В каких популярных местах отдыха и шопинга в Новосибирске Билайн увеличивает покрытие 4G?

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Уже в октябре абоненты Билайн смогут ощутить результат модернизации оборудования в ТРЦ «Аура» (ул. Военная, 5). Теперь 4G будет доступен на всех этажах подземной парковки, а также на всех этажах самого торгового центра. Технические специалисты приложили максимум усилий, чтобы сделать покрытие максимально бесшовным: таким, когда при перемещении по магазину, в глубину торгового зала или между этажами, спуске на парковку и обратно связь как голосовая, так и мобильный интернет, не теряются, а сигнал остается устойчивым и сильным.

В ближайшее время качественным покрытием 4G будет обеспечен новый волейбольный центр «Локомотив-Арена» на ул. Ипподромской 18 - болельщики, которые любят в режиме онлайн делиться спортивными моментами,оценят такую возможностьсо скоростным мобильным интернетом 4G Билайн.

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Виктор Кочетов, территориальный управляющий Билайн в Новосибирской области: - С одной стороны, сегодня у людей не всегда есть возможность поехать с близкими в торговый центр, чтобы выбратьразличные товары. В то же время продавцы многих магазинов стремятся на месте помочь покупателям в поиске нужного товара посредством собственных онлайн-сервисов.В итоге, и тем, и другим крайне важно, чтобы под рукой был качественно работающий интернет, мобильная связь, чтобы попросить совета у близких, найти нужный цвет или размер на складе или в интернет-магазине, сравнить характеристики продуктов и для множества других задач. Цель Билайн сделать так, чтобы наши клиенты пользовались мобильным интернетом, не задумываясь о том, где будет лучше ловить, а просто приятно и полезно проводили время, оставаясь на связи с нужными людьми.

В ближайших планах оператора связи завершить работы по обеспечению связью 4G ТЦ Холидей Family (пр. Дзержинского 2/2), Аквапарка Аквамир (ул. Яринская,8), спортивно-оздоровительного комплекса Армада (рп. Краснообск, ул. Восточная,29), ТЦ Гигант (Бердское шоссе, 277 и 1-е Мочищенское шоссе, 6).

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Напомним, что в 2020 году Билайн сконцентрировался на улучшении связи в ряде новых строящихся районов города, дачных и коттеджных поселков, а также внутри крупных торговых ибизнес-центров. Ранее в июне оператор связи уже называл список мест, где мобильная связь получила заметные улучшения. Это 11 улиц и 12 населенных пунктов Новосибирска и области. В их число вошли: улицы Приграничная, Фасадная, Твардовского, Арбузова, Воинская, Большая, Станционная, Сибиряков-Гвардейцев в районе пл. Кирова, Горский микрорайон, Саввы Кожевникова, Северный проезд, а также СНТ Ветеран-3, СНТ Недра, ул. Запалная в п. Краснообск, мрн Зеленый остров г. Бердска, Мочище, с. Новолуговое, с. Каменка, ул. 1-я Известковая в Искитиме и п. Керамкомбинат в Искитимском районе, дачный поселок «Усадьба Марьино» в Криводановском районе, поселки Искра и Майский в Черепановскомрайне, п. Светлый в Коченевском районе.

Здесь установили вышки, укомплектованные оборудованием, позволяющим поддерживать на высоком уровне как голосовую связь, так и мобильный интернет 4G. Работы по увеличению покрытия 4GБилайн в Новосибирске и области продолжаются.

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