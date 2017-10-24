2020-06-04T08:53:12+03:00
Здоровье

Топ стоматологических клиник Новосибирска, где поставят имплантаты

Рассказываем об особенностях имплантации, на что обратить особое внимание и что нового могут предложить пациентам клиники Новосибирска
Александра БРУНЯ
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Сейчас стоматологические клиники предлагают множество акций и скидок. И это делает идеальную улыбку еще более доступной.Сейчас стоматологические клиники предлагают множество акций и скидок. И это делает идеальную улыбку еще более доступной.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Красивая и здоровая улыбка - мечта любого человека, и благодаря современным технологиям она становится реальностью. Конечно, за имплантацию или установку виниров придется заплатить самостоятельно, потому как в ОМС эти услуги не входят, но сейчас стоматологические клиники предлагают множество акций и скидок. И это делает идеальную улыбку еще более доступной.

Потеря зуба, безусловно, большая беда, но поправимая. Зубной имплантат и по цвету, и по форме от родного отличить практически невозможно. При этом корень, выполненный из титана, врастает в костную ткань и воспринимается организмом как родной.

Не стоит бояться и боли при имплантации. Как правило, операция проводится под местной анестезией, но может быть и под наркозом, особенно когда идет установка нескольких имплантатов одновременно.

Стоматологические клиники в Новосибирске в основном предлагают два метода имплантации - одноэтапный (одномоментный) и двухэтапный. В первом случае зуб делают под ключ сразу же после операции, во втором - с перерывом в два-три месяца.

Но у имплантации зубов существуют и противопоказания: заболевания крови, центральной нервной системы, соединительной ткани, раковые опухоли, иммунопатологические состояния, туберкулез, сахарный диабет I типа, бруксизм, гипертонус жевательных мышц.

Если ничего из вышеперечисленного у вас в истории болезни нет, то смело отправляйтесь в стоматологическую клинику за новым зубом. В какую? «Комсомолка» подготовила топ клиник, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

ОТДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИИ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ UMG

Отделение стоматологии Центра эстетической медицины UMGимеет статус Инновационного центра Стоматологической Ассоциации России (СтАР). В Новосибирске таких клиник, соответствующих стандартам СтАР всего три.

Имплантация зубов в UMGвыполняется по всем современным протоколам: от одномоментной, с установкой зубного имплантата сразу в лунку свежеудаленного зуба до восстановления всей челюсти на четырёх имплантатах по технологии All-on-4. При недостаточном объёме кости челюсти, хирург нарастит костную ткань. Также, в клинике делают длительные операции, в том числе челюстно-лицевую хирургию с погружением в медицинский сон под наблюдением анестезиолога.

Виды зубной имплантации в UMG

В UMGиспользуют несколько систем имплантации:

• Nobel(Швейцария) - родоначальник имплантологии.До сих пор остаётся флагманом этой отрасли;

• Straumann (Швейцария)и Hi-Tec (Израиль) расширяют возможности имплантолога в некоторых случаях;

• Osstem (Корея) - бюджетные имплантаты, которые отлично себя зарекомендовали.

Клиника UMG: Мы не только возвращаем утраченные зубы, но и предотвращаем развитие зубочелюстных патологий. Фото: клиника UMG.

Клиника UMG: Мы не только возвращаем утраченные зубы, но и предотвращаем развитие зубочелюстных патологий. Фото: клиника UMG.

Как обеспечивается безопасность здоровья при лечении зубов в UMG

Все инструменты в Центре эстетической медицины UMGпроходят строгий стерилизационный контроль, единая медицинская вентиляционная система очищает воздух круглосуточно, строго реализуется программа «АнтиСПИД и антигепатит».

К преимуществам лечения зубов в UMGможно отнести наличие собственных компьютерных томографов 3D, цифровые протоколы протезирования и имплантации, а также наличие собственной зуботехнической лаборатории.

- Мы не только возвращаем утраченные зубы, но и предотвращаем развитие зубочелюстных патологий - объясняет Вячеслав Соломин, медицинский директор UMG. Ведь при потере даже одного зуба увеличивается нагрузка на соседние, от чего они смещаются. Со временем изменения растут как снежный ком: кость челюсти на месте утраченного зуба атрофируется, страдает височно-нижнечелюстной сустав, мышцы лица слабеют, лицо становится дряблым, появляются морщины, впадают щеки.Своевременная имплантация помогает предотвратить эти проблемы и сохранить здоровье пациента на долгие годы.

КОНКРЕТНО

Новосибирск

Адрес: ул. Крылова 49

Тел. (383) 305-05-05

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00

Сайт: umg-clinic.com

Инстаграм: @umgnsk

С 2005 года услугой имплантации в «ЭСТЕТИКЕ» воспользовались более 25 тысяч пациентов.

