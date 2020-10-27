СГК готовит подключение трех домов-долгостроев в Новосибирске

Дом на улице Петухова потребует большего объема тепловой нагрузки, чем объекты на улицах Герцена и Богаткова Источник: https://sibgenco.online/

В начале следующего года СГК готовится подключить к теплу три жилых дома в Новосибирске - из числа объектов незавершенного строительства. Это два дома в Кировском районе - на улице Герцена, 1/2 (ЖСК «Прибрежный»), и Петухова, 12/4 (ЖСК «На Петухова»), а также один дом в Октябрьском районе - на улице Богаткова, 201/3 (ЖСК «Новоселье»).

Ранее застройщики затянули сроки сдачи этих домов. Сейчас жилищно-строительные кооперативы стараются подготовить объекты к вводу, а СГК прокладывает инфраструктуру для подключения долгостроев к теплу и горячей воде - по соглашению с мэрией и ЖСК.

Общая стоимость строительства внутриквартальных сетей по трем проектам - 15,5 млн рублей. Но собственникам жилья не требуется ни оплачивать, ни организовывать прокладку коммуникаций. Городские власти выделили субсидии для этих объектов на строительство теплосетей. СГК прокладывает сети за счет своих ресурсов и авансовых средств городских субсидий на достройку коммуникаций проблемных объектов. После подключения дома энергокомпания получает компенсацию затрат из городского и областного бюджетов.

По долгострою на улице Петухова СГК завершила 95% работ. Здесь проложили 90 метров теплосетей. Согласно договору о подключении, дом должен быть присоединен к городским коммуникациям 30 марта 2021 года.

Теплосети на улице Петухова почти готовы Источник: https://sibgenco.online/

В ближайшие дни СГК приступит к строительству на улице Богаткова. Планировали раньше, но время заняли согласования с собственником земли и муниципалитетом. Там проложат внутриквартальные трубы протяженностью 72 метра. По предварительной информации, дом будет готов принять теплоноситель в первом квартале 2021 года.

Специалисты отмечают, что строительство простым не будет: работы придутся на периоды низких температур. Кроме того, обустройство новой тепловой камеры на тротуаре вблизи автодороги потребует временного сужения проезжей части.

Теплосети для дома на улице Герцена, 1/2 полностью готовы к подключению тепла и горячей воды. Основной объем строительства завершен еще несколько лет назад. СГК построила 616 метров квартальных теплосетей и выполнит техприсоединение, как только ЖСК сообщит о готовности сетей и оборудования внутри дома принять теплоноситель.

На всех трех участках СГК прокладывает трубы в пенополиуретановой изоляции, оснащенные системой дистанционного контроля их состояния. Датчики позволят заранее выявлять проблемные участки на сети.

Три новых объекта будут потреблять в общем объеме 4,6 Гкал/ч. Наибольшая нагрузка потребуется для дома на Петухова - 2 Гкал/ч.

Всего с начала 2020 года техприсоединение получили 44 новых многоквартирных дома Новосибирска. До конца октября СГК планирует подключить к централизованному теплоснабжению еще пять новых жилых домов.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через личный кабинет на сайте СГК. Там же заявители могут отследить всю историю взаимодействия с энергокомпанией в рамках процесса подключения: в личном кабинете хранятся все входящие и исходящие документы, отображается дорожная карта по процессу. Также возможно дистанционно получить оферту договора о подключении, подписанного электронной подписью.