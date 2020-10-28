Мегафон купит долю в видеосервисе START

Видеосервесы, которые производят эксклюзивный контент, имеют перспективы дальнейшего успеха в приобретении активной аудитории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подписание документов пройдет в два этапа. Мегафон станет обладателем 33,8% пакета акций. Основная доля и контроль сохраниться за текущими держателями акций и основателями холдинга. В «Диджитал медиа холдинг» входит одноименная студия и видеосервис, а также дистрибьютер All Media. Кроме того START владеет уникальной продюсерской экспертизой по производству премиальных сериалов и фильмов. За прошедшие три года в прокат было запущено более 30 уникальных проектов, созданных собственной студией. Самые громкие премьеры - «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Шторм», «Лучше, чем Люди», «Вне игры», «Текст», «Отель Белград», а также премьеры этой осени - сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России» и другие. Сегодня в разработке START более 50 проектов. Без внимание не остается семейная и детская аудитория.

- START - самый быстрорастущий игрок рынка OTT видеосервисов в России, лидер производства премиального контента для диджитал среды. МегаФон как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке - в ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей, - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. - МегаФон ТВ и START - два комплементарных актива с разными бизнес-моделями - маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества.

STAR доступен русскоговорящей аудитории по всему миру, а это более одного миллиона платежеспособных пользователей. На сегодняшний день сервис охватывает 6% рынка в платном сегменте. А выручка за первое полугодие 2020 года получилась 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. По словам экспертов видеосервесы, которые производят эксклюзивный контент, имеют перспективы дальнейшего успеха в приобретении активной аудитории.

- Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START. За три года холдинг доказал состоятельность своей бизнес-модели, став самым быстрорастущим игроком на рынке, и нам было важно на этом этапе привлечь именно стратегического инвестора. Появление стратегического партнера в лице компании «МегаФон» - важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса, - говорит генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

START развивается и за пределами СНГ. Большим и важным шагом для START стало заключение и нескольких серьезных договоров по своим оригинальным проектам. Это указывает на признание современного российского контента в мире. К сведению, киносериал «Лучше, чем люди» стал первым проектом из Восточной Европы, проданным для Netflix Original, «Содержанки» - первый российский сериал, вышедший на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives. В 2020 году на каннском фестивале сериал «257 причин, чтобы жить» получил приз за лучшее актерское исполнение. Проект стал первым в России, который завоевал престижную награду.