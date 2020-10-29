Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 октября 2020 года: Новый год встретим в масках

Масочный режим продлят до 31 декабря 2020 года Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативнвй штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 октября 2020 года. За прошедшие сутки 178 человек заразились COVID-19. Всего с начала вспышки вируса в Новосибирской области было выявлено 16939 человек. Сейчас регион занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

ЗАБОЛЕВШИЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ

В минувшие сутки в регионе выявили 13 детей, заболевших COVID-19: всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 1077 детей в Новосибирской области. В детскую больтницу №3 госпитализировано 76 детей с диагнозом «коронавирус» и подозрением на опасное заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Четверо новосибирцев умерли от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, новыми жертвами болезни стали двое мужчин в возрасте 61 года и 82 лет и две женщины в возрасте 62 года и 81 года. Общее число смертей от коронавируса составило 578 человек.

Врачи сообщили, что в отделениях реанимации больниц Новосибирской области находятся 126 человек. Еще 33 пациента не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Власти Новосибирской области власти продлили режим повышенной до 31 декабря 2020 года. В правительстве региона напомнили, что обязательно нужно носить маски в общественном транспорте и общественных местах. Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

ЕЩЕ ОДИН ГОСПИТАЛЬ

Минздрав Новосибирской области открывает новый госпиталь по борьбе с коронавирусом в Пашино, в здании больницы №4. Кроме того, в ближайшее время решится проблема переполненных больниц — с учетом новых мощностей доля свободных коек для больных COVID-19 в регионе достигнет 15%.

Кроме того, ще 30 новых работников регистратуры помогут отвечать на звонки новосибирцев по телефону «124». Таким образом, работоспособность и возможность дозвона вырастут фактически в два раза. Дополнительно усиливается работа по службе 03 — обучено еще 15 человек, которые будут обслуживать звонки.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 176 человек

Количество пациентов в реанимации: 126 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер.

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