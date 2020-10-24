«Достаньте меня!»: в Новосибирске мужчина полез в мусоропровод за выкинутым паспортом и застрял

Крики мужчины из мусоропровода услышали жители дома.

Курьезная история произошла в доме на улице Пархоменко Ленинского района: молодой человек застрял в мусоропроводе, пока доставал... собственный выброшенный паспорт. Его крик о помощи услышали жители дома - они и вызвали подмогу.

Мужчина умолял спасателей достать его быстрее. Фото: стоп-кадр

Как паспорт оказался в мусоропроводе, мужчина толком не объяснил. Застрявший в трубе сибиряк просил лишь об одном - вытащить поскорее его из западни.

— Ты часик подождешь? — спросили прибывшие на место ЧП спасатели.

— Не могу я ждать! — в панике кричал мужчина из мусоропровода.

— Как ты сюда залез? — недоумевали спасители.

— У меня паспорт выпал, — коротко пояснил мужчина.

— Нашел хоть его?

— Нашел!

В итоге спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор, и освободили мужчину.

Правда, юристы недоумевает, зачем бедолага вообще полез в мусопровод - все можно было сделать куда проще.

— В такой ситуации необходимо было обратиться в полицию и написать заявление. В тексте объяснить ситуацию. В базе бы сделали пометку, что документ недействителен. Единственное, если у мужчины не было разрешения на то, чтобы находиться на территории России, его мы могли задержать полицейские и потом экстрадировать на родину, — пояснила адвокат Елена Данилова .

К слову, выбравшись из западни, мужчина убежал прочь от мусоропровода, так и не поблагодарив спасателей.

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