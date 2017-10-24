Топ стоматологических клиник Новосибирска, где поставят имплантаты
Красивая и здоровая улыбка - мечта любого человека, и благодаря современным технологиям она становится реальностью. Конечно, за имплантацию или установку виниров придется заплатить самостоятельно, потому как в ОМС эти услуги не входят, но сейчас стоматологические клиники предлагают множество акций и скидок. И это делает идеальную улыбку еще более доступной.
Потеря зуба, безусловно, большая беда, но поправимая. Зубной имплантат и по цвету, и по форме от родного отличить практически невозможно. При этом корень, выполненный из титана, врастает в костную ткань и воспринимается организмом как родной.
Не стоит бояться и боли при имплантации. Как правило, операция проводится под местной анестезией, но может быть и под наркозом, особенно когда идет установка нескольких имплантатов одновременно.
Стоматологические клиники в Новосибирске в основном предлагают два метода имплантации - одноэтапный (одномоментный) и двухэтапный. В первом случае зуб делают под ключ сразу же после операции, во втором - с перерывом в два-три месяца.
Но у имплантации зубов существуют и противопоказания: заболевания крови, центральной нервной системы, соединительной ткани, раковые опухоли, иммунопатологические состояния, туберкулез, сахарный диабет I типа, бруксизм, гипертонус жевательных мышц.
Если ничего из вышеперечисленного у вас в истории болезни нет, то смело отправляйтесь в стоматологическую клинику за новым зубом. В какую? «Комсомолка» подготовила топ клиник, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.
ОТДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИИ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ UMG
Отделение стоматологии Центра эстетической медицины UMGимеет статус Инновационного центра Стоматологической Ассоциации России (СтАР). В Новосибирске таких клиник, соответствующих стандартам СтАР всего три.
Имплантация зубов в UMGвыполняется по всем современным протоколам: от одномоментной, с установкой зубного имплантата сразу в лунку свежеудаленного зуба до восстановления всей челюсти на четырёх имплантатах по технологии All-on-4. При недостаточном объёме кости челюсти, хирург нарастит костную ткань. Также, в клинике делают длительные операции, в том числе челюстно-лицевую хирургию с погружением в медицинский сон под наблюдением анестезиолога.
Виды зубной имплантации в UMG
В UMGиспользуют несколько систем имплантации:
• Nobel(Швейцария) - родоначальник имплантологии.До сих пор остаётся флагманом этой отрасли;
• Straumann (Швейцария)и Hi-Tec (Израиль) расширяют возможности имплантолога в некоторых случаях;
• Osstem (Корея) - бюджетные имплантаты, которые отлично себя зарекомендовали.
Клиника UMG: Мы не только возвращаем утраченные зубы, но и предотвращаем развитие зубочелюстных патологий. Фото: клиника UMG.
Как обеспечивается безопасность здоровья при лечении зубов в UMG
Все инструменты в Центре эстетической медицины UMGпроходят строгий стерилизационный контроль, единая медицинская вентиляционная система очищает воздух круглосуточно, строго реализуется программа «АнтиСПИД и антигепатит».
К преимуществам лечения зубов в UMGможно отнести наличие собственных компьютерных томографов 3D, цифровые протоколы протезирования и имплантации, а также наличие собственной зуботехнической лаборатории.
- Мы не только возвращаем утраченные зубы, но и предотвращаем развитие зубочелюстных патологий - объясняет Вячеслав Соломин, медицинский директор UMG. Ведь при потере даже одного зуба увеличивается нагрузка на соседние, от чего они смещаются. Со временем изменения растут как снежный ком: кость челюсти на месте утраченного зуба атрофируется, страдает височно-нижнечелюстной сустав, мышцы лица слабеют, лицо становится дряблым, появляются морщины, впадают щеки.Своевременная имплантация помогает предотвратить эти проблемы и сохранить здоровье пациента на долгие годы.
КОНКРЕТНО
Новосибирск
Адрес: ул. Крылова 49
Тел. (383) 305-05-05
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00
Сайт: umg-clinic.com
Инстаграм: @umgnsk
С 2005 года услугой имплантации в «ЭСТЕТИКЕ» воспользовались более 25 тысяч пациентов.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ЭСТЕТИКА»
Клиника «ЭСТЕТИКА» работает на рынке стоматологических услуг более 20 лет. Учреждение имеет два подразделения - в Новосибирске и в Москве - и более 15 лет занимается имплантацией зубов.
