказания.

- Это заболевания крови, онкология, психические отклонения, сахарный диабет и другие патологии, - рассказывает Нина Мосунова. - Мы проводим обследования как раз для того, чтобы выявить у человека возможные противопоказания.

Операция может длиться несколько часов, но все очень индивидуально и зависит от вида и степени деформации.

- После ринопластики на нос накладывается гипс - на две недели, а также проводится тампонада носа - на два дня. Кровоподтеки, конечно, будут. Но все это нужно просто перетерпеть, - предупреждает специалист.

В каких случаях ринопластика носа необходима?

Если вы хотите исправить последствия травм, устранить проблемы носового дыхания или провести эстетическую коррекцию носа, тогда стоит обратиться к ринохирургу.

Александр Евгеньевич Ставский - ринохирург центра эстетической медицины UMG и отоларинголог с 17-летним стажем - отмечает, что ринопластика нужна не только для того, чтобы изменить внешний вид пациента к лучшему. Зачастую одновременно мы восстанавливаем нормальное носовое дыхания, от которого зависит здоровье ЛОР-органов, иммунитет, нормальный сон. Если дыхание через нос затруднено, мозг

испытывает кислородное голодание - отсюда частые головные боли, сниженное внимание, плохая память, общая усталость. Если есть показания к операции, ринопластику делают и мужчинам, и женщинам.

Фото предоставлено клиникой UMG.

Пластика носа - одна из сложнейших хирургических операций, для которой необходимо глубокое знание оториноларингологии. К сожалению, некоторые пластические хирурги этим знанием пренебрегают, в результате форма носа меняется, а проблемы со здоровьем остаются.

В клинике UMG операции выполняются с помощью эндоскопа и лазерного скальпеля, поэтому отёки после ринопластики минимальные, а пациенты быстро восстанавливаются. Мы не используем никаких бинтов, тампонов и турунд - в конце операции по пластике носа ставим силиконовые шины, которые надёжно фиксируют внутренние структуры носа и позволяют свободно дышать.

Шины убираются через 6-7 дней, одновременно со снятием швов. С этого момента человек дышит уже полноценно. Отёки к этому времени в основном тоже уходят. А вот результат изменения формы носа окончательно можно оценивать только через год после операции.

Выбираем врача

Очень важно грамотно подойти к выбору не только клиники, но и специалиста. Когда речь идет об эстетических операциях, то особенно ценным источником информации становятся отзывы. С ними можно ознакомиться на сервисах «Фламп» и «ПроДокторов». Также нужно обратить внимание на квалификацию и стаж специалиста.

КОНКРЕТНО

В Новосибирске десятки клиник готовы выполнить ринопластику. Вот некоторые из них:

Центр эстетической медицины UMG

Адрес: ул. Крылова, 49, тел. (383) 305-05-05

Рейтинг «Флампа»: 4,5

Железнодорожная больница на станции Новосибирск-Главный ОАО «РЖД»

Адрес: Владимировский спуск, 2а, тел. (383) 328-19-19

Рейтинг «Флампа»: 4,3

Клиника доктора Панова

Адрес: ул. Красноярская, 28, тел. (383) 240-99-55

Рейтинг «Флампа»: 4,3

Сибирский институт красоты

Адрес: ул. Новая Заря, 17а, тел. (383) 291-09-46

Рейтинг «Флампа»: 4,3

Клиника «Елена»

Адрес: ул. М. Горького, 77, тел. (383) 347-00-00

Рейтинг «Флампа»: 3,7