Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 октября 2020 года: через неделю заболеваемость пойдет на спад

В Новосибирске откроют два новых инфекционных госпиталя. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 октября 2020 года, увы, не радуют. Врачи выявили 180 новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки. Всего с начала вспышки коронавируса в регионе заболел 16761 житель Новосибирской области. Сейчас регион занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

COVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 18 детей, заболевших коронавирусом. Всего с начала эпидемии заразились 1064 ребенка. В детской больнице № 3 находятся 76 маленьких пациентов с диагнозом COVID-19 или подозрением на опасное заболевание.

БОЛЕЕ 120 БОЛЬНЫХ В РЕАНИМАЦИИ

Оперативный штаб сообщил о смерти пятерых пациентов от коронавируса. Побороть болезнь не смогли 70-летний мужчина и четыре женщины в возрасте 64 лет, 72 лет, 74 лет и 84 лет. С начала эпидемии в регионе скончались 574 человека.

Врачи сообщили, что в отделениях реанимации находятся 122 пациента, еще 32 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС

Минздрав пообещал завезти в больницы пять тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Это специально разработанные тесты, которые выявляют РНК вируса и определяют диагноз в течение часа.

По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в Новосибирской области сделано более 685 тысяч тестов на коронавирус.

ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ БОЛЕТЬ СТАНЕМ МЕНЬШЕ

Власти Новосибирской области сообщили, что через неделю смогут стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, ситуация в регионе начинает стабилизироваться: количество инфицированных почти не растет, нет резкого прироста числа новых пациентов.

ДВА НОВЫХ ГОСПИТАЛЯ

В Новосибирске появился инфекционный госпиталь на базе СОМЦ ФМБА на 150 коек, еще один планируется открыть в НИИТО — на 100 коек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 180 человек

Количество пациентов в реанимации: 122 пациента

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер.

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