Новогодние спектакли в Новосибирске 2020: что посмотреть, цены на билеты

Зрители «Глобуса» увидят «Каштанку». Фото: www.globus-nsk.ru

Во время осенней вспышки коронавируса власти решили не закрывать театры, и новогодние спектакли в Новосибирске 2020 все-таки состоятся. Корреспонденты КП — Новосибирск узнали, какие праздничные постановки смогут посмотреть сибиряки.

Что: «Щелкунчик» (0+)

Где: НОВАТ

Когда: 15 — 19, 26, 28 — 30 декабря в 19.00; 27, 31 декабря в 13.00 и 18.00

О чем: В канун Рождества Маша получает крестный Дроссельмейер рассказывает Маше сказку о Мышином короле. Маленькая хозяйка праздника очарована Щелкунчиком. Дроссельмейер дарит куклу девочке. Ее брат, шалун и проказник Франц, пытается отобрать игрушку и случайно отрывает Щелкунчику голову. Маша в отчаянии, но Дроссельмейер быстро чинит куклу. Обрадованная девочка танцует со своим любимцем. Маша и Щелкунчик путешествуют в сказочной карете. Внезапно их атакуют летучие мыши, но Принц легко побеждает в последней схватке, открывая путь к сказочному острову.

Цена: от 500 до 4000 руб.

Что: «Кот в сапогах» (6+)

Где: Театр «Глобус»

Когда: 26 декабря в 13.00 и 18.00

О чем: Вы когда-нибудь видели, чтобы кот ходил в сапогах и шляпе? А у нас — увидите! Мы расскажем веселую приключенческую историю про одного из самых знаменитых сказочных героев — Кота в сапогах! Ему ничего не стоит устроить пир для короля и добиться внимания Принцессы. Он играючи расправится с хитрым и жестоким Людоедом и займет его замок. И все это только для того, чтобы его хозяин Жак был доволен и счастлив.

Цена: от 250 до 350 руб.

Что: «Красная шапочка» (6+)

Где: Театр «Глобус»

Когда: 26 декабря в 13.00 и 18.00

О чем: В одной сказочной деревушке все люди живут дружно и счастливо: ходят друг к другу в гости, вместе отмечают праздники — словом, искренне радуются каждому наступившему утру. И когда до жителей доносится весть о том, что в лесу появился свирепый хищник — волк, в это просто никто не верит. Поэтому в свой день рождения маленькая девочка по имени Красная Шапочка отправляется к любимой бабушке с гостинцем, совершенно не боясь того, что ее путешествию может грозить опасность. И в самом деле — добрый нрав и любовь Красной Шапочки ко всем вокруг сотворят настоящее чудо: волк в конце концов станет ручным!..

Цена: от 250 до 350 руб.

Что: «Каштанка» (6+)

Где: Театр «Глобус»

Когда: 28 декабря в 13.00 и 18.00

О чем: Все мы с детства помним «Каштанку» и номер «Египетская пирамида» в исполнении дрессированных животных! Специально для вас на сцену снова выйдут гусь Иван Иваныч, свинья Хавронья Ивановна, кот Федор Тимофеич и дебютантка — собака Тетка! Ее артистическая звезда только взошла на цирковом небосклоне. Еще совсем недавно она была просто Каштанка. Но! Благодаря представлению вы узнаете о ней все, и ее судьба не оставит вас равнодушным!

Цена: от 250 до 350 руб.

Что: «Новогодние приключения Маши и Вити» (6+)

Где: Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева

Когда: 29, 30 декабря в 12.00

О чем: Новый год оказался под угрозой: Кощей похитил Снегурочку, и если ее не вернуть, то Новый год не наступит, ни одно чудо не произойдет. Спасти внучку Дед Мороз поручил неразлучным друзьям — Маше и Вите, отправив их на поиски в сказочный лес. Маша знает про сказки все, а Витя, хоть и не верит в чудеса, всегда найдет практичное решение для любой задачи. Но на пути у отважной команды встают «Дикие гитары»: Баба-яга, Леший и Дикий Кот Матвей, коварные, хитрые и… очень обаятельные. Они не просто хотят запутать героев, но и готовы перетянуть на свою сторону всех ребят в зале. Поэтому зрителям остается только делать ставки — кто победит в этой сказочной битве?

Цена 400 руб.

Что: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+)

Где: Театр «Старый дом»

Когда: 29, 30 декабря в 14.30 и 18.30

О чем: Известная многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится на сцене «Старого дома» в настоящий карнавал с шутками, песнями, плясками, мистикой и завораживающим украинским колоритом. Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это волшебная сказка для взрослых, которая подарит вам ощущение веселых рождественских праздников, когда голова кружится не только от горилки, но и от происходящих чудес.

Цена: от 600 до 1200 руб.

Что: «Чук и Гек» (6+)

Где: Театр «Глобус»

Когда: 30 декабря в 13.00 и 18.00

О чем: Эта история про двух мальчиков — Чук и Гека, которые вместе с мамой отправились в опасное путешествие из Москвы в самое сердце непроходимой тайги. По дороге в Синие горы их ожидают настоящие опасности: холод и вьюга, тоска и одиночество, медведи и даже самый страшный на свете Турворон. Если вы любите приключения, идемте с нами! И пусть для кого-то это станет путешествием в огромный, бескрайний и взрослый мир, а для кого-то — в воспоминания о детстве. Мы отправляемся в сказку. Чистую и светлую сказку о счастье!

Цена: от 250 до 350 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru