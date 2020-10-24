«Бабушки отказную написали, а мне он сын»: сибиряк на костылях стал папой для сироты из детдома

Коля называет Евгения папой. Фото: Евгений Харин

Евгения Харина знают не только в родном селе Балман, но и по всей стране. «Комсомолка» познакомилась с сибиряком 7 лет назад: тогда он в своем поселке построил часовню во имя святой блаженной Матроны Московской. Поступок поразил многих сельчан, ведь сам Евгений много лет передвигается на костылях из-за неутешительного диагноза «фосфат-диабет».

В феврале 2014 года церковный приход в старом доме сгорел, но Евгений не отчаялся — решил, что нужно восстановить святыню. Потрудиться пришлось изрядно, а теперь все приезжают в село Балман, чтобы посетить возродившуюся из пепла часовню.

Теперь Евгений Харин решился на еще более ответственный шаг — взять на воспитание сироту. Об этом КП-Новосибирск рассказал сам сибиряк.

«ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МАМА ПРИСНИЛАСЬ»

С 14-летним Колей* Евгений познакомился летом этого года. Подросток приехал на экскурсию в часовню вместе с другими ребятами из Чумаковской специальной коррекционной школы-интерната.

— Дети из-за пандемии коронавируса долгое время сидели в четырех стенах. Им разрешили приехать только в гости в нашу часовню. Я был рад всех видеть. У каждого ребенка своя судьба, одна сложнее другой, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Харин.

Сибиряк предложил детям исповедаться в часовне. Он был готов выслушать каждого, кто согласится открыть душу перед святынями. Самым первым к мужчине подошел темноволосый, кареглазый, коренастый парень Коля. Тогда Евгений еще не подозревал, что перед ним стоит его будущий сын.

— У него к Матронушке была одна просьба — чтобы мама приснилась. Она умерла, когда Даня был совсем ребенком. Я слушал его историю, и у меня сердце кровью обливалось, — вспоминает сибиряк. — Я ему посоветовал к Матронушке обратиться, и она обязательно его маму на небе отыщет и приведет к нему.

Парень рад каждому приезду Евгения. Фото: Евгений Харин

По рассказам Евгения, детство у Коли было тяжелым. Папу лишили родительских прав, мама умерла, а родным бабушкам внук оказался не нужен. Он с первого класса воспитывался в детских домах, за все это время сменил около 10 казенных учреждений.

— Бабушки написали отказную по состоянию здоровья. У Коли задержка психического развития. Но это ведь не приговор! — считает мужчина.

Дети провели в гостях у Евгения целый день и поехали обратно в интернат. А мужчина все никак не мог выкинуть из головы мысли о подростке, который мечтал поговорить с мамой.

«ОН НАЗВАЛ МЕНЯ ПАПОЙ»

Спустя несколько дней Евгений собрал для детей гостинцы и отправился в школу-интернат. Только переступил порог учебного заведения, как к нему прибежал тот самый Коля.

— Он рассказал мне, что мама к нему приходила во сне. Они очень долго разговаривали, и она попросила у него прощения за все. Я был очень рад за этого мальчишку, — продолжает сибиряк.

Вскоре Евгению позвонил директор школы и попросил снова приехать в гости. Оказалось, что Коля очень заскучал по своему новому другу и хочет его увидеть, поговорить.

— Он очень привязался ко мне, начал тосковать. Как оказалось, каждый день приходил на вахту и спрашивал, звонил ли я ему. Спрашивал, может, про него. Мне предложили пригласить его в гости, — говорит мужчина.

Задачка досталась Евгению не из легких. Чтобы оформить гостевой режим, нужно пройти девять кругов ада, тысячу медкомиссий и подготовить миллион бумажек.

— Коля начал называть меня папой после нашей второй встречи. Он так решил, и я безумно благодарен такому подарку для меня. Всегда хотел иметь детей, и вот как получилось. Учителя рассказывают, что мальчик расцвел. Стал лучше учиться и постоянно улыбается, — радуется Евгений.

Мальчишка ходит за сибиряком как хвостик. Будто боится, что его снова оставят одного. Он и дров новоиспеченному отцу поможет наколоть, и обед бабушке отнесет. Всегда хозяйничает по дому и старается быть нужным.

— Я его тоже сыном называю. Он мне уже родным стал. Мы вместе готовим, на рыбалку ходим. В общем, мы стали одной большой дружной семьей, — добавляет сибиряк.

Евгений признается, что задумывается взять над Колей опеку. Но пока не торопит события — всему свое время.

*имя ребенка изменено

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