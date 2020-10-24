Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 октября 2020 года: очередь из «скорых» выстроилась у ковидного госпиталя

Количество заболевших коронавирусом в регионе растет. Фото: архив КП

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 октября 2020 года таковы: за минувшие сутки врачи выявили 179 новых инфицированных вирусом COVID-19 среди жителей Новосибирской области. По данным оперативного штаба, всего с начала вспышки в регионе зарегистрированы 16040 заболевших. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки.

ТЫСЯЧА ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ

За день врачи выявили 13 новых заболевших COVID-19 среди детей в Новосибирской области, всего с начала вспышки коронавирус подтвердился у 1000 детей. Количество маленьких пациентов продолжает расти — сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 70 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и подозрением на опасную болезнь.

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛИ ЧЕТВЕРО МУЖЧИН И ЖЕНЩИНА

В Новосибирске скончались пятеро пациентов инфекционных больниц, зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, новыми жертвами опасного заболевания стали четверо мужчин в возрасте 60 лет, 69 лет, 70 лет и 74 года, и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 557 человек.В отделениях реанимации больниц оказались 131 больной с COVID-19, еще 31 пациент не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

У ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ СКОПИЛАСЬ ОЧЕРЕДЬ ИЗ «СКОРЫХ»

В больнице №11, которая является распределительным центром среди инфекционных госпиталей, за сутки приемный покой больницы №11 принял 98 человек. Из-за наплыва пациентов у медучреждения выстроилась очередь из «скорых».

— Часть этих пациентов были тяжелыми. Людям необходим был кислород из острой дыхательной недостаточности, — прокомментировал минздраву главврач больницы Алексей Величко.

По словам Величко, на осмотр и оформление таких пациентов требуется больше времени.

— Пропускная способность любого приемного покоя не безгранична. Тем не менее, всех, кого доставила скорая помощь, а также всех, кто обратился в приемный покой самостоятельно, мы приняли, — отметил врач.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 179 человек

Количество пациентов в реанимации: 131 пациент

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено присутствие не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Закрываются в 00:00.

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