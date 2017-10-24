Топ стоматологических клиник Новосибирска, где поставят имплантаты

Красивая и здоровая улыбка - мечта любого человека, и благодаря современным технологиям она становится реальностью. Конечно, за имплантацию или установку виниров придется заплатить самостоятельно, потому как в ОМС эти услуги не входят, но сейчас стоматологические клиники предлагают множество акций и скидок. И это делает идеальную улыбку еще более доступной.

Потеря зуба, безусловно, большая беда, но поправимая. Зубной имплантат и по цвету, и по форме от родного отличить практически невозможно. При этом корень, выполненный из титана, врастает в костную ткань и воспринимается организмом как родной.

Не стоит бояться и боли при имплантации. Как правило, операция проводится под местной анестезией, но может быть и под наркозом, особенно когда идет установка нескольких имплантатов одновременно.

Стоматологические клиники в Новосибирске в основном предлагают два метода имплантации - одноэтапный (одномоментный) и двухэтапный. В первом случае зуб делают под ключ сразу же после операции, во втором - с перерывом в два-три месяца.

Но у имплантации зубов существуют и противопоказания: заболевания крови, центральной нервной системы, соединительной ткани, раковые опухоли, иммунопатологические состояния, туберкулез, сахарный диабет I типа, бруксизм, гипертонус жевательных мышц.

Если ничего из вышеперечисленного у вас в истории болезни нет, то смело отправляйтесь в стоматологическую клинику за новым зубом. В какую? «Комсомолка» подготовила топ клиник, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

ОТДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИИ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ UMG

Отделение стоматологии Центра эстетической медицины UMGимеет статус Инновационного центра Стоматологической Ассоциации России (СтАР). В Новосибирске таких клиник, соответствующих стандартам СтАР всего три.

Имплантация зубов в UMGвыполняется по всем современным протоколам: от одномоментной, с установкой зубного имплантата сразу в лунку свежеудаленного зуба до восстановления всей челюсти на четырёх имплантатах по технологии All-on-4. При недостаточном объёме кости челюсти, хирург нарастит костную ткань. Также, в клинике делают длительные операции, в том числе челюстно-лицевую хирургию с погружением в медицинский сон под наблюдением анестезиолога.

Виды зубной имплантации в UMG

В UMGиспользуют несколько систем имплантации:

• Nobel(Швейцария) - родоначальник имплантологии.До сих пор остаётся флагманом этой отрасли;

• Straumann (Швейцария)и Hi-Tec (Израиль) расширяют возможности имплантолога в некоторых случаях;

• Osstem (Корея) - бюджетные имплантаты, которые отлично себя зарекомендовали.

Клиника UMG: Мы не только возвращаем утраченные зубы, но и предотвращаем развитие зубочелюстных патологий. Фото: клиника UMG.

Как обеспечивается безопасность здоровья при лечении зубов в UMG

Все инструменты в Центре эстетической медицины UMGпроходят строгий стерилизационный контроль, единая медицинская вентиляционная система очищает воздух круглосуточно, строго реализуется программа «АнтиСПИД и антигепатит».

К преимуществам лечения зубов в UMGможно отнести наличие собственных компьютерных томографов 3D, цифровые протоколы протезирования и имплантации, а также наличие собственной зуботехнической лаборатории.

- Мы не только возвращаем утраченные зубы, но и предотвращаем развитие зубочелюстных патологий - объясняет Вячеслав Соломин, медицинский директор UMG. Ведь при потере даже одного зуба увеличивается нагрузка на соседние, от чего они смещаются. Со временем изменения растут как снежный ком: кость челюсти на месте утраченного зуба атрофируется, страдает височно-нижнечелюстной сустав, мышцы лица слабеют, лицо становится дряблым, появляются морщины, впадают щеки.Своевременная имплантация помогает предотвратить эти проблемы и сохранить здоровье пациента на долгие годы.

КОНКРЕТНО

Новосибирск

Адрес: ул. Крылова 49

Тел. (383) 305-05-05

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00

Сайт: umg-clinic.com

Инстаграм: @umgnsk

С 2005 года услугой имплантации в «ЭСТЕТИКЕ» воспользовались более 25 тысяч пациентов.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ЭСТЕТИКА»

Клиника «ЭСТЕТИКА» работает на рынке стоматологических услуг более 20 лет. Учреждение имеет два подразделения - в Новосибирске и в Москве - и более 15 лет занимается имплантацией зубов.

