«Меня сковал ужас — кому я такая нужна»: сибирячка, лишившаяся ноги, рассказала свою честную историю в «Инстаграм»

Сибирячка лишилась ноги из-за врачебной ошибки. Фото: личный архив героя.

Ольге Логуновой 37 лет, она — мама двоих детей. В начале 2020 года сибирячка из-за ошибки врачей лишилась ноги и сейчас ведет страничку в «Инстаграме», где рассказывает, как изменилась ее жизнь, не стесняясь показывать установленный протез. История невероятно смелой и красивой женщины — в материале «КП» — Новосибирск».

«ХОДИ, ПОКА МОЖЕШЬ»

У Ольги выявили мельформацию сосудов, когда она была еще ребенком: тогда сибирячка жила в Томске и занималась гимнастикой.

— В моей болезни не было ничего страшного, просто сосуды очень сильно расширялись между артериями. В целом — да, испытывала дискомфорт, но это было не критично, — рассказала «КП» — Новосибирск» Ольга Логунова. — Откуда у меня эта болезнь? Не знаю. Медики, кстати, тоже не смогли это определить. Мне тогда врач сказал: «Ходи, пока ходишь».

Ольга до операции. Фото: личный архив героя.

Все изменилось после того, как в 2004 году Ольга родила старшую дочку, в 2008 году — сына. Боль становилась все сильнее, и сибирячка обратилась в больницу. Врачи направили женщину в новосибирскую клинику на обследование.

— Я приехала в больницу, и мне предложили операцию. Она называется эндоваскулярная эмболизация артериовенозного свища. Если объяснить на простом языке, мне «склеили» сосуды, чтобы они не разрастались. Заверили, что все безопасно, — вспоминает сибирячка.

Обследование после ампутации. Фото: личный архив героя.

Женщине назначили четыре операции. Первые три делал заведующий отделением, и боль, к которой Ольга уже привыкла, начала отступать.

— Последнюю операцию мне делал не заведующий отделением, а другой врач. Вот он и допустил ошибку. Видимо, склеил не то, что нужно. Оказался поврежден кровоток и сильно задеты нервы. В результате начался некроз, — говорит женщина.

«ТЕРПИТЕ, ИНАЧЕ АМПУТАЦИЯ»

Спустя месяц после операции Ольгу срочно госпитализировали в городскую больницу № 1. Из-за врачебной ошибки боль вернулась и стала еще сильнее. А нога начала синеть.

Несколько недель врачи боролись за ногу женщины: ставили капельницы, проводили сосудистую терапию. Только все было бесполезно — ткани медленно отмирали.

Первые шаги сибирячка делала на костылях. Фото: личный архив героя.

— Я до последнего доверяла врачам. Мне дали надежду, что у лекарств будет накопительный эффект и, если соблюдать рекомендации, я смогу встать на ноги. Как сказал врач: «Терпите, пока можете, иначе ампутация». Я выбрала первый вариант, — продолжает женщина.

С каждым днем боль усиливалась, дозы таблеток росли: Ольга смутно помнит то время, все было как в тумане. Сибирячка будто жила от одной порции лекарств до другой.

Реабилитация. Фото: личный архив героя.

— На этом этапе я оформила пособия. В голове не укладывалось, что я инвалид… Потом я снова попала в больницу, и мне поставили нейростимулятор. Его устанавливали на поверхность спинного мозга, и с помощью электродов он должен был приглушать боль. Но это не помогло. Я продолжала пачками пить обезболивающие и верить в лучшее, — делится Ольга. — Да и боялась я — думала, что люди начнут косо смотреть, пальцем тыкать. Да и кому я нужна буду без ноги-то?

Чуда не произошло: у Ольги началась гангрена. Как потом сказали врачи, еще день-два — и женщина могла бы погибнуть. Тогда врачи назначили ампутацию.

— Меня сковал ужас. Пыталась отогнать от себя дурные мысли, сразу же начала искать, где делают протезы. Думала, что с ума сойду, — признается сибирячка.

«ГЛАВНОЕ, ЧТО МОЗГИ НА МЕСТЕ»

Операция прошла без осложнений — тяжелее всего было психологически.

— После ампутации мне поставили протез, и сначала я дико стеснялась. Чувствовала себя какой-то неполноценной. Приходилось первое время по девять чулок надевать, чтобы протез держался — я тогда сильно похудела, и другого выхода не было, — объясняет Ольга.

Ольга уже освоилась и привыкла к новой жизни. Фото: личный архив героя.

Главной поддержкой для Ольги после ампутации стали ее родные и близкие.

— Я помню слова, которыми меня поддерживали: «Подумаешь, нога или рука из пластика. Главное, что мозги на месте. Жизнь продолжается». Это ведь и правда так. Главное, что я могу ходить, а вот как — не важно, — уверена Ольга.

Сейчас сибирячка уже носит под своим протезом три носка — набрала почти 6 кило и безумно радуется этому. А еще ведет свой блог в «Инстаграме», где рассказывает о том, как лишилась ноги, и о своей реабилитации.

Женщина мечтает о новом, более современном протезе. Фото: личный архив героя.

— Да, пока у меня немного подписчиков — 3,5 тысячи человек, но мне пишут со всего мира. Девушки из России, Германии, Англии. Все делятся своими страхами, переживаниями. Я всегда поддерживаю каждого и нахожу для них нужные слова, успокаиваю и каждый раз уверяю, что их мир не рухнет, — объясняет сибирячка.

А еще Ольга сейчас ищет работу. На ногах целый день она не простоит, к тому же многие компании просто не берут к себе инвалидов. Женщина мечтает приобрести протез, который можно регулировать и в котором можно будет бегать, не чувствуя себя скованно.

— Самый главный вывод, который я для себя сделала: нужно любить себя любым. Даже с протезом. Не нужно на этом зацикливаться, ведь жизнь продолжается, — говорит Ольга.

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