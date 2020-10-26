«Остановитесь: праздник!»: «Комсомолка» вместе с ГИБДД поздравила водителей с Днем автомобилиста

Профилактическая акция ГИБДД совместно с «Комсомолкой» прошла в центре Новосибирска накануне Дня автомобилиста. Фото: Михаил ДОКУКИН

На оживленном перекрестке улицы Орджоникидзе и Красного проспекта представители дорожной полиции останавливали автомобили. Но бояться было нечего - сразу после наставлений автомобилистам вручали подарки - свежий номер «Комсомолки» и автомобильные карточки временной парковки с телефонным номером и полезной информацией о сервисе самовывоза заказов от сети гипермаркетов «Лента».

Такие профилактические мероприятия позволяют повысить статус Госавтоинспекции и сформировать положительный образ сотрудника ГИБДД. Фото: Михаил ДОКУКИН

Теперь каждый желающий может заказать все необходимое на сайте lenta.com и забрать заказ в удобное для себя время. Это позволит сэкономить время и минимизировать контакты, что важно во время распространения коронавируса. Разумеется, можно делать покупки и привычным способом: для безопасности покупателей в «Ленте» созданы все необходимые условия. Это обработка торгового оборудования и тележек, защитные экраны на кассах, диспенсеры для обработки рук и специальная разметка, которая напоминает о соблюдении социальной дистанции.

Инспекторы останавливали водителей, напоминали им о важности соблюдения ПДД и вручали подарки. Фото: Михаил ДОКУКИН

Акцию приурочили ко Дню автомобилиста, который отмечался в этом году 25 октября. В свою очередь Госавтоинспекция города Новосибирска напомнила о необходимости соблюдения правил дорожного движения не только в праздничные дни.

Взмах жезла настиг даже водителей маршруток. Фото: Михаил ДОКУКИН

Автомобилисты сначала были в недоумении от причины остановки и спешно искали документы, которые в данном случае не требовались. Каждому было приятно получить полезный сюрприз.

Также на карточках напечатана полезная информация о сервисе самовывоза заказов от сети гипермаркетов «Лента». Фото: Михаил ДОКУКИН

Инспекторы тормозили не только легковые автомобили. Например, водитель «Газели» Илья был удивлен не меньше других. Правила дорожного движения не нарушал и на сотрудников полиции сначала отреагировал с опаской. Но, услышав поздравления и получив подарки, обрадовался.

Тем, кто за рулем, достался свежий номер «Комсомолки» и автомобильные карточки временной парковки с телефонным номером. Фото: Михаил ДОКУКИН

- В связи со спецификой работы иногда приходится парковаться для разгрузки товара и создавать помехи другим автолюбителям. Подарок, который я получил, придется кстати, - признался сибиряк.

Самое главное - соблюдение правил дорожного движения. Тогда никакие ДТП вам не страшны. Фото: Михаил ДОКУКИН

Зачастую автомобилисты не ждут ничего хорошего от взмаха жезла сотрудников полиции. Но в предпраздничный день в адрес водителей звучали исключительно поздравления.

Среди водителей было немало автоледи. Фото: Михаил ДОКУКИН

Кроме того, инспекторы напомнили водителям о важности подготовки транспорта к зиме, соблюдения установленных в городе и за его пределами правил скоростного режима, бокового интервала, маневрирования исходя из погодных условий и времени суток.

Сибиряки были приятно удивлены внезапной остановкой и сюрпризами. Фото: Михаил ДОКУКИН

По оценкам старшего инспектора отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Анны Варнавской, за время проведения акции инспекторы остановили порядка 100 автомобилей.

Никаких штрафов - только подарки! Фото: Михаил ДОКУКИН

- День автомобилиста - это очередной повод обратить внимание участников дорожного движения на соблюдение правил. Это вызывает у водителей восторг, потому что сотрудники Госавтоинспекции характеризуются негативно, как карательный орган. И такие профилактические мероприятия позволяют повысить статус Госавтоинспекции и сформировать положительный образ сотрудника ГИБДД, - отметила Анна Варнавская.