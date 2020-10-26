Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 октября 2020 года: в аптеки завезли антибиотики

Новосибирцы жалуются на дефицит лекарств в аптеках Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 октября 2020 года. За прошедшие сутки врачи выявили 177 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей региона. Всего в Новосибирской области с начала вспышки коронавируса заболели 16398 человек. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ С COVID-19

В Новосибирской области 18 детей заболели коронавирусом за прошедшие сутки — такие данные сообщил оперативный штаб. Всего с начала вспышки заболевания в регионе было выявлено 1034 ребенка c COVID-19. В детской больнице №3 находятся 77 маленьких пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

БОЛЕЕ 130 ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

Шестеро новосибирцев скончались от коронавируса всего за сутки. По данным оперативного штаба, новыми жертвами COVID-19 стали двое мужчин в возрасте 66 лет и 74 года, и четыре женщины — им было 64 года, 72 года, 86 лет и 90 лет. Общее число смертей от коронавируса выросло до 566 человек.

В отделениях реанимации находятся 137 пациентов, еще 33 человека врачи перевели на аппараты ИВЛ.

ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ

В Новосибирской области резко вырос спрос на лекарства в аптеках, горожане стали жаловаться на дефицит антибиотиков еще в пятницу. Сегодня в правительстве Новосибирской области заверили, что из 400 наименований, которые рекомендованы для лечения COVID-19, началась поставка 330, еще 70 наименований должны быть поставлены в аптечную сеть региона уже на этой неделе.

COVID-19 В ДЕТСАДУ

В Новосибирской области детский сад отправили на карантин — пока единственный во всем регионе. По данным министерства образования в школах начались каникулы, а первые курсы колледжей переведены на дистанционное обучение.

НОВЫЙ ВУЗ НА ДИСТАНЦИОНКЕ

В Новосибирске еще один вуз перешел на дистанционное обучение. Руководство НГУАДИ решило отправить студентов-архитекторов и дизайнеров заниматься дома. Занятия буду проходить в режиме видеоконференции на платформе «Google Meet», уточнили в вузе. Ранее на дистанционное обучение перешел СИУ РАНХиГС и НГТУ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 177 человек

Количество пациентов в реанимации: 137 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер.

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