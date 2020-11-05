Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 ноября 2020 года: продление школьных каникул и новые палаты

За сутки заболело еще 180 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости от оперштаба по поводу коронавируса в Новосибирске на 6 ноября 2020 года не утешительные. Еще у 180 человек обнаружили COVID-19, а шестеро сибиряков скончались от него.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3 954, — сообщает областной оперштаб.

В общей региональной статистике Новосибирская область поднялась на одну строчку вверх. Теперь она занимает 21 место по заболевшим.

Статистика по Новосибирской области.

ЕЩЕ 6 УМЕРЛО

Еще шесть человек умерли из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперштаб Новосибирской области.

— Это были мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет и 69 лет, и женщины в возрасте 73 года, 74 года и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 609 человек, — говорится в сообщении от регоинального оперштаба.

На сегодняшний день в отделении реанимации находится 128 человек, а к аппарату ИВЛ подключены — 30 пациентов.

КОРОНАВИРУСНЫЕ «ПРЕОБРАЖЕНИЯ»

В Новосибирской городской больнице № 3 столовую и предоперационные переделали под палаты для больных коронавирусом. Такое решение было принято из-за огромного количества пациентов.

— Мы предприняли меры, например, больных размещаем в столовой. Также для размещения пациентов используются предоперационные, откуда убрали оборудование, — рассказал Александр Осадчий, главный врач больницы № 3.

Из-за стремительного роста числа заболевших периодически больных приходится размещать в коридорах, но на несколько часов.

И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ

В региональном Минздраве рассказали, каких пациентов с подозрением на коронавирус кладут в больницу. Отбор пациентов происходит в распределительном центре, куда изначально поступают все заболевшие.

— Сначала измеряется температура, сатурация, проводится забор анализов и их интерпретация, рентген-диагностика, при необходимости — УЗИ. Затем принимается решение о том, какая дальнейшая помощь будет оказываться пациенту — амбулаторное лечение, либо стационарное, — пояснил главврач горбольницы №3.

Если пациента отправляют лечиться домой, то ему обязательно распишут схему терапии. Когда принимается решение о госпитализации, то больного отправляют в ковидный центр, где ему делают мазок. Если получают положительный результат, то его отправляют в коронавирусный госпиталь второго уровня.

ПРОДЛЕНИЕ КАНИКУЛ И ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, когда у школьников закончатся каникулы.

— Однозначного мнения на эту тему нет. Мы провели два больших совещания и решили, что каникулы необходимо продлить до 15 ноября. Тем самым мы хотим дать возможность учителям, которые болеют, долечиться, — прокомментировал Сергей Федорчук.

Когда дети выйдут с каникул 16 ноября, то не все сядут за школьные парты.

— Малокомплектные школы будут обучаться очно. Дело в том, что не у всех есть компьютеры дома, а в каких-то населенных пунктах плохо работает интернет. Коррекционные школы тоже будут работать очно, так сложно организовать самостоятельную работу с этой категорией детей, также ходить в школу будут ученики 1-5 классов и 11 классов. Остальные будут обучаться дистанционно, — прокомментировал министр.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 180 человек

Количество пациентов в реанимации: 128 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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