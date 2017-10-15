Удаление аденоидов в Новосибирске: клиники, методы, цены

С проблемами аденоидов чаще всего сталкиваются маленькие сибиряки, реже - взрослые. Но вне зависимости от возраста болезнь приносит массу неудобств. Почему диагноз чаще всего ставят детям, к каким осложнениям он может привести и как с ним бороться, рассказала оториноларинголог Новосибирской областной клинической больницы Галина Клевцова.

- Аденоиды - это лимфоидная ткань носоглоточной миндалины. Чаще всего она разрастается у детей дошкольного возраста. Встречаются аденоиды и у взрослых, - говорит врач.

А причина проста: частые болезни носоглотки.

- Во время острого заболевания лимфоидная ткань увеличивается в объеме, и, когда ребенок часто болеет, она не успевает вернуться в свое изначальное состояние, - объясняет специалист.- Есть несколько степеней развития аденоидов: при первой - носоглотка перекрывается на одну треть, при второй - наполовину, при третьей - на две трети или практически полностью.

Помимо затрудненного носового дыхания у болезни есть и более серьезные осложнения.

- Могут возникать экссудативные отиты (жидкость скапливается в барабанной перепонке), снижение слуха, частые острые отиты, простуды, синдром ночного апноэ (периодически останавливается дыхание во время сна), - перечисляет Галина Клевцова. - Могут меняться форма лицевого скелета, прикус.

Как понять, что необходимо удаление аденоидов?

Ставский Александр Евгеньевич — отоларинголог и пластический хирург центра эстетической медицины UMG — советует обратить внимание на следующие симптомы: если у вас частые отиты, тяжело глотать и дышать носом, присутствует храп, гнусавость и затруднение в произношении звуков, стоит обратиться к врачу.

Если на осмотре становится понятно, что заболевание находится уже на второй или третьей степени, то медикаментозно его вылечить не получится.

Фото: Центр эстетической медицины UMG

В центре UMG для операции Александр Евгеньевич использует новейший эндоскоп, у которого есть камера, транслирующая на экран увеличенное в несколько раз изображение. Поэтому доктор отлично видит пораженные и здоровые ткани, и оперируя не удалит ничего лишнего.

Для операции используется современное радиохирургическое, электрохирургическое коагуляционное оборудование, поэтому проходит практически бескровно. Современный наркоз в клинике UMG тоже принципиально отличается от прежнего. Современный препарат «Севоран», благодаря низкой растворимости в крови, быстро погружает пациента в сон и обеспечивает легкое и спокойное пробуждение. Он не токсичен, как другие ингаляционные анестетики, поэтому после наркоза человек чувствует себя как после обычного сна. Бывает лишь легкое головокружение.

Так что все ужасы, которые обычно представляются родителям пережившим удаление аденоидов в детстве, остались в прошлом.

После удаления аденоидов

Дыхание ребенка становится лучше сразу после операции, а врачи продолжают наблюдение, чтобы быть уверенными в его хорошем самочувствии.

Мы заботимся о вашем спокойствии: вы провожаете ребенка и встречаете его после процедуры в комфортабельной палате.

Через несколько дней после удаления аденоидов все неприятные ощущения уйдут, а свободное и здоровое дыхание останется.

Затрудненное носовое дыхание приводит к кислородному голоданию.

- Ребенок становится неусидчивым, быстро устает, - отмечает врач. - Формируется типичное аденоидное лицо: открытый рот с широкой переносицей. Голос при этом становится гнусавым. В основном это происходит при второй-третьей степени.

В любом случае с аденоидами нужно разбираться, и сейчас есть различные методы лечения.

- Некоторые дети очень хорошо отвечают на лекарственную терапию - различные препараты для носа. Назначаем мы и физиолечение. Вообще все индивидуально при выборе тактики лечения. Конечно, проводим и операции, - рассказывает специалист. - Врач проходит через рот под небную занавеску, и, контролируя процесс при помощи эндоскопа, удаляет аденоиды. Это не длительная операция - в среднем занимает минут 15.

БДИ!

У операции есть противопоказания: проблемы со свертываемостью крови, острые воспалительные заболевания. Поэтому важно сдать все анализы и пройти обследования, которые назначит врач.

НА ЗАМЕТКУ

Лечение аденоидов назначает оториноларинголог, направление к которому в в поликлинике рамках ОМС дает терапевт. В частных клиниках стоимость операции по удалению аденоидов начинается от 9 тысяч рублей в зависимости от метода.

В основном в Новосибирске предлагают эндоскопическое удаление при помощи аденотома, но также возможны лазерная или радиоволновая хирургия.

При выборе клиники и метода борьбы с аденоидами специалисты советуют придерживаться нескольких правил:

1. Необходимо убедиться, что у учреждения есть лицензия.

2. Обязательно прочитайте отзывы как о центре, так и о враче, к которому планируете обратиться.

3. Не отказывайтесь от консервативного лечения, если специалист предлагает попробовать справиться без оперативного вмешательства.

КОНКРЕТНО

В Новосибирске множество больниц готовы провести операцию удаления аденоидов.

Некоторые из них:

Центр эстетической медицины UMG

Адрес: ул. Крылова, 49, тел. (383) 305-05-05

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Новосибирская областная клиническая больница

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Городская клиническая больница № 1

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Городская клиническая больница № 2

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