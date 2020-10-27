«Был в ужасе от морозов!»: блогер с Бали переехал в Сибирь и стал интернет-звездой на родине

Блогер променял сказочное Бали на суровую Сибирь. Фото:instagram.com/turahparthayana/

Индонезиец Тура Партхаяна бросил тропический рай на Бали и переехал в холодную Сибирь. Начинающий блогер хотел найти невесту среди сибирячек и снять «индийское кино», но столкнулся с морозами до -35 и свой первый фильм создал в жанре хоррор. Приключения блогера оценили на родине — у него миллион подписчиков в соцсетях и он даже запустил линию одежды. Чем иностранцев привлекла Сибирь — в материале «КП» -Новосибирск».

Индонезиец знал только русский алфавит, но за два года научился языку. Фото: instagram.com/turahparthayana/

«СНЕГ ПУГАЛ МЕНЯ, КАК ПОГРЕБАЛЬНЫЙ САВАН»

Пять лет назад богатый отец отправил Туру учиться в Сибирь, потому что в вузах Джакарты был слишком большой конкурс. Начинающий актер поступил на факультет менеджмента и экономики в Томском государственном университете. Перед поездкой в Россию Тура успел выучить только русскую азбуку, в Сибири ему помогали китайские студенты, которые изучали язык.

— Сперва я был в ужасе от сибирских морозов до -40, ведь на Бали в холодную погоду бывает +36. Моя страна очень религиозна, и для нас плохая погода означает гнев богов. А здесь в первые дни зимы снег пугал меня, как погребальный саван. На Бали я боялся призраков, а в Сибири меня пугали пьяные. Они выпьют водки и ходят попрошайничают. Что им ответить — я не знаю, поэтому всегда ночью ходил в компании русских ребят, — рассказал «КП» — Новосибирск» Тура Партхаяна.

«СИБИРЯЧКИ ВСЕ ХОЛОДНЫЕ»

Индонезиец учился в Томске, но в выходные часто приезжал в Новосибирск. Иностранцу понравился большой город, все-таки третий по величине в России. Начинающий актер полюбил зоопарк, аквапарк и театры, а вот метро, грязные автобусы и пробки его взбесили. Сперва Тура даже хотел учиться здесь после окончания вуза в Томске, но в итоге поступил на магистратуру в РУДН, факультет «Связи с общественностью». Правда, окончательно перебраться в столицу пока не получилось. Сейчас парень учится дистанционно — уехал на каникулы на родину, но из-за коронавируса вернуться до сих пор не смог. Говорит, первым делом из жаркой страны прилетит в Сибирь, а уж потом в Москву. Уже скучает по снегу и по нашим девчонкам.

— Новосибирские девушки остаются для меня загадкой. Услышав, что я с Бали, они клеятся ко мне, хотят переехать в тропический рай, в хороший дом моей семьи. Но когда серьезно предлагаешь: «Хочешь сказочный Бали? Тогда давай поженимся, ты родишь мне пятерых детей, будешь беречь домашний очаг», — девушки сразу отправляют во френдзону. Многие хотят мою страну, мой дом и популярность, но не меня, как человека. А я хочу стать актером и режиссером фильмов про Россию, — признается Тура Партхаяна.

Сибирские девушки показались блогеру слишком суровыми, родители помогли подыскать невесту.Фото: instagram.com/turahparthayana/

«СИБИРЬ СОЗДАНА ДЛЯ ФИЛЬМОВ УЖАСОВ»

У блогера миллион подписчиков на YouTube, почти столько же — в «Инстаграме», но почти нет рекламы. В Индонезии блогер-миллионник считается начинающим, да и местные компании платят за рекламу копейки, в отличие от России. И если на Западе ценят «крейзи рашнс», безумных русских блогеров и группу Little Big, то в Азии вкусы совсем другие. Индия и Индонезия — очень религиозные страны, и там цензуру проходят лишь безобидные шутки и ролики про науку и образование. Жесткие розыгрыши и пранки с похищением человека там не поймут.

— Русские туристы для нас — это водка и танцы под хардбас на Новый год. На Бали очень много священных мест — камни, деревья и так далее. А если вы захотите снимать ужасы на кладбище, пранки в костюме призраков, то можете даже угодить в тюрьму, — уверяет блогер.

Индонезиец со школы играл в театре и сумел обратить свой страх зимы в шутку. Даже снял первый фильм в жанре хоррор — о запертых в загородном доме студентах. Второе кино — про отношения: короткий фильм собрал больше 2 миллионов просмотров. Другая популярная тема для индонезийцев — русские школы и образование. В Азии до сих пор считают российское школьное образование одним из лучших и очень внимательно следят за тем, как проводятся уроки, как выдаются домашние задания, как применяется дисциплина. По словам Туры, сотни тысяч земляков подписались на него ради роликов об учебе в вузе и жизни в общаге.

Блогер учился в Томске, но полюбил Новосибирск за дух большого города. Фото: instagram.com/turahparthayana/

— В России много фильмов про войну, но как ее снимать в Сибири? Я думаю, здесь хорошо снимать ужасы: у вас полно глухих лесов, озер и даже кладбища выглядят красиво. В Индонезии нет понятия «долгая дорога» — почти везде есть жилье и заметно присутствие человека. Третий мой фильм про Россию будет посвящен любви и призракам, — раскрывает секрет Тура. — Я знаю, что в Новосибирске много талантливых актеров и операторов, давайте снимем вместе.

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