В чем же залог успеха имплантации в «ЭСТЕТИКЕ»? Вот необходимые составляющие.
1. Клиника имеет все необходимые разрешительные документы для проведения лечебных и диагностических мероприятий в стоматологии.
2. Опытные хирурги-имплантологи и стоматологи-ортопеды со стажем работы от 15 лет, имеющие богатый и незаменимый клинический опыт (с 2005 года услугой имплантации в «ЭСТЕТИКЕ» воспользовались более 25 тысяч пациентов).
Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА».
3. Европейское оборудование премиум-класса (Германия, Швейцария). Клиника оборудована современным диагностическим оборудованием (3D-томограф), что позволяет грамотно поставить диагноз и составить план лечения.
4. Имплантация проводится только на ведущих европейских системах с уникальными конструктивными и эксплуатационными характеристиками ANKYLOS (Германия) и AstraTech (Швеция).
Каждый установленный в клинике имплантат имеет индивидуальный номер. В случае отторжения имплантата (не более 1% случаев) в гарантийный срок клиника берет на себя обязательства однократной бесплатной замены имплантата.
КОНКРЕТНО
Новосибирск
Адрес: ул. Советская, 37, оф. 420
Тел.: (383) 383-0-777
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00
Сайт: estetika-dent.ru
Инстаграм: estetika_novosibirsk
Москва
Адрес: Кутузовский пр-т, 35
Тел.: (495) 765-99-18, (499) 249-01-01
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00
Сайт: estetika-dent.ru
Инстаграм: estetika_novosibirsk
Сеть клиник доктора Зубанова «Стоматология 32».
СЕТЬ КЛИНИК ДОКТОРА ЗУБАНОВА «СТОМАТОЛОГИЯ 32»
Если говорить об имплантации экспертного уровня, то это про «Стоматологию 32». Клиники начали работать с немецкой имплантационной системой премиум-сегмента одними из первых в Новосибирске. Сегодня специалисты клиник наблюдают отличные отдаленные результаты пациентов, установивших имплантаты более 12 лет назад. Можно с уверенностью говорить о хорошей приживаемости и надежности системы в целом.
Уровень подготовки врачей и техническое оснащение клиник позволяют проводить серьезные хирургические операции, в том числе одномоментную имплантацию: удаление зуба и установка необходимого количества имплантатов производятся за одно посещение, а через несколько дней или в тот же прием - по протоколу немедленной нагрузки - устанавливаются временные зубы или протез с опорой на имплантаты.
Наличие собственного диагностического 3D-центра и полностью автоматизированной высокотехнологичной зуботехнической лаборатории позволяют контролировать все процессы от начала и до сдачи готовой работы пациенту и обеспечивают выгодные цены на услуги протезирования и имплантации. Кабинеты «Стоматологии 32» оснащены современными установками, микроскопом, лазером, пьезоаппаратом для щадящего удаления зубов без боли и другим высокоточным инновационным оборудованием для подготовки пациента к имплантации без осложнений.
Сегодня специалисты клиник наблюдают отличные отдаленные результаты пациентов, установивших имплантаты более 12 лет назад.
Инновационная услуга пьезохирургии - щадящего, безопасного и безболезненного ультразвукового удаления зубов, выполняемая в «Стоматологии 32», позволяет сохранить часть здоровой костной ткани, что так важно для дальнейшей имплантации.
Клиники приглашают на бесплатные консультации специалистов и дарят сертификат на 3 года бесплатного обслуживания при установке керамических коронок или виниров E-MAX, а также немецких имплантатов. После имплантации внимательный администратор обязательно вызовет такси за счет клиники, чтобы вы могли с комфортом добраться домой.
Предложение действительно до 31.12.2017. Подробные условия предоставления услуг по акции - у администраторов клиник.
КОНКРЕТНО
Сеть клиник доктора Зубанова «Стоматология 32»
Адреса: ул. Гоголя, 15 (ст. м. «Сибирская»); ул. Кошурникова, 8 (ст. м. «Березовая роща»)
Тел.: (383) 349-93-32, 208-28-32
WhatsApp: +7-952-915-32-32
Сайт: stom32nsk.ru
Инстаграм: 32stomatologya
.
На правах рекламы
ИСТОЧНИК KP.RU