Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 октября 2020 года: заболели 1046 детей

Аптеки Новосибирской области запаслись лекарствами Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 октября 2020 года тревожные: всего за сутки в регионе выявили 183 новых случая заражения COVID-19 . По данным оперативного штаба в Новосибирской области, с начала вспышки коронавирусом заболел 16581 житель области. Сейчас регион занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

COVID-19 У ДЕТЕЙ

Врачи Новосибирской области выявили 12 новых заболевших коронавирусом среди детей за ми сутки. С начала вспышки в области диагноз подтвердился у 1046 маленьких пациентов. На данный момент в детской больнице №3 находятся 76 ребятишек с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

УМЕРЛИ ТРИ СИБИРЯЧКИ

За прошедшие сутки в Новосибирске скончались трое пациентов. По данным оперативного штаба, новыми жертвами COVID-19 стали три женщины в возрасте 31 года, 67 лет и 71 года. Общее число смертей от коронавируса составило 569 человек.

По данным оперативного штаба, растет число пациентов в отделениях реанимации. Новосибирские врачи проводят интенсивную терапию для 136 человек в тяжелом состоянии. Еще 31 пациент не может самостоятельно дышать и подключен к аппаратам ИВЛ.

СИТУАЦИЯ С ЛЕКАРСТВАМИ

Власти Новосибирской области продолжают уверять, что аптеки преодолели дефицит лекарств. По данным минпромторга, за пять дней на аптечных складах выросло количество запасов противовирусных препаратов до 41,2 тысяч упаковок, также выросло количество антибиотиков до 17,4 тысяч упаковок. В самих аптеках увеличились запасы антивирусных препаратов — с 3 тысяч упаковок до более чем 41 тысячи упаковок, и антибиотиков — с 3 тысяч упаковок до 8,8 тысяч упаковок. При этом спрос не превышает предложение и дефицит препаратов никому не грозит.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

Новосибирцы выстроились в очереди на тестирование COVID-19 и прохождение КТ легких. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что эти процедуры нужно проходить по назначению врача. В целом, больницы Новосибирска делают 4-5 тысяч тестов на коронавирус круглосуточно. В ближайшее время появятся передвижные лаборатории, которые будут делать еще 5 тысяч тестов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 183 человека

Количество пациентов в реанимации: 136 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер.

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