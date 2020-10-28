АО «РЭС» продолжает реконструкцию приоритетных объектов для повышения качества электроснабжения

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей является приоритетной задачей акционерного общества «Региональные электрические сети», являющегося системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы региона.

Для соблюдения надлежащего технического состояния электрических сетей, соответствующего действующим нормам, специалисты АО «РЭС» регулярно осуществляют осмотры, технические освидетельствования, диагностику и различные испытания с использованием современного оборудования и программного обеспечения. По результатам постоянного и периодического контроля состояния электроустановок формируются пообъектные планы технического обслуживания и ремонтов, которые позволяют предупредить возникновение аварийных ситуаций.

Практически в каждом филиале АО «РЭС» обозначен перечень объектов электрических сетей, реконструкция и ремонт которых требуют приоритетной реализации. Наиболее высокая концентрация таких объектов - в Новосибирске и ближайшей агломерации, где ведется активная индивидуальная застройка. Эти процессы сопровождаются ежегодным ростом потребления электрической энергии, так как не только увеличивается количество потребителей, но и расширяется перечень используемых электрифицированных устройств. Все это приводит к увеличению нагрузок на существующие электросети, а их эксплуатация на пределе мощности влечет за собой ряд последствий, ухудшающих качество электрической энергии и надежность энергоснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Именно поэтому в деятельности Общества большое значение имеет реализация мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению электроустановок и линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ.

Одним из примеров системной работы по улучшению параметров надежности и качества электроснабжения потребителей может служить реконструкция электросетей в селе Барышево Новосибирского района Новосибирской области. В АО «РЭС» неоднократно поступали обращения о низком уровне напряжения от жителей микрорайона Орловка этого села. Откликаясь на просьбы потребителей, энергетики провели в микрорайоне следующие работы по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства:

• замена трансформаторов в подстанциях на трансформаторы большей мощности, а также строительство новых комплектных трансформаторных подстанций;

• перераспределение нагрузки на существующих воздушных линиях 0,4 кВ по улицам Ватутина и Дачной, а также на части улиц Ленина и Лесной;

• замена голого провода на cамонесущий изолированный провод (СИП), который имеет ряд существенных преимуществ - позволяет значительно снизить риск короткого замыкания, имеет высокую пожароустойчивость, препятствует налипанию мокрого снега и образованию наледи за счет физических свойств диэлектрика, а также исключает возможность незаконного подключения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В результате мероприятий, выполненных на ряде улиц микрорайона Орловка, и энергетики, и сами потребители отмечают улучшение качества и надежности электроснабжения - снизилась частота аварийных отключений, сократилась их продолжительность, а также уменьшилось количество обращений от жителей села по поводу неудовлетворительного качества и перерывов в электроснабжении.

По другим участкам села Барышево реконструкция электросетей рассматривается в следующих плановых периодах. Всю информацию о предстоящих плановых работах с отключением электроэнергии жители села могут получить на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где указываются адреса, даты и время проведения работ. Кроме того, информация о предстоящих отключениях заблаговременно направляется в администрацию и единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального образования Новосибирской области.

Качество электрической энергии - ключевой приоритет в деятельности АО «РЭС», а проведение работ по реконструкции электрических сетей - залог выполнения обязательств компании перед потребителями по обеспечению надежного и качественного электроснабжения.