В чем же залог успеха имплантации в «ЭСТЕТИКЕ»? Вот необходимые составляющие.

1. Клиника имеет все необходимые разрешительные документы для проведения лечебных и диагностических мероприятий в стоматологии.

2. Опытные хирурги-имплантологи и стоматологи-ортопеды со стажем работы от 15 лет, имеющие богатый и незаменимый клинический опыт (с 2005 года услугой имплантации в «ЭСТЕТИКЕ» воспользовались более 25 тысяч пациентов).

Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА».

3. Европейское оборудование премиум-класса (Германия, Швейцария). Клиника оборудована современным диагностическим оборудованием (3D-томограф), что позволяет грамотно поставить диагноз и составить план лечения.

4. Имплантация проводится только на ведущих европейских системах с уникальными конструктивными и эксплуатационными характеристиками ANKYLOS (Германия) и AstraTech (Швеция).

Каждый установленный в клинике имплантат имеет индивидуальный номер. В случае отторжения имплантата (не более 1% случаев) в гарантийный срок клиника берет на себя обязательства однократной бесплатной замены имплантата.

КОНКРЕТНО

Новосибирск

Адрес: ул. Советская, 37, оф. 420

Тел.: (383) 383-0-777

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Сайт: estetika-dent.ru

Инстаграм: estetika_novosibirsk

Москва

Адрес: Кутузовский пр-т, 35

Тел.: (495) 765-99-18, (499) 249-01-01

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Сайт: estetika-dent.ru

Инстаграм: estetika_novosibirsk

Сеть клиник доктора Зубанова «Стоматология 32».

СЕТЬ КЛИНИК ДОКТОРА ЗУБАНОВА «СТОМАТОЛОГИЯ 32»

Если говорить об имплантации экспертного уровня, то это про «Стоматологию 32». Клиники начали работать с немецкой имплантационной системой премиум-сегмента одними из первых в Новосибирске. Сегодня специалисты клиник наблюдают отличные отдаленные результаты пациентов, установивших имплантаты более 12 лет назад. Можно с уверенностью говорить о хорошей приживаемости и надежности системы в целом.

Уровень подготовки врачей и техническое оснащение клиник позволяют проводить серьезные хирургические операции, в том числе одномоментную имплантацию: удаление зуба и установка необходимого количества имплантатов производятся за одно посещение, а через несколько дней или в тот же прием - по протоколу немедленной нагрузки - устанавливаются временные зубы или протез с опорой на имплантаты.

Наличие собственного диагностического 3D-центра и полностью автоматизированной высокотехнологичной зуботехнической лаборатории позволяют контролировать все процессы от начала и до сдачи готовой работы пациенту и обеспечивают выгодные цены на услуги протезирования и имплантации. Кабинеты «Стоматологии 32» оснащены современными установками, микроскопом, лазером, пьезоаппаратом для щадящего удаления зубов без боли и другим высокоточным инновационным оборудованием для подготовки пациента к имплантации без осложнений.

Сегодня специалисты клиник наблюдают отличные отдаленные результаты пациентов, установивших имплантаты более 12 лет назад.

Инновационная услуга пьезохирургии - щадящего, безопасного и безболезненного ультразвукового удаления зубов, выполняемая в «Стоматологии 32», позволяет сохранить часть здоровой костной ткани, что так важно для дальнейшей имплантации.

Клиники приглашают на бесплатные консультации специалистов и дарят сертификат на 3 года бесплатного обслуживания при установке керамических коронок или виниров E-MAX, а также немецких имплантатов. После имплантации внимательный администратор обязательно вызовет такси за счет клиники, чтобы вы могли с комфортом добраться домой.

Предложение действительно до 31.12.2017. Подробные условия предоставления услуг по акции - у администраторов клиник.

КОНКРЕТНО

Сеть клиник доктора Зубанова «Стоматология 32»

Адреса: ул. Гоголя, 15 (ст. м. «Сибирская»); ул. Кошурникова, 8 (ст. м. «Березовая роща»)

Тел.: (383) 349-93-32, 208-28-32

WhatsApp: +7-952-915-32-32

Сайт: stom32nsk.ru

Инстаграм: 32stomatologya

vk.com/stom32nsk

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