С 2005 года услугой имплантации в «ЭСТЕТИКЕ» воспользовались более 25 тысяч пациентов.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ЭСТЕТИКА»

Клиника «ЭСТЕТИКА» работает на рынке стоматологических услуг более 20 лет. Учреждение имеет два подразделения - в Новосибирске и в Москве - и более 15 лет занимается имплантацией зубов.

В чем же залог успеха имплантации в «ЭСТЕТИКЕ»? Вот необходимые составляющие.

1. Клиника имеет все необходимые разрешительные документы для проведения лечебных и диагностических мероприятий в стоматологии.

2. Опытные хирурги-имплантологи и стоматологи-ортопеды со стажем работы от 15 лет, имеющие богатый и незаменимый клинический опыт (с 2005 года услугой имплантации в «ЭСТЕТИКЕ» воспользовались более 25 тысяч пациентов).

Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА».

Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА».

3. Европейское оборудование премиум-класса (Германия, Швейцария). Клиника оборудована современным диагностическим оборудованием (3D-томограф), что позволяет грамотно поставить диагноз и составить план лечения.

4. Имплантация проводится только на ведущих европейских системах с уникальными конструктивными и эксплуатационными характеристиками ANKYLOS (Германия) и AstraTech (Швеция).

Каждый установленный в клинике имплантат имеет индивидуальный номер. В случае отторжения имплантата (не более 1% случаев) в гарантийный срок клиника берет на себя обязательства однократной бесплатной замены имплантата.

КОНКРЕТНО

Новосибирск

Адрес: ул. Советская, 37, оф. 420

Тел.: (383) 383-0-777

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Сайт: estetika-dent.ru

Инстаграм: estetika_novosibirsk

Москва

Адрес: Кутузовский пр-т, 35

Тел.: (495) 765-99-18, (499) 249-01-01

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Сайт: estetika-dent.ru

Инстаграм: estetika_novosibirsk

Сеть клиник доктора Зубанова «Стоматология 32».

Сеть клиник доктора Зубанова «Стоматология 32».

СЕТЬ КЛИНИК ДОКТОРА ЗУБАНОВА «СТОМАТОЛОГИЯ 32»

Если говорить об имплантации экспертного уровня, то это про «Стоматологию 32». Клиники начали работать с немецкой имплантационной системой премиум-сегмента одними из первых в Новосибирске. Сегодня специалисты клиник наблюдают отличные отдаленные результаты пациентов, установивших имплантаты более 12 лет назад. Можно с уверенностью говорить о хорошей приживаемости и надежности системы в целом.

Уровень подготовки врачей и техническое оснащение клиник позволяют проводить серьезные хирургические операции, в том числе одномоментную имплантацию: удаление зуба и установка необходимого количества имплантатов производятся за одно посещение, а через несколько дней или в тот же прием - по протоколу немедленной нагрузки - устанавливаются временные зубы или протез с опорой на имплантаты.

Наличие собственного диагностического 3D-центра и полностью автоматизированной высокотехнологичной зуботехнической лаборатории позволяют контролировать все процессы от начала и до сдачи готовой работы пациенту и обеспечивают выгодные цены на услуги протезирования и имплантации. Кабинеты «Стоматологии 32» оснащены современными установками, микроскопом, лазером, пьезоаппаратом для щадящего удаления зубов без боли и другим высокоточным инновационным оборудованием для подготовки пациента к имплантации без осложнений.

Сегодня специалисты клиник наблюдают отличные отдаленные результаты пациентов, установивших имплантаты более 12 лет назад.

Сегодня специалисты клиник наблюдают отличные отдаленные результаты пациентов, установивших имплантаты более 12 лет назад.

Инновационная услуга пьезохирургии - щадящего, безопасного и безболезненного ультразвукового удаления зубов, выполняемая в «Стоматологии 32», позволяет сохранить часть здоровой костной ткани, что так важно для дальнейшей имплантации.

Клиники приглашают на бесплатные консультации специалистов и дарят сертификат на 3 года бесплатного обслуживания при установке керамических коронок или виниров E-MAX, а также немецких имплантатов. После имплантации внимательный администратор обязательно вызовет такси за счет клиники, чтобы вы могли с комфортом добраться домой.

Предложение действительно до 31.12.2017. Подробные условия предоставления услуг по акции - у администраторов клиник.

КОНКРЕТНО

Сеть клиник доктора Зубанова «Стоматология 32»

Адреса: ул. Гоголя, 15 (ст. м. «Сибирская»); ул. Кошурникова, 8 (ст. м. «Березовая роща»)

Тел.: (383) 349-93-32, 208-28-32

WhatsApp: +7-952-915-32-32

Сайт: stom32nsk.ru

Инстаграм: 32stomatologya

vk.com/stom32nsk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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