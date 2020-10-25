Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 26 октября 2020 года: зараза унесла жизни 560 человек

Коронавирус не покидает регион. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 26 октября 2020 года сообщил оперативгый штаб: за сутки выявлен еще 181 человек, заразившийся COVID-19. Всего с начала пандемии в Новосибирской области вирус подхватили 16221 человек.

Статистика по коронавирусу.

УМЕРЛО ТРОЕ ПАЦИЕНТОВ

В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавируса умерли 3 пациентки.

— Это женщины в возрасте 64 года, 73 года и 77 лет. Всего в регионе с начала эпидемии от коронавируса умерли 560 человек, — передает последние данные региональный оперштаб.

На сегодняшний день 138 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Еще 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

СОТРУДНИКА ИСКИТИМСКОЙ ШКОЛЫ НЕ СМОГЛИ СПАСТИ

От коронавируса умер сотрудник искитимской школы №11: мужчине было всего 59 лет.

— Он работал в школе, обслуживал компьютеры. До последнего туда приходил, даже с температурой, — рассказали КП-Новосибирск знакомые сибиряка.

Сейчас жена умершего сибиряка находится в больнице: у нее тоже обнаружили коронавирус.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 181 человек

Масочный режим: продлен до 31 октября. Он продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. Так же начались рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 27 октября возобновляет свою работу.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено присутствие не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты. Просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают. Разрешено заниматься не более 1 человеку на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Закрываются в 00:00.

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